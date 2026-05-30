Nam diễn viên buộc phải ra quyết định ở Mỹ hay Việt Nam, nói 1 điều quan trọng

Tùng Ninh
|

"Tôi buộc phải chọn một trong hai. Tôi đang khá lúng túng" – Trương Minh Cường nói.

Sau hai năm ở Việt Nam, mới đây, diễn viên Trương Minh Cường đã trở lại Mỹ và có buổi gặp gỡ với bạn bè đồng nghiệp.

Anh chia sẻ: "Tôi về Việt Nam phải được 2 năm rồi, giờ mới về lại Mỹ vì có mẹ ở đây.

Trương Minh Cường và Thúy Nga

Ở Việt Nam, tôi làm việc rất nhiều vì tên tuổi của tôi trong nước được nhiều người biết tới hơn ở Mỹ. Vì thế, khi về Việt Nam, tôi hòa nhập rất nhanh. Tôi cũng đi đóng phim, tham gia show nhiều. Về Việt Nam tôi tươi tắn hẳn ra.

Đáng lẽ tôi còn ở Việt Nam lâu hơn nhưng bị kẹt một cái mẹ tôi vẫn còn ở bên Mỹ có một mình.

Thời gian gần đây, mẹ tôi có một số triệu chứng không tốt về sức khỏe nên tôi buộc phải trở lại Mỹ để chăm mẹ.

Hiện tại, tôi đang lo lắng và phân vân không biết nên chọn ở Mỹ hay Việt Nam. Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi. Một là tôi đưa mẹ về Việt Nam ở luôn với tôi.

Hai là tôi sẽ ở lại Mỹ để chăm mẹ, chứ tôi không thể ở xa mẹ quá lâu được. Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi buộc phải chọn một trong hai. Tôi đang khá lúng túng.

Trương Minh Cường và mẹ

Về sự nghiệp thì mỗi nơi tôi thấy có cái hay cái dở riêng, Việt Nam hay Mỹ cũng vậy. Nơi nào cũng có cái được cái mất, mỗi lựa chọn trong cuộc đời cũng vậy".

Dù đam mê nghệ thuật nhưng Trương Minh Cường cho biết, sức khỏe của mẹ anh vẫn là quan trọng nhất:

"Ở thời điểm này, điều tôi quan trọng nhất là sức khỏe của mẹ. Mẹ ở đâu thì tôi ở đó. Tôi có hỏi mẹ thì mẹ bảo muốn tôi ở bên này cùng mẹ hơn. Mẹ bảo cuộc sống bên này đơn giản, cứ lặng lẽ, bình lặng trôi.

Nhưng tôi khá lo lắng vì sức khỏe của mẹ khá yếu. Mẹ bị cao huyết áp và chân tay tê cứng một nửa bên người. Tôi đang phải đưa mẹ đi châm cứu.

Có tôi ở đây thì tôi thường đưa mẹ đi dạo công viên hay ra biển. Từ khi tôi về Mỹ thì mẹ phục hồi rất nhanh. Tôi không biết có phải do tôi tạo năng lượng cho mẹ không".

