Nam danh hài đình đám tống thẳng anh trai chị dâu vào tù, bị bòn rút cỡ này thì chẳng còn "tình nghĩa gia đình" gì hết

Trong phiên tòa ngày 12/11 tại Tòa án Hình sự số 7 của Tòa án Tối cao Seoul, các công tố viên đã đề nghị mức án 7 năm tù giam đối với anh trai của nam danh hài Park Soo Hong, và mức án 3 năm tù giam đối với chị dâu của Park Soo Hong. Đôi vợ chồng này có hành vi tham ô, bị khép tội vi phạm Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế cụ thể.

Trước tòa, các công tố viên nhận định: "Bị cáo phải bị kết tội về mọi tội danh và phải chịu mức án 7 năm tù giam". Người vợ họ Lee cũng nhiều lần cùng chồng biển thủ số tiền lớn trong thời gian dài, chứ không chỉ là "nhân viên danh dự trong công ty của Park Soo Hong" và là 1 bà nội trợ bình thường như tự nhận trước đó. Các công tố viên cho rằng đây là thái độ mâu thuẫn và không chân thành.

Anh trai Park Soo Hong (bên phải) bị kết án 7 năm tù giam

Bên công tố viên cũng chỉ ra bà Lee đã đăng nhiều bình luận ác ý nhắm vào nạn nhân Park Soo Hong, điều mà họ cho là "thiếu sự hối hận hoặc suy nghĩ thấu đáo". Tuy nhiên, công tố viên xác định bà Lee không có tiền án tiền sự và anh trai của Park Soo Hong mới là thủ phạm chính. Xem xét những yếu tố này, bên công tố đã đề nghị mức án 3 năm tù giam đối với chị dâu của Park Soo Hong.

Đôi vợ chồng này bị truy tố vì biển thủ 6,17 tỷ won (111 tỷ đồng) từ năm 2011 đến 2021, khi quản lý công ty giải trí của em trai Park Soo Hong. Trong phiên tòa đầu tiên, họ chỉ nhận tội biển thủ 2 tỷ won (36 tỷ đồng) và được tuyên án 2 năm tù giam cho ông Park, còn bà Lee được trắng án. Tuy nhiên phía nam diễn viên Park Soo Hong đã kháng cáo mạnh mẽ. Trong quá trình phúc thẩm, anh trai và chị dâu Park Soo Hong đã phải thừa nhận mọi cáo trạng và số tiền tham ô chính xác, đánh dấu sự thay đổi so với những lời phủ nhận trước đó của họ.

Bản án dành cho những kẻ tham ô trong vụ kiện nhận được sự ủng hộ của công chúng xứ Hàn. Nhiều ý kiến ủng hộ, động viên Park Soo Hong, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với bản án nghiêm khắc dành cho vợ chồng anh trai nam danh hài. Netizen đồng tình rằng "tình nghĩa gia đình" không nên được áp dụng trong trường hợp này, khi vợ chồng anh trai chị dâu đã bòn rút hết khối tài sản mà Park Soo Hong phải lăn lộn trong showbiz gần 30 năm mới kiếm được.

Người chị dâu (ngoài cùng bên phải) bị kết án 3 năm tù giam

Park Soo Hong sinh năm 1970, được biết đến với vai trò là một diễn viên hài và người dẫn chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh từng giành nhiều giải thưởng tại MBC Drama Awards 2002, SBS Entertainment Awards 2016.

Từ năm 2011 đến 2021, Park Soo Hong đã bị anh trai lừa đảo, bòn rút hết tài sản bằng cách lập công ty quản lý độc quyền cho nam danh hài. Đây là số tiền nam danh hài kiêm MC tích góp suốt 30 năm lăn lộn trong làng giải trí. Người anh trai đã làm những hợp đồng đầu tư giả để biển thủ tiền trong suốt nhiều năm. Người anh này đã lên kế hoạch đầu tư ảo để nam diễn viên hài họ Park chi tiền hợp tác. Thế nhưng khoản lợi nhuận lại được chia bất hợp lý khi Park Soo Hong chỉ nhận 3 phần, còn anh trai lại nhận được 7 phần.

Ngoài ra, anh trai Park Soo Hong còn sử dụng thẻ tín dụng của nam diễn viên hài để mua nhà, mua xe, chi trả cho những khoản mua sắm, chi phí mát-xa hay quần áo đắt tiền. Mọi tài khoản ngân hàng và 8 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Park Soo Hong đều được để tên người thụ hưởng là anh trai, chị dâu và cháu của anh. Nếu nam diễn viên xảy ra bất trắc, người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền lên đến 700.000 USD (18,4 tỷ đồng).

Cuối cùng, khi sự việc vỡ lở, anh trai Park Soo Hong đã bỏ trốn với toàn bộ tài sản của em trai. Vụ tranh chấp tài sản với người nhà khiến nam diễn viên hài khủng hoảng tâm lý, mất ngủ trong suốt thời gian dài. Khi ra tòa, bố mẹ của 2 anh em đổ lỗi cho Park Soo Hong, thậm chí còn hành hung ngay giữa tòa khiến anh phải đi cấp cứu. Bố mẹ của nam diễn viên bao biện rằng vì Park Soo Hong "dại gái", nên họ đã để anh trai quản lý tài sản. Tuy nhiên, lý lẽ này hoàn toàn không được tòa án chấp thuận.

Park Soo Hong bị người nhà "bòn rút" đến tận xương tủy

Sau nhiều sóng gió, Park Soo Hong giờ đã có tổ ấm hạnh phúc bên Kim Da Ye - người kém anh tận 23 tuổi và kết hôn từ tháng 7/2021. Tới tháng 10 năm ngoái, cặp đôi vỡ òa đón chào con gái đầu lòng Jae Yi trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Dù chỉ mới 1 tuổi nhưng em bé này đã vô cùng nổi tiếng, "bỏ túi" 15 quảng cáo. Thậm chí, cô bé còn được mệnh danh là nhóc tỳ đắt giá nhất Kbiz ở thời điểm hiện tại. Cô bé có lượng người hâm mộ đông đảo trong và ngoài nước. Khi đi ra ngoài, em bé Jae Yi được nhiều khán giả nhận ra, họ khen ngợi em dễ thương, đồng thời thi nhau muốn chụp ảnh cùng.

Park Soo Hong hiện tại sống hạnh phúc bên vợ con

