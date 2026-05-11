Nam danh hài hải ngoại: "Tôi muốn trở về Việt Nam"

Mới đây, tại chương trình Meow News, danh hài hải ngoại Vân Sơn đã chia sẻ lý do kén phim dù nhận được nhiều lời mời. Anh nói: "Tôi kén phim vì có lí do. Thứ nhất, tôi đã làm việc trong môi trường chuyên nghiệp lâu năm. Thứ hai, tôi đọc kịch bản là biết cái nào hay, cái nào dở.

Vân Sơn

Thứ ba, kịch bản tôi chọn thường là kịch bản hài hước. Kịch bản phim Đại tiệc trăng máu 8 này là kịch bản tình cảm hài hước, điều đó khiến tôi muốn trở về nước đóng phim.

Tôi nổi tiếng là người mang lại tiếng cười cho độc giả, nên có nhiều dự án rất hay mời tôi, nhưng lại là kiểu phim không phù hợp với tôi, không có yếu tố hài hước, quá nhiều drama, nên tôi không nhận. Đơn giản vì nó không phù hợp với tính chất của tôi.

Tôi muốn trở về Việt Nam để mang lại tiếng cười cho khán giả. Có thể vai diễn của tôi không phải vai diễn tấu hài nhưng ít nhất kịch bản có yếu tố hài hước.

Với dự án phim, tôi không phải khó tính hay đòi hỏi gì hết. Tôi chỉ muốn khán giả của tôi, những người đã yêu mến, ái mộ tôi có phim hay, phim phù hợp để xem".

Khi được hỏi có sợ khán giả quên mình khi đã lâu không xuất hiện, Vân Sơn nói thẳng: "Tôi bước lên sân khấu lần đầu tiên năm 1977, tới giờ là 49 năm rồi. Hơn 40 năm trong nghề, tôi làm biết bao công việc, biết bao tác phẩm, đi diễn hàng ngàn show, phục vụ bao nhiêu triệu người Việt Nam.

Vân Sơn thời trẻ

Tôi thấy trách nhiệm của mình đã đủ. Bây giờ bao nhiêu bạn trẻ đang lên, có môi trường phát triển thuận lợi và họ làm rất tốt công việc của họ, thì tôi phải nhường lại cho họ chứ.

Trách nhiệm của tôi với thời đại của tôi và thời đại của khán giả ngày nay đã đủ để tôi được sống chậm lại, đủ để tôi bước lùi lại một chút cho giới trẻ tiếp nối tôi phục vụ khán giả.

Tôi không xuất hiện nhiều thì có thể khán giả trẻ sẽ quên tôi. Nhưng tôi phải chấp nhận điều đó và thấy nó là điều cần thiết phải làm, không thể nào cứ chen chân ra để làm những công việc các bạn trẻ đang làm".