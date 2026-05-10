Nam có Mai - Bắc có Hưng: 2 nhân vật cả người toàn xá lợi, tử tế đến gây ức chế

Bộ phim Bước Chân Vào Đời do dàn diễn viên trẻ Quỳnh Kool, Ngọc Thủy, Sơn Tùng, Huỳnh Anh, Mạnh Trường đóng chính thu hút người xem với nội dung hấp dẫn dù còn nhiều tranh cãi. Trong đó, nhân vật phụ Hưng do nam diễn viên Trung Đức thủ vai nhận được sự yêu mến của khán giả vì luôn chăm lo giúp đỡ chị em Trang (Ngọc Thủy) và trao đi tình yêu đơn phương không vụ lợi, không e ngại cho Trang.

Trong những tập đầu, Hưng là chàng trai mạnh mẽ, cứng rắn luôn làm chỗ dựa cho Trang. Khi Trang bị đánh ghen, bị cả MXH chỉ trích thậm chí là chị quay lưng, Hưng lại sẵn sàng "chống lại cả thế giới" để bảo vệ Trang mà không hề nghi ngờ hay trách móc cô nàng.

Hưng luôn bảo vệ Trang

Anh chấp nhận bản thân bị lợi dụng

Sau đó, Hưng tiếp tục ghi điểm bởi cách anh ở cách anh ở bên an ủi Trang sau sự cố. Khi cô vẫn chưa hết hoảng loạn, Hưng sẵn sàng làm chỗ dựa, thậm chí nói thẳng: "Anh nguyện làm bao cát cho em đấm. Nếu em cần, anh sẽ bắt nó đến đây quỳ xin lỗi ". Tuy cách thể hiện có phần bộc trực nhưng đó là cách mà một người đàn ông lạnh lùng và có phần giang hồ bảo vệ người mình quan tâm.

Thậm chí, khi Trang lo sợ scandal sẽ ảnh hưởng đến tương lai, Hưng chỉ đơn giản đáp lại: " Không ai lấy em thì anh lấy ". Khi Trang bị Dũng lừa, anh cũng là người tìm mọi cách để đe dọa vợ chồng Dũng, nhằm đòi lại công bằng cho Trang. Sau đó, Hưng đã bóc phốt Dũng để giải oan cho Trang. Hưng chia sẻ: "Anh ghét mấy thằng phông bạt thích lợi dụng phụ nữ kiểu như em".

Thậm chí, khi Trang tuyệt vọng, từ chối tình cảm của Hưng bằng câu nói phũ phàng: "Em có từng nhờ vả gì anh đâu. Em chỉ mong anh hãy làm một người anh trai cùng quê thôi", Hưng vẫn chấp nhận để Trang lợi dụng mình, anh chỉ mong Trang bình yên và vui vẻ, kể cả khi bị gọi là "lốp trưởng".

Hưng là nhân vật giang hồ nhưng lại rất tử tế

Vì vậy, khán giả cho rằng nhân vật này tốt quá mức

Hưng cũng là người nhận thấy những thay đổi của Trang như việc cô luôn khó chịu, buồn nôn. Anh tỏ tình với Trang và nói: "Anh sẵn sàng ở bên em, kể cả là bố của con em", "Tuy anh thô kệch, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật".

Có thể nói, trái ngược với vẻ ngoài hung dữ bặm trợn, Hưng là nhân vật tử tế tốt bụng nhất trong phim Bước Chân Vào Đời. Khi các nhân vật khác có nhiều điểm yếu về tính cách, Hưng lại nhận được sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, cũng chính vì Hưng là nhân vật chân thành và tử tế như vậy, nên khán giả không mong Hưng và Trang thành một đôi. Người xem cho rằng Trang là người vô ơn, xấu tính, hám danh ích kỷ, không xứng đáng có được tình yêu và sự hy sinh của Hưng.

Mới đây, trong đoạn video giới thiệu tập 35, Bước Chân Vào Đời có phân đoạn Hưng vui vẻ đưa Trang đi khám thai và lại một lần nữa muốn được xây dựng hạnh phúc với Trang. Vì vậy, khán giả khó chịu khi nhân vật mãi lụy tình Trang, không có suy nghĩ rõ ràng trong tình cảm. Người xem cho rằng nhân vật này tốt quá mức, thiếu thực tế.

Khi Hưng chấp nhận làm bố của con Trang, khán giả quay sang ức chế khó chịu với Hưng

Diễn viên Trung Đức là người gây được ấn tượng mạnh với khán giả

"Bước Chân Vào Đời là một phim viễn tưởng. Lí do là vì phim có nhân vật "anh Hưng", "Nhân vật Hưng chỉ có trong tưởng tượng", "Đội trưởng đội lốp dự phòng ", "Lốp dự phòng mạnh nhất lịch sử", "Người toàn xá lợi, thắp sáng một vùng trời", "Hơn nhà sư mỗi bộ tóc ", khán giả chán ngán khi nhân vật Hưng mãi u mê Trang.

Ngoài Hưng, thời gian gần đây khán giả cũng ức chế vì nhân vật Mai (do Lê Phương đóng) trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc vì quá nhẫn nhịn. Mai quá mức tử tế, lịch sự với chính kẻ vô ơn, tiểu tam phá vỡ hạnh phúc của mình. Mai thường xuyên nói lời răn dạy đe dọa Trang hãy dừng lại, nếu không Mai sẽ không để yên, nhưng cuối cùng cô chẳng làm được gì khiến người xem khó chịu.

Thay vì quyết đoán, dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân để bảo vệ bản thân, Mai lại chọn cách im lặng, khóc lóc, tự thấy có lỗi với mọi người xung quanh, tự gánh trách nhiệm dù lỗi sai không nằm ở phía cô. Mai không có động thái nào để xử lý gã chồng tồi và kẻ thứ 3, sự yếu đuối thái quá này khiến người xem mệt mỏi và mất kiên nhẫn.

Chính vì vậy, khán giả bình luận: "Nam có Mai - Bắc có Hưng: Hai nhân vật tử tế đến mức vô lý, người toàn xá lợi".