Sau nhiều năm nổi tiếng, nam tài tử này lại có thể thoải mái lựa chọn cuộc sống theo cách riêng.

Nam tài tử sở hữu khối tài sản khổng lồ, đủ để ba thế hệ sống sung túc

Đầu tháng 11/2026, câu chuyện tài chính của nam diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Trương Trí Lâm bất ngờ trở thành chủ đề được truyền thông chú ý. Người tiết lộ thông tin không phải chính nam tài tử mà là Tào Tra Lý, diễn viên kỳ cựu đồng thời là chú của ông. Theo lời kể của Tào Tra Lý, Trương Trí Lâm đã tích lũy được số tiền đủ để gia đình sử dụng trong ba thế hệ.

Tào Tra Lý cho biết từng khuyên cháu trai nên cân nhắc kỹ hơn khi nhận các dự án nghệ thuật. Theo ông, nếu một người đã kiếm đủ tiền để bảo đảm cuộc sống cho nhiều thế hệ, họ không nhất thiết phải tiếp tục làm việc với cường độ cao. Ngược lại, nếu chưa đạt được sự ổn định tài chính như mong muốn, việc chăm chỉ kiếm tiền vẫn là điều cần thiết.

Điều đáng chú ý là cách Tào Tra Lý giải thích về khái niệm đủ tiền cho ba thế hệ. Ông hình dung một khoản tài sản có thể đáp ứng nhu cầu chi tiêu suốt cuộc đời Trương Trí Lâm, tiếp tục phục vụ cuộc sống của con trai nam diễn viên và vẫn còn dư cho thế hệ cháu. Theo lời người chú, Trương Trí Lâm sau đó xác nhận bản thân đã kiếm đủ tiền và bắt đầu lựa chọn công việc dựa trên sở thích.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý bởi Trương Trí Lâm vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, đây là lời kể từ người thân, không phải bản công bố tài sản hay báo cáo tài chính của nam diễn viên. Giá trị cụ thể của khối tài sản, số tiền mặt hoặc quy mô các khoản đầu tư hiện không được xác nhận công khai.

Trương Trí Lâm là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 1994 và nhiều bộ phim TVB đình đám (Ảnh Sina)

Sinh năm 1971, Trương Trí Lâm bước vào làng giải trí từ năm 1991 với vai trò ca sĩ, sau đó phát triển sự nghiệp diễn xuất. Ông ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc) gắn với tuổi thơ của nhiều khán giả Việt Nam yêu thích. Trong đó, vai Quách Tĩnh ở Anh hùng xạ điêu phiên bản 1994 giúp nam diễn viên được biết đến rộng rãi. Ngoài ra, các bộ phim như Đường về hạnh phúc và Bao la vùng trời 2 tiếp tục củng cố tên tuổi của nam tài tử.

Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, Trương Trí Lâm còn được yêu thích bởi hình tượng nhân vật điềm đạm, tình cảm và có sức hút riêng. Qua các giai đoạn khác nhau của truyền hình Hong Kong (Trung Quốc), nam diễn viên chuyển từ những vai nam chính trẻ tuổi sang các nhân vật trưởng thành, có chiều sâu. Đặc biệt, hình tượng phi công trong Bao la vùng trời 2 từng giúp nam tài tử thu hút thêm một lượng người hâm mộ đáng kể.

Sau hơn 30 năm làm nghề, Trương Trí Lâm không còn xuất hiện dày đặc trong các dự án truyền hình như trước. Theo thông tin được công bố tháng 11/2026, nam diễn viên đã chủ động giảm khối lượng công việc trong những năm gần đây, tập trung vào các dự án thực sự yêu thích. Sự thay đổi này được đặt trong bối cảnh nam diễn viên đã có nền tảng tài chính ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dù vậy, giảm đóng phim không có nghĩa Trương Trí Lâm đã giải nghệ. Nam diễn viên gần đây trở lại TVB sau 13 năm với bộ phim This City Never Sleeps. Trước đó, Trương Trí Lâm cũng tham gia một vai diễn trong bộ phim truyền hình mang tên Modern Dynasty năm 2022. Việc tiếp tục nhận dự án cho thấy ông vẫn duy trì mối liên hệ với nghề diễn, nhưng có thể lựa chọn nhịp độ làm việc phù hợp hơn.

Ở tuổi 55, Trương Trí Lâm được người chú tiết lộ đã tích lũy khối tài sản đủ để gia đình chi tiêu qua ba thế hệ (Ảnh TVB)

Cuộc sống viên mãn bên người đẹp Hong Kong (Trung Quốc)

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc hôn nhân của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi cũng là chủ đề được công chúng quan tâm. Viên Vịnh Nghi sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1990 trước khi bước vào lĩnh vực điện ảnh. Viên Vịnh Nghi sau đó trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990, bà cũng từng hai lần liên tiếp giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Hai nghệ sĩ kết hôn năm 2001 và có một con trai sinh năm 2006. Tính đến năm 2026, họ đã trải qua khoảng 25 năm hôn nhân. Cả hai đều có sự nghiệp riêng và là những gương mặt được biết đến rộng rãi trong ngành giải trí Hoa ngữ.

Viên Vịnh Nghi từng gây ấn tượng với khán giả qua những bộ phim như Kim chi ngọc diệp, Tân bất liễu tình và nhiều tác phẩm điện ảnh khác. Sau khi kết hôn, nữ nghệ sĩ vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật và chương trình giải trí. Trong khi đó, Trương Trí Lâm tiếp tục duy trì sự nghiệp ca hát, đóng phim và xuất hiện cùng vợ trong một số chương trình truyền hình.

Trương Trí Lâm và người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) 1990 Viên Vịnh Nghi kết hôn năm 2001 (Ảnh TVBS)

Đời sống tài chính của cặp đôi cũng nhiều lần được truyền thông đề cập. Một số thông tin cho rằng họ sở hữu các bất động sản nhà ở và thương mại, đồng thời có những khoản đầu tư và tài sản giá trị. Tuy nhiên, các thông tin này chủ yếu xuất phát từ những bài viết về giới giải trí, chưa đủ cơ sở để xác định tổng giá trị tài sản thực tế của hai vợ chồng.

Ở tuổi 55, Trương Trí Lâm vẫn là gương mặt có sức hút với khán giả yêu thích phim TVB, đồng thời duy trì cuộc sống gia đình bên người vợ nổi tiếng. Dù chưa có số liệu độc lập xác nhận khối tài sản đủ cho ba thế hệ, lời kể của người chú vẫn hé lộ phần nào sự thay đổi trong lựa chọn nghề nghiệp của nam tài tử. Sau hơn ba thập kỷ làm việc, điều nam diễn viên hướng tới dường như không còn chỉ là số lượng vai diễn, mà còn là quyền được chọn cách sử dụng thời gian của mình.

Nguồn: The Straits Times