Nam ca sĩ Việt nổi tiếng nhất Trung Quốc: Hit tỷ view được sao Hoa ngữ thi nhau cover, tiền bản quyền đếm không xuể

Ít có ca sĩ Việt nào có chuỗi hit nổi tiếng khắp Trung Quốc nhiều như ca sĩ này.

Tăng Duy Tân có một loạt ca khúc hit tỷ views tại Trung Quốc

Trong vài năm trở lại đây, Tăng Duy Tân là một trong những cái tên hiếm hoi của nhạc Việt liên tục tạo được dấu ấn tại Trung Quốc. Điều đáng nói, độ phủ của anh không đến từ một khoảnh khắc may mắn đơn lẻ, mà kéo dài qua nhiều ca khúc, nhiều nền tảng và cả những sân khấu truyền hình lớn.

Tăng Duy Tân là một trong những cái tên hiếm hoi của nhạc Việt liên tục tạo được dấu ấn tại Trung Quốc

Từ Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bên Trên Tầng Lầu đến Cắt Đôi Nỗi Sầu , âm nhạc của Tăng Duy Tân nhiều lần vượt khỏi phạm vi thị trường trong nước. Ngây Thơ bản tiếng Trung, do anh kết hợp cùng Huang Ling, từng thu về hơn 10 tỷ view trên Douyin và góp mặt trên QQ Music. Sau đó, Dạ Vũ tiếp tục được khán giả Trung Quốc chú ý, có thời điểm đạt gần 2 tỷ view chỉ sau khoảng 1 tháng ra mắt trên Douyin.

Dạ Vũ phiên bản Trung Quốc do ca sĩ Hoàng Linh thể hiện

Không chỉ sống mạnh trên nền tảng video ngắn, nhạc của Tăng Duy Tân còn nhiều lần được chuyển ngữ, cover và đưa lên sân khấu. Cắt Đôi Nỗi Sầu là ví dụ rõ nhất. Ca khúc từng được nhiều ca sĩ Trung Quốc thể hiện bằng tiếng Hoa, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại thị trường này và tiếp tục được chú ý khi xuất hiện trên các chương trình lớn.

Cuối năm 2025, Cắt Đôi Nỗi Sầu bản tiếng Hoa được Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật trình diễn tại Gala đêm giao thừa của Đài truyền hình Chiết Giang. Trước đó, Trương Lương Dĩnh cũng từng hát ca khúc này cùng Đan Trường trong Sing! Asia. Những lần xuất hiện như vậy cho thấy nhạc của Tăng Duy Tân không chỉ được dùng làm nhạc nền trên mạng xã hội, mà đã bước vào cả không gian biểu diễn chính thống tại Trung Quốc.

Thành công này không đến từ sự may mắn ngẫu nhiên mà xuất phát từ tư duy làm nhạc rất riêng của Tăng Duy Tân

Thành công này không đến từ sự may mắn ngẫu nhiên mà xuất phát từ tư duy làm nhạc rất riêng của Tăng Duy Tân. Nhìn vào loạt ca khúc từng gây chú ý của anh, có thể thấy nam ca sĩ có công thức âm nhạc với loạt ca khúc có giai điệu bắt tai, pha màu ngũ cung Á Đông với phần phối điện tử hiện đại. Cách làm này tạo cảm giác vừa quen vừa lạ, đủ dễ nghe để lan trên TikTok, Douyin và các nền tảng nhạc số.



Từ những bản hit được nghe nhiều trong nước đến các ca khúc được khán giả Trung Quốc cover, chuyển ngữ và đưa lên sân khấu, Tăng Duy Tân dần trở thành một trong số ít ca sĩ Việt có nhạc được thị trường tỷ dân đón nhận. Nếu Chi Pu là nữ nghệ sĩ Việt nổi tiếng nhất xứ Trung, thì đại diện nam nổi bật nhất hiện tại chính là Tăng Duy Tân.

Hit maker nổi tiếng, tiền bản quyền cả tỷ đồng mỗi năm

Trước khi trở thành cái tên đứng sau loạt hit, Tăng Duy Tân không đi theo con đường quá quen thuộc của một ca sĩ trẻ. Anh sinh năm 1995 tại Quảng Trị, từng học ngành Đông phương học tại Đại học Huế và có thời gian làm hướng dẫn viên du lịch trước khi rẽ hẳn sang âm nhạc. Xuất phát điểm này khiến hành trình của Tăng Duy Tân có phần khác biệt. Từ một công việc gần như không liên quan đến sân khấu, anh bước vào thị trường nhạc số rồi dần trở thành một trong những cái tên viết hit đáng chú ý của Vpop.

Trước khi nổi tiếng Tăng Duy Tân từng có thời gian làm hướng dẫn viên du lịch

Tăng Duy Tân cũng có nền tảng gia đình gắn với nghệ thuật. Anh là cháu họ của cố nhạc sĩ, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin Trần Hoàn và là em họ của ca sĩ Tùng Dương. Dù vậy, thứ khiến công chúng nhớ đến Tăng Duy Tân trước tiên vẫn là âm nhạc. Những ca khúc như Tình Đầu, Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bên Trên Tầng Lầu, Cắt Đôi Nỗi Sầu, Bật Tình Yêu Lên, Nâng Chén Tiêu Sầu hay Tái Sinh lần lượt giúp tên tuổi anh phủ sóng ở cả vai trò ca sĩ lẫn tác giả.

Cắt Đôi Nổi Sầu - bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Tăng Duy Tân

Không chỉ tự hát, Tăng Duy Tân còn đứng sau nhiều ca khúc của nghệ sĩ khác. B ật Tình Yêu Lên của Hòa Minzy, Nâng Chén Tiêu Sầu của Bích Phương, còn Tái Sinh lại trở thành một trong những bản hit được chú ý của Tùng Dương trong giai đoạn gần đây. Điểm chung của những ca khúc này là giai điệu dễ nhớ, dễ lan trên nền tảng số và có đời sống khá dài sau khi ra mắt.

Tăng Duy Tân cũng từng nhiều lần được dân mạng réo tên trong các cuộc bàn luận về tiền bản quyền

Với danh mục hit khá dày, Tăng Duy Tân cũng từng nhiều lần được dân mạng réo tên trong các cuộc bàn luận về tiền bản quyền. Có thời điểm, nam ca sĩ vướng tin đồn thu về cả tỷ đồng mỗi năm nhờ số lượng ca khúc phủ sóng mạnh và được nghe lại liên tục trên các nền tảng nhạc số. Dù vậy, đây vẫn chỉ là đồn đoán từ cộng đồng mạng, chưa có con số chính thức nào được công bố. Mối quen hệ của Tăng Duy Tân và Bích Phương được nhiều khán giả chú ý

Bên cạnh âm nhạc, Tăng Duy Tân còn được chú ý bởi mối quan hệ với Bích Phương. Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2024, sau loạt chi tiết được dân mạng soi ra. Đáng nói, họ cũng nhiều lần gắn với nhau trong công việc khi Tăng Duy Tân sáng tác Nâng Chén Tiêu Sầu , ca khúc đánh dấu màn trở lại của Bích Phương, sau đó cả hai tiếp tục kết hợp trong Ikigai . Đến năm 2026, những hình ảnh và tương tác công khai hơn của Tăng Duy Tân, Bích Phương càng khiến chuyện tình cảm của cặp đôi được chú ý.

Khi nhắc đến những nghệ sĩ Việt có nhạc tạo dấu ấn tại Trung Quốc, Tăng Duy Tân vẫn là một trong những cái tên khó bỏ qua.

Từ một hướng dẫn viên du lịch ở Huế đến ca sĩ có nhạc phủ sóng xứ tỷ dân, hành trình của Tăng Duy Tân là trường hợp không dễ lặp lại trong Vpop. Anh không cần xuất hiện dày đặc trên gameshow hay tạo quá nhiều ồn ào bên lề, nhưng vẫn có nhiều ca khúc được khán giả Trung Quốc nghe, cover, chuyển ngữ và đưa lên sân khấu. Ở thời điểm hiện tại, nhắc đến những nghệ sĩ Việt có nhạc tạo dấu ấn tại Trung Quốc, Tăng Duy Tân vẫn là một trong những cái tên khó bỏ qua.

Ảnh: FBNV



