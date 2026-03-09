Nam diễn viên điển trai vấp phải làn sóng chỉ trích từ netizen Đông Nam Á vì hành động kém duyên

Theo Sina , nam diễn viên Trương Lăng Hách và đoàn phim Trục Ngọc vừa tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy của đài Hồ Nam, Trung Quốc. Trong đó, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được yêu cầu vẽ lại đối phương. Tuy nhiên, khi nhận được bức ảnh do bạn diễn vẽ lại, Trương Lăng Hách đã chia sẻ cảm nhận của mình rằng "Cái này giống ai đây? Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Trong biểu cảm của Trương Lăng Hách ý chê bai vì Điền Hi Vi vẽ xấu, không giống với mình. Nhưng câu bình luận "sinh ra ở Đông Nam Á" đi kèm cho thấy nam diễn viên tỏ thái độ thượng đẳng, gắn "Đông Nam Á" với định nghĩa "ngoại hình xấu", vì vậy khán giả chỉ trích nam diễn viên đang phân biệt chủng tộc.

Nhiều trang thông tin tại Việt Nam tỏ thái độ tức giận trước câu bình luận kém duyên, thiếu tinh tế của Trương Lăng Hách

Nam diễn viên tỏ thái độ thượng đẳng, chê bai người Đông Nam Á có ngoại hình xấu

Trương Lăng Hách bỗng nhiên trở thành kẻ thù của hàng triệu khán giả

Câu bình luận của Trương Lăng Hách ngay lập tức nhận lại những chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ Việt Nam và cả các nước Đông Nam Á khác. Việc tỏ ra thượng đẳng, cho rằng mình đẹp hơn người Đông Nam Á thể hiện tư tưởng phân biệt chủng tộc đáng lên án của Trương Lăng Hách. Đồng thời, điều này cũng cho thấy nam diễn viên thấy tinh tế, EQ thấp.

Nhiều khán giả cho ra rằng Trương Lăng Hách từng có thời gian rất béo nặng hơn 100 kg, trước khi vào giới giải giải trí, ngoại hình nam diễn viên không được chăm chút như hiện tại. Sau khi giảm cân, Trương Lăng Hách vẫn còn lại những di chứng nhất định là làn da nhăn nheo bị thừa do giảm lượng mỡ nhanh.

Thực tế Trương Lăng Hách vẫn phải phụ thuộc vào việc chỉnh sửa ngoại hình thông qua các công cụ làm đẹp

Trong các tác phẩm trước như Ninh An Như Mộng , Trương Lăng Hách từng lộ ngoại hình kém sắc bị chê khắp MXH. Hiện tại, trong phim Trục ngọc, để tránh làm lộ khuyết điểm nam diễn viên diễn xuất tiết chế, ít lộ những biểu cảm mạnh mẽ, không cười và không mở miệng rộng. Vì vậy, Trương Lăng Hách phải dựa nhiều vào các công cụ làm đẹp để tăng thêm ưu thế ngoại hình.

Trương Lăng Hách là ngôi sao đang được o bế tại Trung Quốc. Nam diễn viên gây ấn tượng với khán giả qua các tác phẩm như Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Anh Đào Hổ Phách, Yêu Em ... Giữa dàn tiểu sinh sinh sau năm 1995, Trương Lăng Hách nổi lên như một hiện tượng kể từ thành công của Thương Lan Quyết. Ưu thế của Trương Lăng Hách là chiều cao 1m90 giúp anh ghi điểm mạnh về mặt thị giác, nhất là trong những phân cảnh cần thần thái hoặc dáng đứng.

Trương Lăng Hách được khán giả Trung Quốc yêu mến vì vẻ ngoài điển trai

Nam diễn viên cũng được các nền tảng nâng đỡ với một loạt vai chính

Hiện tại, bộ phim Trục Ngọc đang có thành tích khi lên sóng rất khả quan. Chỉ số Vlinkage, Wechat của Trương Lăng Hách rất cao, danh tiếng bùng nổ. Tuy nhiên, phim cũng bị tố làm giả số liệu, chạy view ảo, được nền tảng phát sóng nâng đỡ tạo nên hiện tượng hot không chân thực.

Trong Trục Ngọc , Trương Lăng Hách vào vai vị tướng Tạ Chinh bị thương được một cô gái mổ lợn cứu giúp. Để trả ơn Phàn Trường Ngọc, Tạ Chinh chấp nhận kết hôn giả cùng nàng, giúp Trường Ngọc giữ lại gia sản của cha mẹ. Sau này, khi Tạ Chinh phải lên đường ra trận, Tạ Trường Ngọc cũng đi theo giúp đỡ, tạo nên giai thoại vợ chồng cũng chống giặc giữ nước.