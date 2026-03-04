Nam ca sĩ vừa lộ ảnh "ôm gái lạ trên tàu" bị vợ bỏ, nhân tình bất ngờ lên tiếng sốc

Vào ngày 1/3, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) dậy sóng trước hình ảnh nam ca sĩ Châu Vĩnh Hằng âu yếm, ôm hôn 1 người phụ nữ lạ trên tàu điện ngầm. Theo nguồn tin, hành vi mờ ám ở nơi công cộng của Châu Vĩnh Hằng khiến ai xung quanh cũng thấy phản cảm. Các hành khách trên tàu đã chụp lại khoảnh khắc thân mật quá mức của Châu Vĩnh Hằng với cô gái trẻ và gửi cho cánh truyền thông để tố cáo sao nam này "cắm sừng" vợ. Tờ On tìm hiểu được, Châu Vĩnh Hằng đã qua lại với 5 người phụ nữ khác nhau sau lưng bà xã Britini.

Sau khi hình ảnh ngoại tình của ông xã lan tràn khắp mặt báo và MXH, sáng 4/3, Britini đã thông báo ly dị Châu Vĩnh Hằng. Cô cho biết đã đệ đơn ly hôn gã chồng trăng hoa, bạo lực và đang chờ tòa giải quyết. Theo Britini, cô và Châu Vĩnh Hằng ly thân gần 1 năm qua. Liên quan đến việc bị chồng phản bội, Britini cho biết cô không muốn nói quá nhiều về chuyện riêng tư để tránh gây ầm ĩ vì gia đình Châu Vĩnh Hằng đang có tang.

Britini tuyên bố ly dị Châu Vĩnh Hằng. Ảnh: HK01.

Nam ca sĩ đã phản bội Britini (ảnh phải). Anh ngang nhiên thân mật với tình nhân ở nơi công cộng khiến ai cũng "nóng mắt". Ảnh: On.

Không lâu sau khi Châu Vĩnh Hằng bị vợ bỏ vì scandal "ôm gái lạ trên tàu", Châu Hiểu Đồng đã lên tiếng tố cáo hành vi lừa dối của nam ca sĩ. Châu Hiểu Đồng cay đắng cho biết cô đã bị Châu Vĩnh Hằng biến thành "tiểu tam". Theo nữ ca sĩ, cô có mối quan hệ ngắn ngủi với Châu Vĩnh Hằng từ tháng 9/2025 đến tháng 1 năm nay. Khi đó, Châu Vĩnh Hằng khẳng định chắc nịch rằng anh đã ly hôn người vợ thứ 2 nên Châu Hiểu Đồng mới đồng ý qua lại. Ai ngờ, cô ăn 1 cú lừa lớn.

"Hắn ta đúng là tra nam thế kỷ, gã đàn ông tệ bạc lừa gạt tôi thê thảm. Hắn nói hắn đã ly hôn vợ, nhưng sự thật là họ chỉ đang ly thân. Tôi đã vô cùng sốc khi biết bản thân vô tình làm kẻ thứ 3. Lúc chất vấn hắn, hắn còn mặt dày nói với tôi rằng hắn chỉ là công nhân nghèo, bắt cá nhiều tay thì đã sao", Châu Hiểu Đồng tố cáo. Theo nữ ca sĩ, dù đã chủ động chấm dứt với Châu Vĩnh Hằng, nhưng cô vẫn liên tục bị làm phiền. Châu Vĩnh Hằng thường xuyên có những hành vi đáng sợ như theo dõi, đe dọa, thậm chí tự làm hại bản thân rồi vu ngược cô gây thương tích, khiến nữ ca sĩ phải nhiều lần cầu cứu cảnh sát.

Nữ ca sĩ Châu Hiểu Đồng chỉ trích Châu Vĩnh Hằng là "tra nam thế kỷ", lừa dối biến cô thành "tiểu tam". Ảnh: Sina.

Vào đầu những năm 2000, Châu Vĩnh Hằng từng được xem là "thiên tài âm nhạc" của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Thế nhưng, nổi tiếng chưa bao lâu, Châu Vĩnh Hằng đã bị bắt vì sử dụng ma túy, phá hoại tài sản công cộng và hăm dọa tấn công người khác. Anh nhận hình phạt bị quản chế 18 tháng. Kể từ đây, danh tiếng của Châu Vĩnh Hằng trượt dài.

Đến năm 2014, Châu Vĩnh Hằng bị vợ là ca sĩ Triệu Tụng Như tố ngoại tình, trụy lạc bên nhiều cô gái trẻ và thường xuyên bạo hành cô dã man. Không chịu nổi cuộc sống như địa ngục bên Châu Vĩnh Hằng, Triệu Tụng Như quyết định ly hôn. Không chỉ Triệu Tụng Như, Châu Vĩnh Hằng còn hành hung 2 cô bạn gái của mình là người mẫu Ruby, Cherie và cả người vợ thứ 2 của anh là Britini.

Năm 2019, Châu Vĩnh Hằng tiếp tục vào đồn cảnh sát vì say rượu đánh người. Sau hàng loạt bê bối đời tư, Châu Vĩnh Hằng bị tẩy chay khỏi showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Do không có việc làm trong ngành giải trí, nam ca sĩ phải chuyển sang làm shipper giao đồ ăn để mưu sinh. Tuy nhiên, làm chưa được bao lâu, anh đã bị bắt vì nhiều lần vi phạm luật giao thông, phớt lờ sự nhắc nhở của cảnh sát.

Châu Vĩnh Hằng đánh mất danh tiếng vì đời tư tai tiếng. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sohu, Sina