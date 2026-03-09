Nam diễn viên hài bị ong kịch độc đốt: "Lưỡi tôi bị cuốn lại, cảm giác cực kỳ khó thở và mặt bắt đầu sưng vù lên"

Sáng 9/3, tờ Isplus đưa tin, nam diễn viên hài nổi tiếng Hàn Quốc Lee Seung Yoon đã gặp phải sự cố kinh hoàng khi đang tham gia ghi hình cho chương trình I Am A Natural Person, khiến công chúng sốc nặng. Theo lời nam diễn viên họ Lee, anh bị 1 loài ong có độc tính mạnh gấp 500 lần ong thông thường đốt đến mức nguy kịch tính mạng.

Nhớ lại thời khắc đầy ám ảnh đó, Lee Seung Yoon vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi đã bị ong đốt. Lúc đó tôi tưởng mình sẽ chết rồi cơ. Tim chưa đến mức ngừng đập nhưng tôi đã bị mất ý thức hoàn toàn. Loài ong đó thật đáng sợ, có độc tính gấp hơn 500 lần so với ong thông thường. Lúc mới bị đốt, tôi cứ nghĩ là không sao, nhưng mọi người xung quanh lại giục tôi phải đi cấp cứu ngay lập tức. Trên đường tới bệnh viện, phản ứng dị ứng bắt đầu ập đến, lưỡi tôi bị cuốn lại, cảm giác cực kỳ khó thở và mặt bắt đầu sưng vù lên”. Được biết, sau khi bị ong kịch độc đốt, gương mặt nam diễn viên sinh năm 1977 trở nên sưng vù đáng sợ, còn bị biến dạng, khiến đồng nghiệp cảm thấy lo lắng tột độ cho anh.

Lee Seung Yoon bị loài ong kịch độc đốt đến mức tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Ảnh: Naver

Sau khi rơi vào hoàn cảnh đứng giữa lằn ranh sinh tử, Lee Seung Yoon nhận ra mình cần trân trọng cuộc đời hơn: “Tình cảnh khi ấy thật đáng sợ. Tôi có cảm giác như nếu mình lịm đi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Trên đường đến phòng cấp cứu, tôi đã phải dùng ý chí để cầm cự. Và khi biết chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là đến bệnh viện, có lẽ vì cảm thấy an tâm phần nào đó nên tôi đã cho phép mình lịm đi. Tôi cũng không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong phòng cấp cứu với ống truyền cắm vào mũi. Lúc đó, tôi nhận ra con người có thể ra đi 1 cách hư ảo, nhẹ nhàng, nên đã tự nhủ với lòng mình rằng từ nay về sau phải sống thật chăm chỉ hơn nữa”.

Lee Seung Yoon cho biết anh càng thêm quý trọng cuộc sống sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ảnh: Nate

Lee Seung Yoon sinh năm 1977, hoạt động với tư cách diễn viên hài kiêm võ sĩ MMA. Anh trở nên nổi tiếng rầm rộ và được công chúng xứ kim chi yêu mến nồng nhiệt từ show hài đình đám Gag Concert. Anh cũng nổi tiếng với biệt danh “nghệ sĩ hài có thân hình đẹp” vì từng giành giải cao tại nhiều cuộc thi thể hình trong nước.