Nam diễn viên khổ nhất Vbiz là đây: Muốn đẹp nhưng không ai cho phép, 6 múi cũng bị ép thành màn hình phẳng

Đây có lẽ là người duy nhất có nhan sắc mà không được sử dụng lần nào.

Thông tin dự án điện ảnh kinh dị Út Lan 2 sắp sửa đổ bộ rạp chiếu đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mọt phim Việt. Bên cạnh yếu tố tâm linh kỳ bí, sự chú ý của khán giả đổ dồn vào nam chính Phương Nam. Ngay khi những hình ảnh hậu trường đầu tiên được hé lộ, tạo hình của anh chàng đã lập tức khiến netizen vừa xót vừa nể vì độ "tơi tả", khắc khổ vô cùng.

Út Lan 2. (Ảnh: NSX)

Phương Nam cứ đóng phim là không đẹp nổi. (Nguồn: TikTok)

Trong những phân cảnh hậu trường, Phương Nam xuất hiện với gương mặt hốc hác, làn da đen nhẻm, râu ria lún phún và mái tóc bù xù bết dính. Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi bạc màu chuẩn sương gió miền Tây, chia sẻ rằng 4 giờ sáng và đoàn vẫn đang tiếp tục quay phim. Để vào vai diễn nặng tâm lý này, nam diễn viên không chỉ phải tập lái thuyền, thực hiện những cảnh quay dưới nước, hay thậm chí là siết cân để phù hợp với tạo hình của nhân vật.

Hết mình xả thân vì vai diễn. (Ảnh: TikTok)

Đây không phải lần đầu tiên Phương Nam chấp nhận "hủy hoại" visual vì nghệ thuật. Khán giả chắc chắn vẫn chưa quên vai diễn Đội trưởng Tạ đầy quả cảm của anh trong bom tấn Mưa Đỏ trước đó. Thời điểm ấy, nam diễn viên đã giảm liền 15kg chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi để có được vóc dáng gầy gò, kiệt quệ của người chiến sĩ nơi bom đạn khốc liệt. Quá trình ép cân hà khắc bằng việc nhịn ăn, leo 39 tầng thang bộ kết hợp ngụp lặn biển sâu đã biến anh từ một thanh niên lực lưỡng thành một người đàn ông da bọc xương.

Ngoại hình tàn tạ, đen đúa khi ấy của anh thực tế đến mức khi chưa lên sóng, anh còn vướng phải tin đồn ác ý là "nghiện ngập" hay "tâm thần".

Xiết cân trong Mưa Đỏ. (Ảnh: TikTok)

Nếu không phải siết cân thì anh cũng phải "phá body" khi tăng cân mạnh để nhập vai trong Trùm Sò. Với bộ phim này, Phương Nam đã thực hiện chế độ ăn uống điên cuồng kết hợp tập võ cường độ cao để tăng cấp tốc lên 75kg nhằm có vóc dáng vạm vỡ, bệ vệ phục vụ cho các phân cảnh hành động.

Ảnh: FBNV

Nói về visual trên màn ảnh của anh, khán giả đều đã quen với một Phương Nam luôn tả tơi và thê thảm. Trong khi các nam thần khác được chăm chút tóc tai vuốt vuốt, quần áo là lượt thì Phương Nam lại gắn liền với combo: mặt mũi lem luốc bùn đất, môi khô nứt nẻ, râu ria lởm chởm và những bộ trang phục rách rưới, bạc màu sương gió. Từ hình ảnh người lính kiệt quệ giữa làn bom đạn, gã đánh giày khắc khổ lăn lộn khắp vỉa hè, cho đến anh nông dân miền Tây đen nhẻm, hốc hác dưới cái nắng 4h sáng, nhan sắc của anh luôn bị "bào" cho già đi cả chục tuổi.

Chưa khi nào được đẹp trên phim. (Ảnh: TikTok)

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự lam lũ, "màn hình phẳng" trên phim, visual lẫn body ngoài đời của Phương Nam lại thuộc hàng "cực phẩm". Rũ bỏ lớp hóa trang rách rưới, anh sở hữu gương mặt góc cạnh, sáng sủa, nụ cười rạng rỡ và gu thời trang cực kỳ lịch lãm. Anh cũng chăm chỉ luyện tập để có body nét căng với múi bụng 6 múi săn chắc, vạm vỡ như tượng tạc. Cơ thể cực mướt này là kết quả của hành trình "độ cơ" ngay sau khi xả vai.

Visual chuẩn soái ca. (Ảnh: FBNV)

Body chuẩn 6 múi. (Ảnh: TikTok)

Phương Nam (sinh năm 1993) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, đã vượt qua tuổi trẻ gian truân với nhiều nghề tay chân để theo đuổi diễn xuất. Sau các vai phụ trong Hoa Hồng Giấy, Nhà Mình Lạ Lắm và vai Binh Tư trong Cậu Vàng, anh bắt đầu ghi dấu ấn với vai chính đầu tay trong Tiểu Đội Hoa Hồng (2023).

Cậu Vàng. (Ảnh: NSX)

Sau đó, Phương Nam nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam nhờ vai Tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa Đỏ (2025). Với khả năng hóa thân đa dạng trong Trùm Sò, Tận Hiến và dự án sắp tới Út Lan 2.

Nói thêm thông tin về Út Lan 2, phim xoay quanh hàng loạt cái chết bí ẩn liên hoàn xuất hiện sau sự xuất hiện của một con rắn lạ, từ đó khơi dậy lời nguyền "duyên âm" đầy oán hận giữa người sống và kẻ đã khuất. Trong phim, Phương Nam sẽ rũ bỏ hình tượng soái ca để vào vai anh nông dân lam lũ dấn thân vào hành trình lật mở những bí mật đen tối bị chôn giấu. Bên cạnh đó, danh hài Kiều Oanh cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng bằng một vai diễn nặng tâm lý, kết hợp cùng dàn cast thực lực như NSƯT Kim Phương, NS Tấn Thi và Ngọc Phước để tạo nên một câu chuyện kinh dị dân gian đầy ám ảnh.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Nguồn: NSX



