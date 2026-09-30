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Nam diễn viên đi sự kiện được tặng căn nhà 4,7 tỷ đồng, lương năm hơn 100 tỷ và sở hữu 5 quán cafe

Vy Anh
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Sao nam này có sự nghiệp thành công và hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Trần Hào nhận căn nhà 4 , 7 tỷ và lương trên 100 tỷ Từ TVB , thành công rực rỡ - Ảnh 1.

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Trần Hào được mệnh danh là "ông vua truyền hình". Anh nổi tiếng với các bộ phim lên sóng vào khung giờ vàng như Công Chúa Giá Đáo, Sóng Gió Gia Tộc, Sức Mạnh Tình Thân, Cung Tâm Kế, Thâm Cung Nội Chiến, Lực Lượng Phản Ứng 3... Anh từng 2 lần lên ngôi Thị đế TVB, đứng vị trí số 1 trong danh sách 10 nam diễn viên quyền lực nhất TVB và cũng là người có thu nhập cao nhất đài truyền hình hàng đầu xứ Hương Cảng tính đến năm 2021. Để Trần Hào đồng ý đặt bút ký gia hạn hợp đồng quản lý, TVB đã phải bỏ ra 30 triệu HKD/năm (102 tỷ đồng) trả lương cho anh.

Tầm ảnh hưởng của Trần Hào lớn đến mức vào năm 2021, anh đã được ban tổ chức tặng căn biệt thự trị giá 1,2 triệu NDT (4,7 tỷ đồng) sau khi đồng ý đến Malaysia tham gia sự kiện triển lãm bất động sản. Món quà bất ngờ này khiến Trần Hào vô cùng vui mừng biết ơn, không ngừng gửi cảm ơn ban tổ chức trên truyền thông. Đáng chú ý, sau khi nhận căn nhà, Trần Hào không giữ bất động sản này cho riêng mình mà để bà xã Trần Nhân Mỹ cùng các con đứng tên. Hành động thể hiện sự yêu thương, lúc nào cũng nghĩ đến vợ con trước tiên của nam diễn viên nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng.

Trần Hào nhận căn nhà 4 , 7 tỷ và lương trên 100 tỷ Từ TVB , thành công rực rỡ - Ảnh 2.

Trần Hào là "vua truyền hình" Hong Kong (Trung Quốc), được TVB trả lương hơn 100 tỷ đồng/năm. Ảnh: Sina.

Trần Hào nhận căn nhà 4 , 7 tỷ và lương trên 100 tỷ Từ TVB , thành công rực rỡ - Ảnh 3.

Trần Hào từng được tặng căn nhà 4,7 tỷ khi sang Malaysia dự kiện. Không nghĩ nhiều, anh để vợ con đứng tên bất động sản đó. Ảnh: Sohu.

Những năm qua, ngoài diễn xuất thì hình tượng người chồng, người cha mẫu mực cũng là yếu tố giúp Trần Hào luôn duy trì sức hút, và nhận được sự yêu thích của khán giả. Trần Hào và Hoa hậu Hong Kong 2006 Trần Nhân Mỹ kết hôn vào năm 2013. Từ năm 2013 đến 2016, vợ chồng nam diễn viên đón thêm 3 thành viên mới: gồm 2 hoàng tử và 1 công chúa. Sau khi lập gia đình và sinh con, Trần Nhân Mỹ rời showbiz để làm hậu phương cho Trần Hào phát triển sự nghiệp. Hiện tại, gia đình cặp sao sống trong một căn hộ hướng biển, rộng 2.500 m2 tại Hong Kong (Trung Quốc). Họ được xem là hình mẫu hạnh phúc, sung túc của giới giải trí Hoa ngữ.

Trần Hào nhận căn nhà 4 , 7 tỷ và lương trên 100 tỷ Từ TVB , thành công rực rỡ - Ảnh 4.

Trần Hào - Trần Nhân Mỹ là cặp vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Sau đó, để tiền đẻ thêm tiền và thỏa mãn sở thích uống cafe, Trần Hào đi học lấy chứng chỉ barista rồi lấn sân sang kinh doanh. Anh thành lập thương hiệu Blooms Coffee và mở 6 chi nhánh trên khắp Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2019. Từng có giai đoạn, quán của nam diễn viên kín khách từ sáng đến tối. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, Trần Hào phải đóng cửa 1 chi nhánh ở trung tâm thương mại vì kinh doanh khó khăn và từng chạy show bù lỗ đến xuất huyết dạ dày. Hiện tại, chuỗi cafe Blooms Coffee của anh còn lại 5 cửa hàng và do vợ nam diễn viên giúp quản lý.

Trần Hào nhận căn nhà 4 , 7 tỷ và lương trên 100 tỷ Từ TVB , thành công rực rỡ - Ảnh 5.
Trần Hào nhận căn nhà 4 , 7 tỷ và lương trên 100 tỷ Từ TVB , thành công rực rỡ - Ảnh 6.

Trần Hào hiện sở hữu 5 quán cafe đông khách ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Nguồn: On, HK01
Tình thế hiện tại của Tuấn Hưng ở Mỹ
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Trần Hào

tvb

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coffee

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