Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9

Gần hai ngày nữa mới diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nhưng từ sáng 31/8, các tuyến phố quanh khu vực trung tâm đã chật kín người dân đổ về.

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News trưa cùng ngày, trên tuyến phố Hùng Vương – được coi là “vị trí vàng” để theo dõi diễu binh A80 – hàng trăm chiếc chiếu đã được trải sẵn, xen lẫn những tấm bạt xanh đỏ dựng tạm và những chiếc ô lớn che nắng mưa.

Anh Hảo (38 tuổi, quê Ninh Bình) đưa vợ và hai con nhỏ lên Hà Nội từ tối 30/8. Cả gia đình đi xe khách rồi thuê taxi về thẳng Quảng trường Ba Đình. Sáng hôm sau, anh cùng con trai nhanh chóng trải bạt, dựng lều nhỏ trên vỉa hè đường Hùng Vương. “Cả đời tôi chỉ xem diễu binh qua màn hình. Năm nay đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Chúng tôi xác định sẽ ngủ lại ngoài đường hai đêm, dù có bất tiện một chút nhưng đổi lại được hòa vào không khí thiêng liêng, tôi thấy rất xứng đáng”, anh Hảo chia sẻ.