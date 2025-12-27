Nam danh ca 74 tuổi bán 10 nghìn băng mỗi lần nhắc thẳng đàn em

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Thái Châu.



Tại đây, nam danh ca lần đầu kể lại cơ duyên đưa ông từ một nghệ sĩ đánh trống trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Ông cho biết: "Thời còn học trong trường, tôi thường xuyên tham gia sinh hoạt văn nghệ và nhận được sự ủng hộ, khích lệ từ bạn bè.

Thái Châu

Trong một buổi liên hoan tất niên tại trường, tôi được bạn bè đề nghị lên hát và nhận được lời khen từ thầy giáo. Chính sự ghi nhận đó đã mở ra bước ngoặt quan trọng, giúp tôi được thầy hướng dẫn và huấn luyện thanh nhạc, đặt nền móng cho con đường ca hát sau này".

Danh ca Thái Châu mang đến chương trình một kỷ vật là chiếc băng cassette. Ông chia sẻ: "Đây là kỷ vật gắn liền với thời kỳ tôi được khán giả yêu mến nồng nhiệt. Ngày đó tôi bán băng đĩa rất chạy.

Mỗi lần tôi phát hành khoảng 10 ngàn băng thì chỉ trong chưa đến một tháng đã bán hết, nhà sản xuất phải liên tục tái bản. Để kịp tiến độ thu âm và phát hành, tôi phải làm việc liên tục từ 10 giờ sáng hôm trước tới 3 giờ sáng hôm sau, tổng là 17 tiếng đồng hồ liên tục.

Dù vô cùng vất vả nhưng khi sản phẩm ra mắt và được công chúng đón nhận, tôi vô cùng hạnh phúc và có nguồn động lực lớn.

Tất cả các bài hát do nhạc sĩ gửi đến tôi đều là những tác phẩm đáng trân trọng. Việc tác giả chọn mặt gửi vàng chính là niềm tin của họ vào giọng hát và khả năng truyền tải cảm xúc của tôi, thông qua đó thay mặt nhạc sĩ gửi gắm tâm tư, tình cảm của bài hát đến khán giả".

Danh ca Thái Châu cũng thẳng thắn về việc không ngại thay đổi và thử sức với nhạc trẻ: "Những giá trị tốt đẹp, tích cực và chạm được đến cảm xúc khán giả đều xứng đáng được tiếp nhận. Âm nhạc luôn vận động và đổi mới theo từng thời đại, vì vậy không nên bảo thủ.

Đặc biệt, khi tham gia trong vai trò giám khảo ở nhiều chương trình, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tiếp xúc với các tài năng trẻ và xem đó là những bài học quý giá cho cả thế hệ đi trước và đi sau.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được linh hồn và bản sắc của âm nhạc Việt Nam".

Nam danh ca cũng nhắc nhở các đàn em: "Tôi nhấn mạnh việc cần hiểu rõ thế mạnh và phong cách âm nhạc của bản thân để tập trung phát triển. Khi đã có nền tảng vững chắc, nghệ sĩ có thể phá cách ở những thể loại khác.

Với những ca khúc từng được các thế hệ đi trước thể hiện thành công, ca sĩ trẻ cần lắng nghe, cảm nhận kỹ ca từ để hiểu đúng tinh thần tác phẩm, từ đó tìm ra cách thể hiện mới mẻ nhưng vẫn giữ được chiều sâu và cảm xúc của bài hát".