Nam ca sĩ Việt lấy mẹ đơn thân có 2 con riêng: "Vợ tôi đến tuổi nổi loạn, cái tuổi khó bảo nhất"

Hình ảnh Đạt G và vợ được đính kèm cùng status.

Nam ca sĩ Đạt G mới đây khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải dòng trạng thái hài hước về bà xã trên trang cá nhân.

Anh viết: "Hôm qua em nhảy quá trời quá đất, sáng nay em phải đi bác sĩ trị liệu thắt lưng. Vợ tôi đến tuổi nổi loạn, cái tuổi khó bảo nhất...". Chia sẻ nửa đùa nửa thật nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phía dưới phần bình luận, bà xã anh – Cindy Lư – cũng đáp lại đầy tình cảm và nũng nịu: "Đừng vị với em mà chồng, em tuy quậy nhưng mà em iu anh lắm".

Màn tung hứng đáng yêu của cặp đôi khiến nhiều khán giả thích thú, cho rằng sau nhiều sóng gió, cả hai đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn và thoải mái hơn khi công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Đạt G coi con riêng của vợ như con đẻ còn đưa đi biểu diễn cùng.

Đạt G sinh năm 1995, được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm rapper nổi bật của V-pop. Anh ghi dấu ấn với loạt bản hit như Buồn của anh, Anh thích em như vậy, Anh tự do nhưng cô đơn, Anh ơi ở lại … với phong cách âm nhạc mang màu sắc R&B, ballad hiện đại, dễ nghe và dễ lan tỏa trên nền tảng số.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình cảm của Đạt G cũng nhiều lần trở thành đề tài được công chúng quan tâm. Anh và Cindy Lư – mẹ đơn thân của hai con gái riêng – từng trải qua giai đoạn hợp tan, vướng không ít ồn ào. Tuy nhiên, sau thời gian xa cách, cả hai tái hợp và quyết định gắn bó lâu dài.

Việc Đạt G lựa chọn đến với một người phụ nữ đã có hai con riêng từng khiến dư luận bàn tán. Song nam ca sĩ nhiều lần thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ, không ngại xuất hiện cùng các con của Cindy Lư, chia sẻ khoảnh khắc gia đình và dành sự quan tâm cho tổ ấm nhỏ.

Hiện tại, sau khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường vui vẻ. Những dòng trạng thái như "Vợ tôi đến tuổi nổi loạn" cho thấy không khí hôn nhân thoải mái, trẻ trung và đầy tiếng cười.

Từ hình ảnh chàng rapper cá tính, nhiều thị phi, Đạt G dần xây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình – chín chắn và trách nhiệm hơn trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng.