Sau ba thập kỷ bên nhau, hai vợ chồng đã có những dự định khá đặc biệt cho quãng đời phía trước.

Kết hôn với cháu gái gia tộc giàu có nhưng vẫn sống tiết kiệm

Ở tuổi 66, một nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và những dự định khi về già. Dù kết hôn với người phụ nữ xuất thân từ gia đình giàu có, ông khẳng định bản thân vẫn duy trì lối sống giản dị, tự chi trả các khoản sinh hoạt trong gia đình, thậm chí còn tự cắt tóc để tiết kiệm tiền.

Điều khiến nhiều người quan tâm hơn là sau 30 năm kết hôn, hai vợ chồng không có con và cũng chưa từng hối tiếc về quyết định này. Thay vì trông chờ con cái chăm sóc khi tuổi cao sức yếu, họ đã nghĩ đến khả năng cùng chuyển vào viện dưỡng lão, nơi các nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ đầy đủ.

Nhân vật trong câu chuyện là Âu Dương Chấn Hoa (Bobby Au Yeung), gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc). Ông kết hôn với Rosanna Fu vào năm 1996. Vợ nam diễn viên là cháu gái của Phó Lão Dung, doanh nhân từng gây dựng cơ nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc tại Macau (Trung Quốc).

Xuất thân của Rosanna Fu từng khiến cuộc hôn nhân của hai người trở thành chủ đề bàn tán. Gia đình bà được biết đến với khối tài sản lớn, trong khi Âu Dương Chấn Hoa là nghệ sĩ hoạt động trong ngành giải trí. Sự khác biệt về hoàn cảnh kinh tế khiến nam diễn viên nhiều lần đối diện những lời đồn cho rằng ông dựa vào tài sản nhà vợ để có cuộc sống sung túc.

Ở tuổi 66, Âu Dương Chấn Hoa vẫn duy trì lối sống giản dị, thậm chí tự cắt tóc để tiết kiệm chi phí sinh hoạt (Ảnh HK01)

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 11/2026, Âu Dương Chấn Hoa thẳng thắn bác bỏ những nhận xét này. Ông cho biết bản thân luôn làm việc chăm chỉ để duy trì cuộc sống gia đình và tự đảm nhận các khoản chi tiêu trong nhà. Nam diễn viên nhấn mạnh rằng ông chưa từng sử dụng tiền của vợ để trang trải sinh hoạt.

Đáng chú ý, dù có điều kiện kinh tế tốt và người bạn đời xuất thân từ gia đình giàu có, Âu Dương Chấn Hoa không cho rằng mình cần phải thể hiện sự giàu sang qua vẻ bề ngoài. Ông không có nhu cầu mặc những bộ trang phục cầu kỳ hay sử dụng nhiều vàng bạc, trang sức. Thậm chí, một trong những cách tiết kiệm được nam diễn viên duy trì là tự cắt tóc thay vì thường xuyên đến tiệm.

Chi tiết nhỏ này tạo nên sự tương phản thú vị giữa hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng, kết hôn với người thừa kế gia tộc giàu có và thói quen chi tiêu rất đời thường. Với Âu Dương Chấn Hoa, việc có điều kiện tài chính không đồng nghĩa phải sử dụng tiền bạc một cách phô trương. Ông lựa chọn duy trì nếp sống phù hợp với bản thân, bất chấp những suy đoán từ bên ngoài.

Âu Dương Chấn Hoa kết hôn với Rosanna Fu năm 1996. Hai vợ chồng không có con và cho biết không hối tiếc về lựa chọn này (Ảnh 8days)

Trong sự nghiệp, Âu Dương Chấn Hoa được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc), trong đó có Thầy hay trò giỏi (Shine On You). Hình ảnh gần gũi, khả năng diễn xuất tự nhiên và những vai diễn giàu màu sắc đời sống giúp ông trở thành một gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Dù đã bước sang tuổi 66, nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về sự nghiệp, những chia sẻ gần đây của ông lại xoay quanh một chủ đề gần gũi hơn: cách hai vợ chồng chuẩn bị cho tuổi già khi không có con cái.

Không có con sau 30 năm kết hôn, hai vợ chồng tính chuyện vào viện dưỡng lão

Âu Dương Chấn Hoa và Rosanna Fu kết hôn năm 1996, khi cả hai đều đã ngoài 30 tuổi. Ở thời điểm đó, họ cảm thấy bản thân chưa thực sự sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm làm cha mẹ. Việc sinh con vì thế không trở thành lựa chọn bắt buộc trong cuộc hôn nhân của hai người.

Nam diễn viên cho biết cả gia đình ông lẫn gia đình vợ đều không gây áp lực về chuyện sinh con. Điều này giúp hai vợ chồng có thể tự quyết định cuộc sống mà không phải chạy theo những kỳ vọng từ người thân. Sau nhiều năm chung sống, họ vẫn không cảm thấy hối tiếc vì đã lựa chọn không có con.

Dù vợ xuất thân từ gia tộc giàu có tại Macau (Trung Quốc), nam diễn viên khẳng định bản thân luôn chủ động về tài chính và chi tiêu gia đình (Ảnh CAN)



Với Âu Dương Chấn Hoa, sinh con không chỉ là một quyết định ở thời điểm đứa trẻ chào đời. Đó còn là trách nhiệm kéo dài trong nhiều năm, đòi hỏi cha mẹ phải dành thời gian, công sức và sự quan tâm để nuôi dưỡng, đồng hành cùng con trưởng thành. Chính vì hiểu rõ điều đó, ông cho rằng việc có con cần xuất phát từ sự sẵn sàng thực sự, thay vì chỉ vì áp lực tuổi tác hay mong muốn của những người xung quanh.

Một câu hỏi được đặt ra với nam diễn viên là ai sẽ chăm sóc hai vợ chồng khi họ già đi, trong trường hợp không có con cái bên cạnh. Thay vì né tránh, ông cho biết cả hai đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng cùng chuyển vào viện dưỡng lão trong tương lai.

Đáng chú ý, Âu Dương Chấn Hoa không nhìn nhận viện dưỡng lão như một nơi chỉ dành cho người đã mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Ông cho rằng các cơ sở dưỡng lão ngày nay có nhiều thay đổi, với không gian sống tiện nghi và các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt, ăn uống, chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, hai vợ chồng không nhất thiết phải đợi đến khi gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đi lại mới cân nhắc chuyển đến đây.

Quan điểm này cũng phản ánh cách nam diễn viên nhìn nhận mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Ông không đồng tình với suy nghĩ sinh con chỉ để có người chăm sóc hoặc hỗ trợ tài chính khi về già. Với ông, việc nuôi dưỡng một đứa trẻ không nên được xem là sự chuẩn bị cho những nhu cầu cá nhân trong tương lai.

Sau 30 năm kết hôn, Âu Dương Chấn Hoa và vợ đã tính đến khả năng cùng chuyển vào viện dưỡng lão khi về già (Ảnh The Star)

Sau ba thập kỷ chung sống, Âu Dương Chấn Hoa và Rosanna Fu vẫn duy trì cuộc hôn nhân không con mà cả hai đã lựa chọn. Dù không chia sẻ thời điểm cụ thể sẽ chuyển vào viện dưỡng lão, nam diễn viên cho thấy hai vợ chồng đã có sự trao đổi và chuẩn bị về phương án chăm sóc bản thân khi tuổi cao.

Câu chuyện của Âu Dương Chấn Hoa cũng gợi ra một vấn đề đang được nhiều người quan tâm: chuẩn bị cho tuổi già như thế nào khi không sống cùng con cái hoặc không có con. Bên cạnh nguồn tài chính, những yếu tố như sức khỏe, khả năng tự chăm sóc, nơi ở và dịch vụ hỗ trợ lâu dài đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Với những người lựa chọn sống độc lập, viện dưỡng lão có thể là một trong các phương án được cân nhắc, bên cạnh chăm sóc tại nhà hoặc sống gần người thân. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và chi phí giữa các cơ sở có thể khác nhau đáng kể, nên đây vẫn là quyết định cần được chuẩn bị từ sớm.

Ở tuổi 66, Âu Dương Chấn Hoa không giấu việc mình đã nghĩ đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Điều đặc biệt là nam diễn viên không xem chuyện không có con là một thiếu sót cần bù đắp. Ông tiếp tục làm việc, sống tiết kiệm theo thói quen và cùng vợ tính toán cho những năm tháng phía trước.

Nguồn: The Straits Times