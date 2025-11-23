Nam diễn viên chưa từng thất bại

Trang 163 đưa tin ngày 22/11, bộ phim điện ảnh Thời đại cuồng dã do Dịch Dương Thiên Tỉ, Thư Kỳ, Triệu Hựu Đình, Lý Canh Hy đóng chính bắt đầu công chiếu. Phim cũng nhanh chóng vượt mốc 100 triệu NDT (hơn 14 triệu USD) doanh thu đặt trước, giúp nam diễn viên sinh năm 2000 đạt kỷ lục mới trong sự nghiệp.

Cụ thể, tính cả Thời đại cuồng dã , Dịch Dương Thiên Tỉ có 8 tác phẩm đóng chính liên tiếp phá mốc doanh thu 100 triệu NDT trước khi ra mắt. Đây là thành tích rất đáng nể nhất là trong thời điểm điện ảnh Trung Quốc đang bị đóng băng doanh thu sụt giảm, ngay cả những danh hài lừng danh cũng không thể kéo người xem tới rạp.

Dịch Dương Thiên Tỉ ra mắt phim điện ảnh nào cũng đạt doanh thu khả quan.

Trước đó, các tác phẩm Em của thời niên thiếu, Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ, Trường Tân hồ, Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc, Cầu Thủy Môn, Mãn giang hồng, Tôi nho nhỏ không chỉ có doanh thu mở màn tốt. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là diễn viên Trung Quốc duy nhất có 100% phim điện ảnh đóng chính phá mốc một tỷ NDT. Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 2000 cũng là ông hoàng phòng vé trẻ nhất Trung Quốc khi đã vượt qua mốc 15 tỷ tổng doanh thu tất cả tác phẩm từng góp mặt.

Trong Thời đại cuồng dã , Dịch Dương Thiên Tỉ diễn một lúc 5 vai. Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Tất Cống được ví như giấc mơ nên có cách kể chuyện mới lạ và được đánh giá hơi khó hiểu với khán giả đại chúng. Trước đó, phim giành giải thưởng Prix Spécial (giải đặc biệt), thuộc hạng mục trao giải chính của LHP Cannes thứ 78.

Dịch Dương Thiên Tỉ diễn xuất đa dạng, không ngại đảm nhận các nhân vật khó.

Theo QQ , với bộ phim nghệ thuật như Thời đại cuồng dã , việc doanh thu đặt trước đạt mốc 100 triệu NDT là hiếm có. Thành tích này chứng minh sức hút của cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ với khán giả. Người xem tin tưởng vào khả năng diễn xuất và lựa chọn kịch bản của nam diễn viên nên sẵn lòng bỏ tiền vé ra rạp thưởng thức. Tại Trung Quốc, những phim điện ảnh nghệ thuật có doanh thu cực thấp, có bộ phim chiếu hết chu kỳ chỉ đạt hơn 10 triệu NDT. Vì vậy, Dịch Dược Thiên Tỉ được xem là cái tên bảo chứng chất lượng và doanh thu tại giới giải trí Hoa ngữ.

Ngày 15/11, Dịch Dương Thiên Tỉ giành Ảnh đế Kim Kê lần thứ 38 tại hạng mục Nam chính xuất sắc nhất ở tuổi 25, với vai Lưu Xuân Hòa trong Tôi nho nhỏ . Đây là bộ phim thành công cả về chuyên môn lẫn phòng vé.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành diễn viên 10X đầu tiên đạt tổng doanh thu phòng vé 15 tỷ NDT.

Chỉ trong 5 năm tập trung cho điện ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đã sở hữu bốn đề cử Nam chính Kim Kê gồm: Em của thời niên thiếu (2020), Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ (2021), Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc (2022) và Tôi nho nhỏ (2025). Năm nay, anh vượt qua Lưu Hạo Nhiên, Huỳnh Hiểu Minh, Đại Bằng và Chu Nhất Long để được vinh danh, trở thành Ảnh đế trẻ nhất lịch sử Kim Kê và là người đầu tiên thuộc thế hệ 2000 đạt danh hiệu này.