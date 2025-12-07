HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nam diễn viên 25 tuổi vừa bị bắt ở Đà Lạt là ai?

An Yên (tổng hợp) |

Theo đuổi nghệ thuật nhưng tên tuổi Nguyễn Lâm Thái vẫn chưa được nhiều người biết đến.

Miss Cosmo 2025 đang diễn ra tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của fan nhan sắc. Tuy nhiên sự cố không mong muốn đã xảy ra với Miss Cosmo Mexico.

Cụ thể vào rạng sáng ngày 6/12, nàng hậu tên Leon Yuriar Angela Michelle đã trình báo bị mất túi xách khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) vào tối 5/12. Leon Yuriar Angela Michelle cho biết, trong túi của cô có thẻ tín dụng, máy ảnh và khoảng 40 triệu đồng cùng một số đồ dùng cá nhân.

Nam diễn viên 25 tuổi vừa bị bắt ở Đà Lạt là ai? - Ảnh 1.

Nguyễn Lâm Thái tại trụ sở công an.

Tiền Phong đưa tin, ngay sau khi nhận được đơn trình báo, tối ngày 6/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xác định và bắt giữ được nghi phạm trộm tài sản của Miss Cosmo Mexico chính là diễn viên Nguyễn Lâm Thái.

Được biết, Nguyễn Lâm Thái đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền thông, từng học Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Trên tờ Lao động cho biết thêm, Nguyễn Lâm Thái sinh năm 2000, quê TP.HCM. Ngoài theo đuổi nghệ thuật, nghi phạm còn hoạt động với vai trò quản lý, xây dựng hình ảnh cho giới nghệ sĩ đặc biệt ở lĩnh vực nhan sắc. Theo tờ Pháp luật TP.HCM, năm 2022, Nguyễn Lâm Thái còn từng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng danh hiệu Đại sứ Sinh viên Việt Nam Toàn cầu. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

