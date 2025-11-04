Nam đạo diễn phim doanh thu trăm tỷ, lấy vợ kém 12 tuổi: "Cô ấy mắc bệnh sạch sẽ"

Trung Lùn (tên thật là Nguyễn Nhật Trung) sinh năm 1972. Anh nổi tiếng vì có nhiều vai diễn, tiểu phẩm hài đặc sắc khó quên đối với khán giả, cùng thời với Lý Hải, diễn viên hài Nhật Cường.

Ở thời điểm hiện tại, Trung Lùn đang là cái tên được nhiều người nể trong sau series “Làm giàu với ma” đều đoạt doanh thu trăm tỷ. Tuy nhiên, dù nổi tiếng và làm nghề lâu năm nhưng đến nay, Trung Lùn vẫn ở nhà thuê.

Trong cuộc trò chuyện nhanh với chúng tôi, anh đã có những giây phút trải lòng thành thật.

Đạo diễn Trung Lùn trên phim trường.

- Anh từng chia sẻ rằng, trong gia đình, anh là trụ cột về kinh tế. Anh áp lực kinh tế khi phải ở nhà thuê và lo cho một vợ 3 con. Bà xã anh làm nội trợ. Hiện tại thì sao thưa anh?

Tôi vẫn chưa mua được nhà nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã tạo ra được 2 tác phẩm điện ảnh. Về kinh tế, tôi vẫn còn áp lực nhưng không nhiều nữa. Song tôi luôn lo sợ vì tôi là người luôn nghĩ về tương lai. Nếu tôi thất bại thì sẽ ảnh hưởng cả gia đình.

Tôi ghét thất bại. Tôi là mẫu người thích công việc, nghiện công việc, thành ra tôi hay làm khó chính mình, tự mình stress, tự mình quạu với mọi người xung quanh mà về nhà thì không dám quạu với gia đình. Tôi còn khôn chỗ đó.

Tôi quạu với những người làm việc với mình chứ về nhà, tôi thường im lặng, đóng cửa và thích nằm trong phòng một mình.

Trong thời gian tôi làm kịch bản “Làm giàu với ma 2”, tôi áp lực nhưng hạnh phúc vì không bị vợ cằn nhằn. Vợ cho tôi một thế giới riêng.

Trung Lùn và vợ con.

Khi làm xong phim rồi, vợ lại cằn nhằn về chuyện ăn ở không sạch sẽ của tôi. Vợ tôi bị OCD, cô ấy mắc bệnh sạch sẽ. Tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng một người bị OCD thì không bao giờ hài lòng đâu.

Giống như tôi trong công việc. Những người đồng nghiệp của tôi, họ đã cố gắng 100% nhưng tôi cũng không hài lòng. Tôi luôn đòi họ 200% nhưng họ không bị như tôi thì làm sao bắt họ giống tôi.

Những đứa em khi làm việc với tôi đều bảo, em biết anh nhiệt huyết nhưng anh phải thả lỏng ra, nghĩ cho bản thân, đừng khổ vì nó nhiều.

- Đạo diễn dù giỏi đến đâu, có phim trăm tỷ đi nữa thì cũng là đi làm thuê cho nhà sản xuất. Xin hỏi thẳng, sau “Làm giàu với ma” phần 1 doanh thu trăm tỷ, cát-xê của anh có tăng không?

Tôi tăng cát-xê lên gấp 10 lần và người ta vui vẻ với giá đó. Bạn ấy (nhà sản xuất) hiểu được giá trị của tôi và sẵn sàng trả giá thế, đó là luật cân bằng.

Bạn ấy cũng muốn tôi ổn định kinh tế. Bạn ấy hiểu tâm lý tôi. Bạn còn muốn đưa tiền cho tôi mua nhà nhưng tôi không chịu. Bạn ấy rất hiểu cộng sự của mình. Bạn hiểu sự hy sinh của tôi cần được đền đáp xứng đáng.

Trung Lùn và dàn diễn viên phim Làm giàu với ma.

Nhiều người khuyên tôi nên đi các công ty khác để thấy được văn hóa của các công ty nhưng bạn này hiện tại đang hiểu được những gì tôi cống hiến nên tôi chưa muốn đi đâu cả.

Bạn rất chịu đầu tư, chịu chi tiền và tin rằng, khi bỏ ra số tiền đó, tôi sẽ tạo ra sản phẩm tốt. Và bạn chứng minh cho tôi thấy, bạn ấy không can thiệp vào chuyên môn của đạo diễn. Cái đó rất quan trọng. Vì hiện tại các đạo diễn thường bị các nhà sản xuất, nhà đầu tư tác động rất nhiều, thành ra làm mất đi nét riêng của đạo diễn đó. Tôi rất cảm ơn bạn vì đã tin tưởng tuyệt đối và chịu chi.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!