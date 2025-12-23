Nam diễn viên cưới mẹ đơn thân hơn 6 tuổi, lỡ 1 lần đò: Khen vợ xinh, kệ gièm pha gây bão mạng

Chuyện tình yêu của diễn viên Huỳnh Anh và mẹ đơn thân hơn 6 tuổi Bạch Lan Phương luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng kể từ khi cặp đôi công khai vào năm 2020.

Theo Bạch Lan Phương từng chia sẻ trên Facebook, cơ duyên đến với nam diễn viên điển trai khiến không ít người trầm trồ bởi câu chuyện không khác gì một bộ phim ngôn tình. Mẹ đơn thân tiết lộ Huỳnh Anh là người chủ động làm quen, thậm chí còn "giả vờ nhắn nhầm" để bắt đầu câu chuyện.

Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương.

Tin nhắn Huỳnh Anh giả vờ nhầm để làm quen vợ.

"3 năm kể từ buổi hẹn hò đầu tiên 8-11-2020 cho đến hôm nay 8-11-2023. Sau bao nhiêu chiến thuật từ nhận nhầm người cho đến rủ đi ăn, đi chơi, đi chụp ảnh, thậm chí là xin qua spa bắn nốt ruồi hay rủ làm ăn kinh doanh, cuối cùng 2 đứa lại bắt đầu buổi hẹn đầu tiên bằng một lần đi chạy.

Sau 3 năm, 2 đứa cân nặng tăng, nếp nhăn tăng, vẫn gâu gâu vào mẹt nhau nhưng vẫn nắm tay mỗi tối trước khi đi ngủ. Chúng ta không tình cờ bên nhau. Luôn có một lý do, một bài học hay một phước lành dẫn lối. Kệ đời này đổi thay, ta cùng chung hơi thở cuối cùng", Bạch Lan Phương chia sẻ về tình yêu của hai người.

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi cũng vấp phải không ít lời xì xào từ dư luận. Huỳnh Anh được khán giả yêu mến với hình ảnh "tổng tài màn ảnh", vì vậy việc anh lựa chọn yêu và tiến tới hôn nhân với người phụ nữ hơn tuổi, từng đổ vỡ và có con riêng khiến không ít ý kiến trái chiều.

Từ khi yêu đến lúc cưới, suốt gần 6 năm qua, Bạch Lan Phương thường xuyên phải đối mặt với những lời chê bai, chỉ trích về ngoại hình bị cho là không tương xứng với chồng. Trước những bình luận tiêu cực, cô từng thẳng thắn bày tỏ:

"Nhiều lúc chán chả buồn nói. Không đăng ảnh thì các bạn bảo bỏ nhau, chia tay. Đăng ảnh thì các bác lại miệt thị em. Sống sao cho vừa người ơi".

Bất chấp những lời gièm pha từ cộng đồng mạng, trong mắt Huỳnh Anh, vợ vẫn luôn là "số 1". Chính sự đồng hành và thấu hiểu đã giúp cặp đôi vượt qua nhiều sóng gió, gắn bó bên nhau suốt 5 năm qua.

Nam diễn viên cũng không ít lần công khai lên tiếng bảo vệ vợ. Năm 2023, Huỳnh Anh từng viết trên trang cá nhân: "Định viết mấy dòng bày tỏ phẫn nộ với mấy người chê người yêu mình nhưng mà cô ấy can bảo mình bình tĩnh. Các bạn ơi mình chỉ muốn nói các bạn nghe là cái nết nó đánh chết cái đẹp đấy. Mấy người đi chê người khác thì phải soi lại cái nết của mình trước đi đã chứ".

Huỳnh Anh coi con riêng của vợ như con đẻ.

Mới đây nhất, Huỳnh Anh tiếp tục khiến nhiều người ghen tỵ khi nói về nhan sắc của vợ: "Thực ra, ngoài đời, cô ấy đẹp gấp mấy lần trên mạng. Tôi vẫn bảo với Phương rằng, đăng ảnh lên đừng chỉnh app hay filter gì nữa, cứ để tự nhiên thôi. Vợ tôi rất chú trọng chăm sóc da nên da rất đẹp, vì vậy, khi ra đường cô ấy hiếm khi trang điểm, để mặt mộc vẫn xinh".

Phát ngôn mới này của Huỳnh Anh ngay lập tức gây bão mạng. Rất nhiều người bày tỏ sự ghen tỵ với vợ Huỳnh Anh khi được chồng yêu thương, nâng niu. Nhiều ý kiến cho rằng, khi tình yêu đủ lớn thì trong mắt chồng vợ luôn là đẹp nhất, đáng yêu nhất.

Huỳnh Anh sinh năm 1992, là diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt với loạt phim như Chạy trốn thanh xuân, Cả một đời ân oán, Mùa hoa tìm lại… Sở hữu ngoại hình điển trai cùng phong cách lịch lãm, anh được khán giả ưu ái gọi là "soái ca" hay "tổng tài màn ảnh".

Trong khi đó, Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh 6 tuổi, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và là mẹ đơn thân trước khi đến với nam diễn viên. Trước khi hoạt động chính ở trong lĩnh vực kinh doanh, Bạch Lan Phương từng là MC, BTV của đài VTV.

Tháng 8/2021, Huỳnh Anh cầu hôn bạn gái bằng một chiếc nhẫn kim cương. Sau khoảng bốn năm gắn bó, họ chính thức đăng ký kết hôn vào ngày 25/4/2024.