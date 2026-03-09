Nam ca sĩ Việt đeo cánh dài 3 mét, lửa bập bùng cháy phát sợ

Tối 8/3, concert Đấu Trường Sấm đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút được lượng lớn người hâm mộ quan tâm theo dõi. Sức nóng bùng nổ của chương trình không chỉ đến từ sân khấu được đầu tư cực "khủng", âm thanh ánh sáng đạt chuẩn quốc tế mà còn bởi màn đổ bộ của một dàn line-up quy tụ những cái tên bảo chứng truyền thông.

Bữa tiệc âm nhạc đa sắc, mang đến những màn trình diễn đỉnh cao từ các ngôi sao đình đám như SOOBIN, Rhymastic, Bích Phương, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Tăng Duy Tân, Bùi Công Nam, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic...Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của những nhân tố trẻ đầy tiềm năng như Jaysonlei, Sơn.K và nhóm nhạc tân binh UPRIZE. Thế nhưng, giữa một "rừng" sao, cùng hàng chục tiết mục được dàn dựng công phu, spotlight của đêm diễn bất ngờ thuộc về Erik.

Sân khấu Dù Cho Tận Thế của Erik tại Đấu Trường Sấm (video: Threads @toobadurnothere)

Mang đến bản hit đình đám Dù Cho Tận Thế , Erik mang đến một concept biểu diễn mãn nhãn, đậm chất kỳ bí. Để tăng độ hoành tráng cho tiết mục, Erik đã quyết định "chơi lớn" khi mang lên sân khấu một đôi cánh khổng lồ. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đã hoàn toàn đổ dồn vào một khoảnh khắc "thót tim" khi nam ca sĩ vẫn đang biểu diễn. Khi giai điệu bài hát đang được đẩy lên đoạn điệp khúc cao trào nhất, hàng ngàn khán giả bên dưới bất ngờ phát hiện phần cánh bên phải của chiếc đạo cụ khổng lồ bỗng nhiên bốc cháy phừng phừng, khiến những người có mặt tại sự kiện không khỏi hoang mang.

Sân khấu khủng của Erik tối 8/3

Erik biểu diễn với đôi cánh đang bốc cháy

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này ngay lập tức được netizen truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt trên khắp mạng xã hội, kéo theo vô vàn bình luận bày tỏ sự lo lắng.

Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của đám đông bên dưới, Erik trên sân khấu vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc. Anh chàng không hề có động thái giật mình, hoảng sợ hay tìm cách dập lửa. Thay vào đó, nam ca sĩ vẫn bung xõa hết mình, và xử lý cực mượt mà những nốt cao chót vót của bài hát.

Đội ngũ sân khấu xử lý đám cháy cho Erik

Hóa ra, sau những phút giây "hú vía", dân mạng mới vỡ lẽ đây hoàn toàn không phải là một sự cố kỹ thuật hay tai nạn nghề nghiệp. Ngọn lửa bốc cháy trên chiếc cánh thực chất chỉ là một hiệu ứng nghệ thuật đã được ê-kíp dàn dựng và tính toán kỹ lưỡng từ trước. Thậm chí, ngay bên dưới các bài đăng "gây bão" trên mạng xã hội, người phụ trách tạo hình cho tiết mục này cũng đã để lại bình luận ngầm xác nhận sự thật. Ở gần cuối tiết mục, đội ngũ sân khấu đã lên dập lửa ở cánh cho Erik. Tuy là hiệu ứng, nhưng cũng có đám cháy nhỏ. Rất may mọi thứ đều được kiểm soát an toàn.

Erik luôn muốn mỗi sân khấu mình xuất hiện phải thật ấn tượng (ảnh: FBNV)

Sinh năm 1997, Erik hiện là một trong những nam ca sĩ đình đám và sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất Vpop. Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt bản hit "lụi tim", từng oanh tạc top trending và mọi nền tảng nhạc số như Sau Tất Cả, Chạm Đáy Nỗi Đau, Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Em Không Sai Chúng Ta Sai, Ghen, Chạy Về Khóc Với Anh, Mình Chia Tay Đi và Đau Nhất Là Lặng Im... Trải qua nhiều năm hoạt động bền bỉ, Erik chưa bao giờ cho phép mình "đóng khung" trong một vùng an toàn nhất định. Thay vào đó, công chúng được chứng kiến một Erik ngày càng hoàn thiện với khả năng hát live tiến bộ rõ rệt, kết hợp cùng kỹ năng vũ đạo sắc bén và tư duy âm nhạc văn minh, hiện đại.

Chính sự cống hiến không ngừng nghỉ, tinh thần sẵn sàng mạo hiểm để bứt phá giới hạn trong những sân khấu trình diễn bùng nổ đã giúp thành viên "Gia đình Hoa dâm bụt" duy trì sức nóng bền bỉ. Qua đó, anh một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của một nghệ sĩ giải trí toàn năng, đầy bản lĩnh của Vbiz ở thời điểm hiện tại.