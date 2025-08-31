Ngày 31/8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Bộ Công an do Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đến viếng mẹ của binh nhất Giang Trí Nhân, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Binh nhất Giang Trí Nhân tham gia khối diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội.

Binh nhất Giang Trí Nhân đang tham gia khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Hà Nội. Mẹ của anh Nhân là bà Trần Ngọc Thảo qua đời vào ngày 29/8, tại quê nhà xã Vĩnh Trạch, tỉnh Bạc Liêu, tuy nhiên vì nhiệm vụ, binh nhất Giang Trí Nhân đã tình nguyện ở lại tiếp tục phục vụ để hoàn thành Lễ kỷ niệm A80.

Tại lễ viếng, Thiếu tướng Phùng Văn Chiến thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ chia sẻ mất mát, gửi lời chia buồn đối với gia đình binh nhất. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của binh nhất Giang Trí Nhân khi đã nén nỗi đau, tình nguyện ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tại A80.

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến yêu cầu Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, Tiểu đoàn CSCĐ số 4 phối hợp, hỗ trợ gia đình chiến sĩ Nhân chăm lo hậu sự chu đáo cho bà Trần Ngọc Thảo, để anh an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Binh nhất Giang Trí Nhân nén đau thương thành quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ.

Đại diện gia đình, cha của binh nhất Giang Trí Nhân xúc động trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, cũng như đồng đội của con trai, giúp gia đình tiếp thêm động lực để vượt qua nỗi đau mất người thân.

Cha của Nhất cho biết, khi hay tin mẹ qua đời, con trai gọi điện về xin phép gia đình được tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm A80 , khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ về thắp hương trước vong linh mẹ.

Ông cùng gia đình động viên con trai hãy nén đau thương thành quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.



