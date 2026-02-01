Nam diễn viên duy nhất đóng 65 tập phim trong 5 ngày: Làm việc 20 tiếng mỗi ngày, siêu nhân cũng phải gọi bằng điện thoại

Lâm Chính Phong (Niklas Lam) sinh năm 1994 tại Hồng Kông (Trung Quốc), từng là gương mặt được yêu thích của đài TVB. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2017. Tuy nhiên, do chỉ ký hợp đồng ngắn hạn, thu nhập của anh trong giai đoạn đầu khá hạn chế. Để trang trải cuộc sống, Lâm Chính Phong từng phải làm cùng lúc tới 5 công việc như huấn luyện viên thể hình, nhân viên công tác xã hội, gia sư… Có quãng thời gian, nam diễn viên gần như ngày nào cũng phải tính toán chi tiêu, cuộc sống không mấy dễ dàng.

Phải đến năm 2021, Lâm Chính Phong mới chính thức ký được hợp đồng độc quyền với TVB, nhận mức lương cơ bản cố định hàng tháng kèm theo thù lao theo dự án. Từ đó, tình hình tài chính của anh dần cải thiện, đồng thời tần suất xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cũng tăng lên. Từ những vai phụ nhỏ, anh bắt đầu được giao các vai có nhiều đất diễn và cơ hội thể hiện hơn.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Lâm Chính Phong đến khi anh góp mặt trong bộ phim Nữ Hoàng Tin Tức . Dù không đảm nhận vai chính, nhưng hình ảnh của anh trong phim vẫn để lại dấu ấn nhất định, giúp nam diễn viên có được độ nhận diện cao hơn, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất quá trình ghi hình Nữ Hoàng Tin Tức , Lâm Chính Phong lại rơi vào tình trạng “trắng dự án” trong một thời gian dài tại TVB, không thể duy trì đà phát triển như kỳ vọng. Đáng chú ý, sang đến Nữ Hoàng Tin Tức 2 , nhân vật của anh bị loại khỏi kịch bản, khiến hông ít khán giả cảm thấy hoang mang và tiếc nuối.

Nhận thấy sự thay đổi của thị trường giải trí, Lâm Chính Phong chủ động tìm hướng đi khác cho mình. Nam diễn viên bắt đầu thử sức với vai trò nhà sáng tạo nội dung, thường xuyên cập nhật video ngắn và tích cực tương tác với khán giả Trung Quốc đại lục, với mong muốn mở rộng không gian hoạt động ngoài TVB.

Dưới sự sắp xếp của công ty quản lý, gần đây Lâm Chính Phong chính thức gia nhập thị trường phim ngắn tại Trung Quốc, đánh dấu bước chuyển hướng mới trong sự nghiệp diễn xuất. Được biết, dự án phim ngắn lần này được quay tại Sơn Đông. Tự nhận thấy khả năng tiếng Phổ thông của mình chưa thật sự chuẩn, anh đã dành nhiều thời gian luyện tập để cải thiện phát âm và khả năng thoại.

Do đặc thù kinh phí hạn chế, các dự án phim ngắn thường phải chạy tiến độ gấp rút. Chính điều này khiến cường độ làm việc của đoàn phim trở nên vô cùng khắc nghiệt. Theo chia sẻ của Lâm Chính Phong, chỉ trong vòng 5 ngày, đoàn phim đã hoàn thành tới 65 tập. Dù mỗi tập chỉ kéo dài vài phút, nhưng khối lượng công việc và thể lực tiêu hao là rất lớn.

Mỗi ngày, nam diễn viên phải thức dậy từ 7 giờ sáng để tự trang điểm, sau đó nhanh chóng có mặt tại phim trường và lập tức bước vào guồng quay công việc. Từ lúc rời khách sạn vào buổi sáng cho đến khi trở về vào khoảng hơn 3 giờ sáng hôm sau, anh chỉ có vỏn vẹn khoảng 4 tiếng nghỉ ngơi. Lâm Chính Phong thừa nhận rằng càng về đêm, đầu óc anh gần như quay cuồng, khó giữ được sự tỉnh táo trước cường độ làm việc kéo dài.

Thực tế, môi trường quay phim tại TVB vốn cũng nổi tiếng khắc nghiệt. Không ít diễn viên từng lên tiếng than thở về việc quay phim đảo lộn ngày đêm, tiêu hao rất nhiều thể lực. Có lẽ trước đây, khi chủ yếu đảm nhận các vai phụ với thời lượng xuất hiện không nhiều, Lâm Chính Phong chưa thực sự cảm nhận hết áp lực đó. Chỉ đến khi sang Trung Quốc và trực tiếp trải nghiệm nhịp độ quay dày đặc, anh mới thực sự bị sốc vì phong cách làm việc.

Việc Lâm Chính Phong có cơ hội sang Trung Quốc đóng phim ngắn vẫn là một tín hiệu tích cực. Điều đó cho thấy công ty quản lý chưa từ bỏ anh và vẫn đang trao cho anh những cơ hội nhất định. Từng nhiều năm gắn bó với các vai phụ tại TVB, nay khi hoạt động ở thị trường đại lục, Lâm Chính Phong thậm chí còn được đảm nhận vai nam chính. Có lần đầu, rất có thể sẽ có lần thứ hai, thứ ba và biết đâu, đây chính là con đường mới giúp anh tìm lại đà phát triển trong sự nghiệp.

Ảnh: Instagram