Nam diễn viên đột ngột qua đời

Gia Lạc |

Diễn viên Park Dong Bin (tên thật Park Jong Moon) - gương mặt quen thuộc của cả màn ảnh rộng lẫn truyền hình Hàn Quốc - qua đời ngày 29/4, hưởng dương 56 tuổi.

Financialpost cho hay theo cảnh sát Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) ngày 30/4, nam diễn viên được phát hiện đã qua đời vào khoảng 16h25 ngày 29/4 tại tòa nhà thương mại ở khu Jangan, thành phố Pyeongtaek.

Địa điểm này được cho là nhà hàng anh đang chuẩn bị khai trương vào đầu tháng 5, khiến thông tin càng thêm xót xa. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu tội phạm hay thư tuyệt mệnh tại hiện trường.

Tốt nghiệp khoa Sân khấu - Điện ảnh của Đại học Chung-Ang, Park Dong Bin bắt đầu sự nghiệp với phim The Gingko Bed (1996), trước khi gây ấn tượng mạnh với công chúng qua Shiri (1998). Sau đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc như Danjukbiyeonsu , Volcano High , Taegukgi: The Brotherhood of War hay The Joseon Beautiful Three Musketeers...

Nam diễn viên Park Dong Bin qua đời ở tuổi 56, khi sắp chạm mốc 30 năm sự nghiệp.

Ở thể loại cổ trang hay hiện đại, nam diễn viên luôn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, ưu ái gọi là diễn viên thực lực.

Anh cũng nổi tiếng với cảnh diễn kinh điển trong bộ phim truyền hình It Was Love" , khi quá sốc trước thông tin vừa nghe, quên mất mình đang uống nước cam và để nước trào ra khỏi miệng. Phân cảnh này sau đó được nhiều chương trình truyền hình khác parody (nhại lại).

Về đời tư, Park Dong Bin kết hôn với nữ diễn viên Lee Sang Yi vào năm 2020, được xem là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ tiêu biểu. Hai người có một con gái. Trên truyền thông, anh thường xuyên chia sẻ tình cảm dành cho gia đình. Khi tham gia chương trình truyền hình, Dong Bin từng chia sẻ về con gái mắc bệnh tim bẩm sinh và đã trải qua phẫu thuật.

Linh cữu của Park Dong Bin được quàn tại phòng VIP 5 (tầng 4), nhà tang lễ Dân sinh thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi. Lễ đưa tang diễn ra lúc 8h30 sáng 1/5. Sau đó, anh sẽ được an táng tại nghĩa trang Woosung, sau khi đi qua Công viên tưởng niệm Yongin Peace Forest.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

