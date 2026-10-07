Nam danh hài ở 2 Ngày 1 Đêm bị dừng sóng gấp, vừa lộ diện với ngoại hình phát tướng khiến công chúng ngớ người

Nam danh hài bị công chúng công kích dữ dội sau ồn ào, đang đối mặt với cơn khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp.

MC kiêm diễn viên hài đình đám Hàn Quốc Jo Se Ho đã phải dừng sóng gấp ở nhiều chương trình sau khi bị tố có mối quan hệ thân thiết với băng đảng xã hội đen. Sau hơn nửa năm ở ẩn, tới tháng 8 vừa qua, nam nghệ sĩ 8X mới dần trở lại hoạt động ở Kbiz dù vẫn bị nhiều khán giả phản đối.

Tới sáng 6/10, tờ Newsen cho hay, chương trình Screwballs vừa công bố hình ảnh mới của Jo Se Ho cùng dàn cast trong show. Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào màn thay đổi diện mạo đáng kinh ngạc của nam danh hài họ Jo chỉ sau 1 thời gian ngắn. Theo đó, Jo Se Ho ở hiện tại bỗng dưng phát tướng, tăng cân vù vù so với thời gian trước, khiến cho nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Jo Se Ho lộ diện với gương mặt tròn xoe do tăng cân vùn vụt trong hình ảnh mới (ảnh trái), trông khác “1 trời 1 vực” so với diện mạo trước kia. Ảnh: Naver

Đáng nói, hồi năm 2020, Jo Se Ho đã nỗ lực giảm 16kg. Và nhiều năm sau đó, anh vẫn duy trì được vóc dáng thon thả nhờ chế độ ăn uống khoa học cùng tập luyện thể thao. Thế nhưng, tới nay nam nghệ sĩ 8X lại gặp phải tình trạng tăng cân mất kiểm soát, khiến gương mặt trở nên béo múp, tròn trịa trông thấy, có xu hướng quay lại giống như hồi trước khi giảm cân.

Truyền thông cùng khán giả xứ kim chi đưa ra suy đoán rằng có thể Jo Se Ho gặp phải vấn đề tâm lý sau khi phải đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn nhất sự nghiệp nên mới tăng cân vùn vụt.

Trước đó, nam danh hài kiêm MC luôn duy trì được gương mặt thon gọn nhờ chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý. Ảnh: X

Hồi cuối năm ngoái, nghệ sĩ họ Jo đã phải đối mặt với cú sốc lớn trong sự nghiệp. Nguồn cơn của bê bối xuất phát từ 1 tài khoản ẩn danh tố Jo Se Ho thường xuất hiện tại cơ sở kinh doanh do phần tử xã hội đen họ Choi điều hành. Đáng chú ý, Choi dính líu tới loạt hoạt động cờ bạc phi pháp và rửa tiền. Hình ảnh nam nghệ sĩ hài sinh năm 1982 chụp chung, ôm, trò chuyện thân thiết với ông Choi đã khơi dậy nghi vấn. Không chỉ bị tố quan hệ thân thiết với băng đảng xã hội đen, Jo Se Ho còn dính cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền phi pháp của tổ chức tội phạm này.

Công ty quản lý giải thích Choi chỉ là người quen bình thường của Jo Se Ho, đồng thời bác bỏ thông tin nam diễn viên hài có liên quan tới các hoạt động rửa tiền. Thế nhưng phía người tố cáo sau đó đã tung thêm được nhiều bằng chứng bất lợi cho Jo Se Ho, khiến nam MC càng bị công chúng chỉ trích dữ dội hơn. Giữa tâm bão scandal, nam danh hài quyết định rút khỏi 2 chương trình bao gồm 2 Ngày 1 Đêm và You Quiz on the Block mà anh đang tham gia. Phải tới tận tháng 8 năm nay, Jo Se Ho mới lặng lẽ trở lại hoạt động.

Jo Se Ho bị dừng sóng hàng loạt sau ồn ào chấn động. Ảnh: Nate

Jo Se Ho sinh năm 1982, là MC kiêm diễn viên hài nổi tiếng ở làng giải trí Hàn Quốc. Anh chính thức bước chân vào showbiz khi vừa tròn 19 tuổi. Theo thời gian, nam nghệ sĩ từng bước ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình ăn khách như Roomate, We Got Married, Weekly Idol,...

Trong những năm trở lại đây, anh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á nhờ màn xuất hiện ở 2 Ngày 1 Đêm, You Quiz on the Block,...