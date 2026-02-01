Nam ca sĩ Việt gây bão Trung Quốc: Cháu trai cựu Bộ trưởng Bộ Văn hoá, cả kho hit kiếm tiền "khủng"

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam liên tục xuất hiện những gương mặt mới, Tăng Duy Tân là một trường hợp đáng chú ý với hướng đi tương đối khác biệt. Không xây dựng hình ảnh dựa trên yếu tố ngoại hình hay sự xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình thực tế, nam ca sĩ sinh năm 1995 lựa chọn tập trung vào sáng tác và phát hành sản phẩm âm nhạc. Từ những bản demo đăng tải trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân dần tạo được dấu ấn riêng và trở thành một trong những nhạc sĩ - ca sĩ trẻ có nhiều ca khúc được công chúng biết đến.

Trong thị trường âm nhạc Việt Nam liên tục xuất hiện những gương mặt mới, Tăng Duy Tân là một trường hợp đáng chú ý với hướng đi tương đối khác biệt (Ảnh: FBNV)

Về xuất thân, Tăng Duy Tân sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Quảng Trị. Anh là cháu họ của cố nhạc sĩ Trần Hoàn - cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, tác giả của nhiều tác phẩm quen thuộc với khán giả Việt Nam. Bên cạnh đó, Tăng Duy Tân cũng là em họ của ca sĩ Tùng Dương. Nam nhạc sĩ từng tham gia sáng tác ca khúc Tái Sinh, được Tùng Dương thể hiện và nhận được sự chú ý của công chúng. Trong giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật, Tăng Duy Tân không công khai rộng rãi về mối quan hệ gia đình, mà chủ yếu tập trung phát triển sự nghiệp thông qua các sản phẩm âm nhạc cá nhân.

Trong giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật, Tăng Duy Tân không công khai rộng rãi về mối quan hệ gia đình (Ảnh: FBNV)

Những sáng tác đầu tay như Tình Đầu, Ngây Thơ hay Dạ Vũ được phát hành trên các nền tảng số và dần thu hút sự quan tâm nhờ giai điệu dễ tiếp cận, kết hợp giữa chất liệu âm nhạc Á Đông và màu sắc điện tử hiện đại. Các ca khúc này được sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, qua đó giúp Tăng Duy Tân mở rộng tệp khán giả, nhất là nhóm người nghe trẻ.

Đến năm 2022, ca khúc Bên Trên Tầng Lầu đánh dấu bước phát triển đáng kể trong sự nghiệp của Tăng Duy Tân. Bài hát đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng trong nước, trong đó có vị trí dẫn đầu Trending YouTube Việt Nam trong một thời gian, đồng thời góp mặt trên Billboard Vietnam Hot 100. Ngoài ra, ca khúc này cũng xuất hiện trên bảng xếp hạng YouTube Global Music Videos, cho thấy mức độ lan tỏa của sản phẩm trên nền tảng quốc tế.

Đến năm 2022, ca khúc Bên Trên Tầng Lầu đánh dấu bước phát triển đáng kể trong sự nghiệp của Tăng Duy Tân (Ảnh: FBNV)

Sở hữu nhiều ca khúc có lượt nghe và lượt sử dụng cao trên các nền tảng số, Tăng Duy Tân thường được nhắc đến trong các thảo luận liên quan đến hoạt động khai thác bản quyền âm nhạc của nghệ sĩ trẻ. Theo một số ý kiến trong lĩnh vực phát hành và khai thác bản quyền, việc các sáng tác được sử dụng liên tục trên nền tảng trực tuyến có thể mang lại nguồn thu ổn định theo thời gian.

Đáng chú ý, một số ca khúc của Tăng Duy Tân còn xuất hiện phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc, đặc biệt là Douyin. Các bản nhạc như Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bên Trên Tầng Lầu hay Cắt Đôi Nỗi Sầu được sử dụng trong nhiều video ngắn, bản cover và phiên bản lời tiếng Hoa, qua đó giúp các tác phẩm tiếp cận thêm khán giả tại thị trường này. Việc ca khúc được khai thác lặp lại trên các nền tảng số tại thị trường đông dân góp phần mở rộng phạm vi sử dụng của các sản phẩm âm nhạc.

Sở hữu nhiều ca khúc có lượt nghe và lượt sử dụng cao, Tăng Duy Tân thường được nhắc đến trong các thảo luận về hoạt động khai thác bản quyền âm nhạc (Ảnh: FBNV)

Tính đến thời điểm hiện tại, các thông tin liên quan đến doanh thu cụ thể từ hoạt động khai thác bản quyền của Tăng Duy Tân chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, có thể ghi nhận rằng nhiều sáng tác của nam nhạc sĩ đang được sử dụng thường xuyên trên các nền tảng số trong và ngoài nước, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Với chuỗi ca khúc có độ phủ rộng và được khai thác qua nhiều hình thức khác nhau, Tăng Duy Tân hiện đang duy trì hoạt động sáng tác và phát hành ổn định trên thị trường âm nhạc Việt Nam.