HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam danh hài hải ngoại: "Tôi muốn trở về Việt Nam"

Tùng Ninh
|

"Tôi không khó tính hay đòi hỏi gì hết", Vân Sơn nói.

Mới đây, tại chương trình Meow News, danh hài hải ngoại Vân Sơn đã chia sẻ lý do kén phim dù nhận được nhiều lời mời. Anh nói: "Tôi kén phim vì có lí do. Thứ nhất, tôi đã làm việc trong môi trường chuyên nghiệp lâu năm. Thứ hai, tôi đọc kịch bản là biết cái nào hay, cái nào dở.

- Ảnh 1.

Vân Sơn

Thứ ba, kịch bản tôi chọn thường là kịch bản hài hước. Kịch bản phim Đại tiệc trăng máu 8 này là kịch bản tình cảm hài hước, điều đó khiến tôi muốn trở về nước đóng phim.

Tôi nổi tiếng là người mang lại tiếng cười cho độc giả, nên có nhiều dự án rất hay mời tôi, nhưng lại là kiểu phim không phù hợp với tôi, không có yếu tố hài hước, quá nhiều drama, nên tôi không nhận. Đơn giản vì nó không phù hợp với tính chất của tôi.

Tôi muốn trở về Việt Nam để mang lại tiếng cười cho khán giả. Có thể vai diễn của tôi không phải vai diễn tấu hài nhưng ít nhất kịch bản có yếu tố hài hước.

Với dự án phim, tôi không phải khó tính hay đòi hỏi gì hết. Tôi chỉ muốn khán giả của tôi, những người đã yêu mến, ái mộ tôi có phim hay, phim phù hợp để xem".

Khi được hỏi có sợ khán giả quên mình khi đã lâu không xuất hiện, Vân Sơn nói thẳng: "Tôi bước lên sân khấu lần đầu tiên năm 1977, tới giờ là 49 năm rồi. Hơn 40 năm trong nghề, tôi làm biết bao công việc, biết bao tác phẩm, đi diễn hàng ngàn show, phục vụ bao nhiêu triệu người Việt Nam.

- Ảnh 2.

Vân Sơn thời trẻ

Tôi thấy trách nhiệm của mình đã đủ. Bây giờ bao nhiêu bạn trẻ đang lên, có môi trường phát triển thuận lợi và họ làm rất tốt công việc của họ, thì tôi phải nhường lại cho họ chứ.

Trách nhiệm của tôi với thời đại của tôi và thời đại của khán giả ngày nay đã đủ để tôi được sống chậm lại, đủ để tôi bước lùi lại một chút cho giới trẻ tiếp nối tôi phục vụ khán giả.

Tôi không xuất hiện nhiều thì có thể khán giả trẻ sẽ quên tôi. Nhưng tôi phải chấp nhận điều đó và thấy nó là điều cần thiết phải làm, không thể nào cứ chen chân ra để làm những công việc các bạn trẻ đang làm".

Nữ nghệ sĩ miền Nam bị sát hại sốc nặng
Tags

sao Việt

Phim Việt

vân sơn

hài vân sơn

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

phim vân sơn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại