Nam ca sĩ Việt “thoát vòng” chỉ với 1 nụ cười, 20 năm đi hát toàn hit quốc dân không cần nổi tiếng

Chỉ vài giây xuất hiện trên sóng truyền hình, nam ca sĩ này bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì ngoại hình trẻ trung. Ít ai ngờ anh đã có gần 20 năm hoạt động trong một nhóm nhạc sở hữu loạt hit quốc dân.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Thơm xuất hiện trong một chương trình thực tế đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chỉ vài giây lên hình, thành viên Da LAB nhận về nhiều lời khen nhờ ngoại hình trẻ trung, phong thái điềm đạm và nụ cười hiền. Không ít khán giả bất ngờ khi nhận ra đây chính là người đã góp phần tạo nên hàng loạt ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ người nghe.

Vài giây "bùng nổ visual" của Thơm

Việc Thơm bất ngờ trở thành tâm điểm cũng kéo theo sự quan tâm dành cho Da LAB. Nhiều người thừa nhận họ có thể hát thuộc Thanh Xuân, Một Nhà, Gác Lại Âu Lo hay Thức Giấc, nhưng lại chưa từng thực sự biết rõ gương mặt của các thành viên. Đây cũng là điều khá đặc biệt với Da LAB - một nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhưng các thành viên luôn giữ cách làm nghề kín tiếng.

Thơm trở thành “hiện tượng visual” trong chương trình thực tế (Ảnh: FBNV)

Trước khi bất ngờ được chú ý nhờ ngoại hình, Thơm đã có gần 20 năm gắn bó với Da LAB. Anh tên thật là Võ Việt Phương, được biết đến với nghệ danh JGKiD hay Quách Văn Thơm. Là một trong những thành viên sáng lập, anh đồng hành cùng nhóm từ năm 2007, khi Da LAB còn hoạt động trong cộng đồng underground tại Hà Nội. Những ngày đầu, các thành viên đều vừa làm công việc riêng, vừa tự sáng tác, thu âm và phát hành sản phẩm, từng bước xây dựng tên tuổi mà không có sự hậu thuẫn từ các công ty giải trí.

Ca khúc Thanh Xuân đưa tên tuổi Da LAB đến gần hơn với khán giả (Ảnh: Da LAB)

Trong hành trình ấy, Thơm không phải là thành viên xuất hiện nhiều trước truyền thông. Anh hiếm khi hoạt động cá nhân, ít chia sẻ đời tư và gần như chỉ gắn với các dự án của Da LAB. Nếu Emcee L hay Cào nhiều lần được nhắc đến qua các sản phẩm hợp tác hoặc những lần xuất hiện trên truyền thông, Thơm lại chọn cách lặng lẽ hơn, dành phần lớn thời gian cho sáng tác, thu âm và biểu diễn cùng nhóm.

Sau nhiều năm hoạt động, Da LAB dần trở thành một trong những nhóm nhạc thành công nhất Vpop. Từ Thanh Xuân, Một Nhà, Gác Lại Âu Lo, Thức Giấc, Bài Ca Tuổi Trẻ đến Chạy Khỏi Thế Giới Này, nhóm liên tục sở hữu những ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt nghe trên các nền tảng số. Nhiều bài hát không chỉ thành hit ở thời điểm phát hành mà còn có sức sống bền bỉ, xuất hiện trong lễ tốt nghiệp, đám cưới, các chuyến đi hay những video trên mạng xã hội.

Kể từ cuối tháng 9/2024, Da LAB chính thức hoạt động với đội hình 3 thành viên khi trưởng nhóm Cào thông báo rời nhóm (Ảnh: Da LAB)

Không dừng lại ở đó, năm 2024, Da LAB phát hành album đầu tay M∞N (MOON) sau 17 năm hoạt động. Dự án đánh dấu bước chuyển mình của nhóm với 11 ca khúc mang màu sắc trưởng thành hơn, trong đó Bầu Trời Mới là một trong những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm. Dù album không tạo nên hiệu ứng đại chúng mạnh mẽ như những bản hit trước đây, M∞N vẫn cho thấy Da LAB tiếp tục làm mới âm nhạc thay vì lựa chọn lặp lại công thức thành công cũ.

Bầu Trời Mới là ca khúc nổi tiếng nhất trong album M∞N (Ảnh: Da LAB)

Suốt gần hai thập kỷ, điều được nhắc đến nhiều nhất ở Da LAB luôn là các ca khúc, thay vì danh tiếng của từng thành viên. Khán giả có thể nhận ra giai điệu Thanh Xuân hay Một Nhà chỉ sau vài nốt nhạc, nhưng không phải ai cũng gọi đúng tên những người đứng sau. Thơm cũng là trường hợp điển hình. Anh góp mặt trong hầu hết những dấu mốc quan trọng của Da LAB nhưng gần như không xây dựng hình ảnh theo hướng ngôi sao giải trí.

Thơm đang tạo được nhiều dấu ấn tại một chương trình thực tế không chỉ mỗi visual mà còn cả giọng hát (Ảnh: FBNV)

Chính vì vậy, việc tham gia một chương trình thực tế vô tình trở thành cột mốc giúp Thơm được biết đến nhiều hơn với tư cách cá nhân. Đoạn video gây sốt không phải điểm khởi đầu cho sự nghiệp, mà chỉ là dịp để công chúng nhận ra gương mặt đã âm thầm đồng hành cùng "kho hit quốc dân" của Da LAB suốt gần 20 năm. Với Thơm, sự chú ý dành cho ngoại hình có thể chỉ là nhất thời, còn điều tạo nên chỗ đứng của anh vẫn là hành trình bền bỉ với âm nhạc và những đóng góp cho Da LAB.

Ảnh: Tổng hợp MXH