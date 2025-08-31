Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 31/8, ngày 1/9/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 31/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10- 30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 50mm trong 3 giờ.

Những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hoà. Cụ thể:

Quảng Ngãi: Sơn Tây, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Cà Đam, Đăk Sao, Đặng Thùy Trâm, Măng Bút, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Tây Trà Bồng, Xốp.

Gia Lai: Bình Khê, An Hòa, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình Phú, Canh Liên, Canh Vinh, Cửu An, Kông Bơ La, Lơ Pang, phường An Khê, Sơn Lang, Tây Sơn, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh.

Khánh Hòa: Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Tây, Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Ninh Sơn, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Trung Khánh Vĩnh, Tu Bông.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/9, có lúc hứng mưa, chiều trời nắng. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo thời tiết ngày 1/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, đồng bằng, ven biển mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc sáng và đêm.

Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào, dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa dồn về chiều và tối.

Thời tiết Hà Nội từ 19h hôm nay 31/8 đến 7h ngày 1/9 có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 25-27°C.

Trong ngày 1/9, từ 7-13h, Hà Nội có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-32°C. Khoảng thời gian từ 13-19h, khu vực này trời nắng, xác suất mưa thấp, dao động 20-30%, nhiệt độ phổ biến 29-32°C. 19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9, Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, xác suất mưa 55-65%, nhiệt độ 25-27°C.

Ngoài ra, 24 giờ tới, lũ trên sông Cả, sông La sẽ đạt đỉnh và xuống dần. Mực nước đỉnh lũ tại các trạm trung thượng lưu sông Cả ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; tại các trạm hạ lưu sông Cả dao động trên mức BĐ1; hạ lưu sông La ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 31/8, ngày 1/9/2025

TP Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trung du và đồng bằng đêm và sáng sớm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày nắng. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.



