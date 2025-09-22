Nam diễn viên bị tố chia tay đòi quà khiến cả MXH chỉ trích: "Làm thế không đáng mặt đàn ông"

Mới đây, đạo diễn đình đám Vương Tinh đã gây xôn xao khi chỉ đích danh chê trách một nam diễn viên trên sóng livestream. Đó là Ôn Triệu Luân – "nam thần phản diện" trứ danh một thời của đài TVB và là người từng khiến bao trái tim thiếu nữ phải rung động với bộ phim Lò Võ Thiếu Lâm.

Đạo diễn phim Thần Bài cho biết: "Ôn Triệu Luân thực sự rất tài năng, có màn biểu diễn ấn tượng trong bộ phim Lộc Đỉnh Ký. Thế nhưng sau đó, cậu ấy lại làm một chuyện khiến tất cả đàn ông trên đời này đều thấy phản cảm".

Vương Tinh hé lộ, năm đó, Ôn Triệu Luân rất giỏi tán gái, mà tình cờ là vị đạo diễn này lại quen biết với Trần Mai Hinh - một người bạn gái của anh, đồng thời biết được những góc khuất phía sau chuyện tình cảm: "Sau khi chia tay, Ôn Triệu Luân đòi Trần Mai Hinh phải trả lại tất cả số tiền mà cậu ta đã bỏ ra trong mấy năm hẹn hò. Trần Mai Hinh rất tức giận và kể lại chuyện này với giới truyền thông. Những điều mà báo chí năm đó tiết lộ đều là sự thật".

Cũng vì điều này, Ôn Triệu Luân bị gắn mác "kẻ tệ bạc", phải nhận nhiều gạch đá từ dư luận. Đạo diễn Vương Tinh cũng lắc đầu ngán ngẩm: "Tiền bỏ ra lúc yêu đương thì sao có thể đòi về được. Thật mất phong độ!".

Sau màn "bóc phốt" của đạo diễn Vương Tinh, nam diễn viên Ông Triệu Luân đã tỏ thái độ cực gắt, chỉ trích Vương Tinh bịa đặt, gây chuyện thị phi. Để tránh những rắc rối không đáng có, ông Vương Tinh đã xóa bỏ đoạn video gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng vẫn lựa chọn đứng về phía đạo diễn phim Thần Bài. Bởi lẽ, Ôn Triệu Luân là "gã tồi" trứ danh của showbiz xứ Cảng với loạt "phốt đen" tình ái dài dằng dặc.

Ôn Triệu Luân bước chân vào làng giải trí từ năm 17 tuổi và đến khi góp mặt trong bộ phim Nghĩa Bất Dung Tình, anh mới thật sự bật lên mạnh mẽ. Trên đà phát triển, nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám như Kiếp Này Không Hối Hận, Bông Hổng Lửa, Lộc Đỉnh Ký, Lò Võ Thiếu Lâm… Đồng thời, anh còn đạt được thành tích đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc, trở thành ngôi sao top đầu xứ Cảng trong thập niên 90.

Sự nghiệp thăng hoa nhưng đường tình duyên của Ôn Triệu Luân lại gây quá nhiều tranh cãi, liên tục dính nghi vấn "ăn nem ăn chả" hơn nữa còn nhiều lần phải hầu tòa vì những drama tình ái.

Sau nhiều mối tình vắt vai, năm 1989, Ôn Triệu Luân bí mật kết hôn với mỹ nhân từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong Lý Mỹ Linh. Được biết, Lý Mỹ Linh không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn nắm trong tay gia tài cực khủng, là một thiên kim tiểu thư thứ thiệt. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 4 năm rồi đổ vỡ không êm đẹp.

Ôn Triệu Luân - Lý Mỹ Linh.

Theo báo chí xứ Cảng, Lý Mỹ Linh muốn ly hôn vì phát hiện chồng "gian díu mập mờ" với cựu thí sinh Hoa hậu Hong Kong Trần Mai Hinh. Về phía Ôn Triệu Luân, anh tuyên bố bà xã không chung thủy và cặp đôi còn đưa nhau ra tòa vì tranh chấp tài sản.

Sau cùng, nam diễn viên Lộc Đỉnh Ký chẳng thể đưa ra được bằng chứng chứng minh Lý Mỹ Linh ngoại tình. Còn bản thân anh thì nhanh chóng cặp kè với Trần Mai Hinh ngay khi vừa ly hôn vợ, khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Ôn Triệu Luân và Trần Mai Linh bị tố "mập mờ" sau lưng bà cả.

Được biết, Trần Mai Hinh chính là nữ chính trong câu chuyện "chia tay đòi quà" mà đạo diễn Vương Tinh tiết lộ. Bên nhau được 3 năm, Trần Mai Hinh và Ôn Triệu Luân cũng đường ai nấy đi. Điều bất ngờ là sau khi chia tay, sao nam TVB đã mang theo 3 vị luật sư, kiện tình cũ ra tòa, đòi phải trả 140.000 HKD (475 triệu đồng) mà tài tử này tuyên bố đã cho vay trong lúc hẹn hò.

Tuy nhiên, theo lời của Trần Mai Hinh, Ôn Triệu Luân đang đòi phí chia tay, thậm chí ngay cả những món đồ nhỏ như…nồi cơm điện cũng phải lấy lại bằng hết khiến netizen phải câm nín. Sau vụ việc này, danh tiếng của Ôn Triệu Luân tụt dốc không phanh, trở thành "gã tồi" trong mắt đông đảo khán giả.

Trần Mai Hinh ê chề vì bị chia tay đòi quà.

Đến năm 2002, Ôn Triệu Luân bất ngờ kết hôn với trợ lý Phan Yến Ni rồi lại đổ vỡ chỉ sau 1 năm vì nhà trai "ăn vụng" với bạn diễn Quách Thiện Ni. Cặp đôi này còn kéo nhau lên tòa vì khoản nợ 3 triệu HKD (10,2 tỷ đồng) do đầu tư thất bại. Theo đó, Ôn Triệu Luân bị tố đổ toàn bộ nợ nần lên đầu Phan Yến Ni để trốn trách trách nhiệm.

Tiếp đó, Ôn Triệu Luân nhanh chóng tìm được tình yêu mới, đó là cô gái trẻ Ôn Gia Dung. Nhiều người cho rằng Ôn Gia Dung bị thao túng tâm lý khi nghe lời Ôn Triệu Luân răm rắp, từ việc sửa tên đến nghỉ việc ở nhà chăm lo cho anh cũng như nộp lên các loại giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, Ôn Gia Dung chẳng thể níu chân được tay lãng tử trứ danh Cbiz. Chia tay với Ôn Gia Dung, Ôn Triệu Luân nên duyên với nữ diễn viên kém anh hơn 20 tuổi Triệu Đình (vợ của nam diễn viên bây giờ).

Ôn Triệu Luân không chỉ thích "ăn nem ăn chả" mà còn là "ông hoàng transit love", tình cũ chưa phai tình mới đã đến.

Điều bất ngờ là khi Ôn Triệu Luân đang chuẩn bị kết hôn lần 3, bạn gái cũ Ôn Gia Dung bất ngờ ra mặt phanh phui câu chuyện động trời về sao nam TVB trước công chúng. Ôn Gia Dung cho biết, dù đã gắn bó suốt 7 năm trời nhưng Ôn Triệu Luân lại lừa tình, lừa tiền cô rồi bỏ đi cưới vợ.

Vào năm 2007, Gia Dung đưa cho Triệu Luân số tiền hơn 300 triệu đồng để anh này mua nhà với lời hứa sẽ trả lại một số tiền, tuy nhiên, anh này sau khi cưới vợ đã bán luôn căn nhà và "xù nợ" luôn với người bạn gái cũ. Gia Dung còn tố từng bị bạn trai cũ bắt chụp hình khỏa thân và bị hành hung bằng dao gọt hoa quả.

Đáng nói là nam diễn viên không đứng ra đối đầu trực tiếp với bạn gái cũ mà lại lấy bà của mình ra làm lá chắn. Anh nói rằng bà mình bị ngất vì tin tức động trời này, nhưng theo một số nguồn tin thì bà của Ôn Triệu Luân hoàn toàn khỏe mạnh. Điều này khiến hình ảnh của Ôn Triệu Luân xấu đi rất nhiều trong mắt công chúng.

Theo lời Ôn Gia Dung, vết sẹo dài 4 cm trên cổ của cô là hậu quả của việc Ôn Triệu Luân dùng dao gọt hoa quả cứa vào. Ôn Gia Dung có đi tố cáo Ôn Triệu Luân với cảnh sát nhưng vì quá yêu anh nên đã quyết định rút đơn.

Dù dính cả loạt lùm xùm, năm 2012, Ôn Triệu Luân vẫn về chung nhà với Triệu Đình và có một cô con gái dễ thương. Đến tận bây giờ, những câu chuyện tình ái xung quanh nam diễn viên TVB mới tạm thời ngừng nghỉ.

Đời tư rắc rối và lần chia tay nào cũng không êm đẹp của Ôn Triệu Luân khiến netizen phải đặt dấu chấm hỏi to đùng về nhân cách, con người của anh. Có lẽ đây là nguyên nhân cư dân mạng quyết định đặt niềm tin vào đạo diễn Vương Tinh, thay vì "gã trai tồi" trứ danh Cbiz.

Gia đình của Ôn Triệu Luân bây giờ.

