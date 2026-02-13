Nam CEO "tai tiếng" chính thức lên tiếng, trao thưởng 30 triệu cho ai tìm được thủ phạm "leak" video

Sau nhiều ngày im lặng trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, xoay quanh những đoạn video Year End Party (YEP) bị cho là phản cảm, gây sốc và lệch chuẩn văn hóa doanh nghiệp bị rò rỉ. Mới đây, vị CEO của công ty liên quan đã chính thức lên tiếng đính chính. Không chỉ phủ nhận việc phát tán video ra bên ngoài, nam CEO này còn gây chú ý khi công khai treo thưởng 30 triệu đồng tiền mặt hoặc một chiếc iPhone 17 cho bất kỳ ai tìm được người đầu tiên đưa đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Động thái này lập tức khiến dư luận "dậy sóng" trở lại. Thay vì khép lại ồn ào bằng một lời xin lỗi hay sự thừa nhận trách nhiệm, cách xử lý của vị lãnh đạo doanh nghiệp lại tiếp tục đẩy câu chuyện đi theo hướng đối đầu, thách thức dư luận, làm cho hình ảnh cá nhân cũng như thương hiệu công ty thêm phần tranh cãi.

Phát ngôn đính chính gây tranh cãi của nam CEO

Trong bài đăng đính chính, nam CEO khẳng định chương trình YEP mang tính lưu hành nội bộ, không hề được công ty đăng tải lên mạng xã hội. Theo đó, việc đoạn video bị lan truyền là do "rủi ro bị chia sẻ", gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh doanh nghiệp, đặc biệt là nguy cơ "các cháu nhỏ, con cái, công ty khác làm theo". Chính vì vậy, nam CEO tuyên bố sẵn sàng trao thưởng lớn cho bất kỳ ai tìm ra người đầu tiên "leak" video trên công khai.

Không dừng lại ở đó, vị CEO còn cho rằng chương trình YEP được tổ chức "chuyên nghiệp", copy theo mô hình hoa hậu, nam vương, có sự đồng thuận của người tham gia, mang tính tự nguyện và có điều kiện rõ ràng về đối tượng tham gia. Ông nhấn mạnh rằng đây là hoạt động dành cho các leader có thời gian gắn bó lâu năm với công ty, đều là người độc thân hoặc có người yêu cùng tham gia biểu diễn.

Tuy nhiên, chính cách diễn đạt mang tính thách thức, cùng việc biến câu chuyện thành "cuộc truy tìm thủ phạm" với phần thưởng tiền mặt, lại khiến dư luận tiếp tục bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, trọng tâm vấn đề không nằm ở việc ai leak video, mà là nội dung phản cảm và giá trị văn hóa mà chương trình đó thể hiện.

Từ "đính chính" đến bài học văn hóa doanh nghiệp

Đáng chú ý, trước đó, nam CEO từng có những phát ngôn gây tranh cãi khi tự nhận bản thân "bản lĩnh", đủ sức chịu đựng dư luận, thậm chí so sánh áp lực mình gặp phải với những tranh cãi mà Sơn Tùng M-TP từng đối mặt trong sự nghiệp. Sự so sánh này bị cho là khập khiễng, bởi một nghệ sĩ chịu áp lực dư luận vì sản phẩm nghệ thuật là câu chuyện hoàn toàn khác với một CEO bị chỉ trích vì xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lệch chuẩn.

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện không còn đơn thuần là "drama" hay một đoạn clip YEP bị leak, mà đã trở thành vấn đề về nhận thức lãnh đạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Khi người đứng đầu lựa chọn đối đầu dư luận, thách thức công chúng, thay vì nhìn thẳng vào bản chất phản cảm của sự việc, điều đó cho thấy một tư duy xử lý khủng hoảng còn nhiều lỗ hổng.

Điều đáng lo ngại nhất không nằm ở 30 triệu tiền thưởng hay chiếc điện thoại được hứa hẹn, mà nằm ở thông điệp mà cách hành xử đó tạo ra. Nó cho thấy vị CEO này coi trọng hình thức đối phó dư luận hơn là việc sửa sai, xây dựng lại giá trị văn hóa và bảo vệ nhân viên.

Suy cho cùng, bản lĩnh của một CEO không nằm ở việc dám treo thưởng truy tìm người leak video, cũng không phải ở việc phát ngôn thách thức cộng đồng mạng. Bản lĩnh thật sự của người lãnh đạo nằm ở khả năng nhìn thẳng vào sai lầm, nhận trách nhiệm, sửa chữa và tái thiết niềm tin. Nếu không, dù có tìm được "thủ phạm leak clip", khủng hoảng niềm tin và hình ảnh doanh nghiệp vẫn sẽ còn đó, cũng như dư luận chắc chắn chưa thể dễ dàng khép lại câu chuyện này.