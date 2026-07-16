Nam ca sĩ vừa qua đời đột ngột, 1 câu hát vu vơ vận vào đời khiến bạn gái anh cũng không tin nổi

Cái chết đột ngột của nam ca sĩ nổi tiếng này đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ.

Sáng 16/7, tờ Starnews đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lim Young Ho vừa qua đời đột ngột. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 49, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả yêu nhạc xứ kim chi. Tính đến thời điểm hiện tại, phía gia đình vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam nghệ sĩ họ Lim. Lễ nhập quan của cố ca sĩ đã diễn ra trong ngày 12/7, và lễ đưa tang cũng được hoàn tất vào ngày hôm sau. Tro cốt của cố nghệ sĩ hiện được an vị tại phòng 207 thuộc Nhà tưởng niệm số 2 tại Công viên nghĩa trang Jeju Yangji.

Được biết, bạn gái đã lo liệu tang lễ cho Lim Young Ho. Trên trang cá nhân, bạn gái nam nghệ sĩ cho biết thêm: “Vì đã gắn bó bên nhau suốt 1 thời gian dài và đã xem đối phương như thành viên trong gia đình, vậy nên tôi quyết định đứng ra lo liệu tang lễ trong vòng 3 ngày cho anh ấy với tư cách là 1 người vợ. Cảm ơn mọi người đã đến viếng và gửi tới gia đình những lời động viên ấm áp. Nhờ vậy, anh Young Ho đã không phải ra đi trong hiu quạnh”.

Lim Young Ho đột ngột qua đời ở tuổi 49. Ảnh: Naver

Bạn gái còn gửi những lời nhắn nhủ xúc động đến Lim Young Ho, đồng thời hé lộ về câu hát vận vào đời nam ca sĩ: “Anh là người đến cuối cùng vẫn chỉ lo lắng cho em. Anh từng hát rằng ‘Em là tình yêu cuối cùng của đời anh’, và giờ đây em thực sự đã trở thành tình yêu cuối cùng của anh thật rồi. Cảm ơn anh. Ở kiếp sau, chúng ta hãy gặp nhau thật sớm và yêu nhau nhiều hơn nữa nhé. Em yêu anh”.

Thông tin Lim Young Ho đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông xứ củ sâm. Tại làng giải trí Hàn Quốc, anh từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả nhờ tài năng cùng nhân cách tốt đẹp.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ tài năng. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên chân thành tới những người thân yêu của cố ca sĩ, hy vọng họ có thể nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát to lớn.

Cái chết của nam ngôi sao tài năng đã gây ra cú sốc lớn cho người yêu nhạc xứ Hàn. Ảnh: Nate

Bạn gái đã lo liệu hậu sự cho nam ngôi sao. Ảnh: X

Lim Young Ho tham gia hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Ystory. Anh chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với album EP Whisper hồi năm 2009 và nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ khán giả cũng như giới chuyên môn. Kể từ đó đến nay, nam ngôi sao ngày càng trở nên nổi tiếng và gặt hái thêm được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ nhờ hàng loạt bản hit gây tiếng vang như Tropical Night, Late Homecoming, Journey to You, I Believed in Love,...