Nam diễn viên bỏ TP.HCM về quê: Kiếm sống bằng 1 việc, đủ tiền nuôi vợ con









Mới đây, tại một livestream, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của bạn thân mình là diễn viên Tiết Cương sau khi bỏ showbiz, rời TP.HCM về quê sống cùng vợ kém 26 tuổi.

Tiết Cương và Cát Tường

Cô nói: "Anh Tiết Cương có nhiều kênh Youtube lắm. Nói chung bây giờ gia đình anh Tiết Cương sống bằng nghề Youtube.

Anh Tiết Cương rất hiền, thật thà nên cũng chia sẻ thẳng là anh ấy nhận đi review để kiếm tiền, đâu có ăn trộm ăn cướp của ai đâu.

Đi quay Youtube cũng cực lắm. Anh Tiết Cương chuyên đi review nhà, xe cộ rồi ăn tiền của người ta, còn tiền Youtube trả cho anh ấy một tháng được mười mấy hai mươi triệu nếu view cao.

Tôi cũng vậy, kênh Youtube của tôi cũng được Youtube trả cho một tháng mười mấy hai mươi triệu nhưng tôi không dư tiền từ Youtube, không kiếm sống nhờ nó được.

Anh Tiết Cương là dư tiền vì chuyên quay clip review kiếm tiền nuôi vợ con, mua sữa cho con. Hiện tại, anh Tiết Cương sống bằng tiền làm Youtube, có tới 3 kênh Youtube lận. Anh ấy chỉ sống nhờ tiền từ đó vì anh ấy không làm ăn gì nữa, không có nguồn thu nhập nào khác.

Hồi xưa anh Tiết Cương rất nổi tiếng, là một trong những nhóm hài hàng đầu. Anh ấy kiếm rất nhiều tiền, mua xe hơi, nhà cửa trước cả tôi.

Nhưng sau này anh ấy không còn đi làm nghệ thuật nhiều, nên sống bằng nghề làm Youtube. Một tháng anh ấy kiếm được mấy chục triệu tiền review, Youtube trả nên đủ nuôi sống gia đình.

Còn bản thân tôi thì không. Tiền Youtube trả cho tôi chỉ bù được phần nào số tiền tôi bỏ ra đi các tour du lịch để quay lại vì kênh của tôi làm về du lịch - ẩm thực.

Anh Tiết Cương làm nội dung bình dân hơn, chỉ cần đổ xăng xe, xách xe đi quay xe, nhà là có tiền. Còn tôi toàn phải đi các nơi, đi Nhật, Hàn, Úc, Mỹ, Thái Lan… Mỗi lần đi như vậy tôi đâu chơi được nhiều, lúc nào cũng phải cầm máy quay rồi về ngồi cắt dựng.

Tôi chỉ đam mê làm như vậy, muốn quay lại cho mọi người xem và lưu giữ kỷ niệm. Ai làm Youtube thì biết, tôi toàn tự bỏ tiền để đi chứ không thu lời được gì. Giờ quá nhiều người làm Youtube nên view ít lắm. Tôi quay một clip cực khổ cũng chỉ được vài chục nghìn view, không được triệu view như xưa. Tôi làm Youtube vì đam mê.

Tôi cũng là nghệ sĩ, rất muốn có khán giả, muốn được mọi người xem mình. Đó là niềm hạnh phúc của tôi, là động lực để tôi đi nhiều nơi, quay nhiều clip".