Nam ca sĩ Việt 3 lần được đề cử đẹp nhất thế giới: 38 tuổi vẫn độc thân, hát 3 bài "ẵm nhẹ" 600 triệu đồng?

Sự nghiệp rực rỡ, cát-xê chuẩn sao hạng A

Nhắc đến những nam ca sĩ duy trì được sức hút bền bỉ tại thị trường Vpop, Noo Phước Thịnh luôn là một trong những cái tên được công chúng chú ý. Trải qua hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, anh không chỉ sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ với hàng loạt bản hit mà còn thu hút khán giả nhờ ngoại hình sáng sân khấu.

Trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Noo Phước Thịnh từng là gương mặt quen thuộc của giới trẻ khi làm người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen thời bấy giờ như Mực Tím hay Hoa Học Trò. Bệ phóng này giúp anh có lượng người hâm mộ đầu tiên trước khi chính thức cầm mic. Sự nghiệp âm nhạc của anh bắt đầu bứt phá khi ca khúc Mất Em nhanh chóng trở thành hiện tượng, đưa anh lên vị thế hoàng tử Vpop.

Giai đoạn này, tên tuổi Noo Phước Thịnh gắn liền với loạt bài hát đình đám như Stand By Me, Lặng Thầm, Đổi Thay và Chờ Ngày Mưa Tan. Anh cũng tạo nên những màn kết hợp ăn ý với nhiều đồng nghiệp nữ như Đông Nhi, Thủy Tiên hay rapper Tonny Việt. Không đóng khung an toàn ở dòng pop ballad, nam ca sĩ chứng minh sự đa năng khi thử sức thành công cùng EDM nổi bật nhất là bản hit Gạt Đi Nước Mắt, Cause I Love You. Đồng thời, Noo Phước Thịnh cũng khẳng định chuyên môn vững vàng khi ngồi ghế nóng Giọng hát Việt nhí và Giọng hát Việt nhiều mùa liên tiếp.

Vài năm trở lại đây, Noo Phước Thịnh không chạy đua ra mắt sản phẩm ồ ạt mà tập trung nâng tầm trải nghiệm thưởng thức của khán giả qua chuỗi dự án hát live Noo's Chill Night, cùng các ca khúc ballad tự sự như Những Kẻ Mộng Mơ hay Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi. Hơn một thập kỷ cống hiến giúp anh thu về bộ sưu tập giải thưởng danh giá như Cống hiến 2017, MAMA 2016 cùng vô số cúp âm nhạc trong nước khác.

Hiện tại, dù hạn chế chạy show ồ ạt, anh vẫn là cái tên bảo chứng sức hút tại các sự kiện lớn hay private show đẳng cấp. Giới giải trí từng râm ran tin đồn mức cát-xê của nam ca sĩ lên tới 600 triệu đồng cho 3 bài hát trong một đêm diễn thương mại, mức phổ biến của dàn sao Việt hạng A.

Tuy nhiên, với danh tiếng của Noo Phước Thịnh, nhiều fan cho rằng con số sẽ còn cao hơn. Cát-xê thực tế của nghệ sĩ còn phụ thuộc nhiều vào quy mô sự kiện và thỏa thuận hợp đồng riêng với từng nhà làm show. Dù chỉ mang giá trị tham khảo, con số kể trên vẫn ngầm khẳng định giá trị thương mại hàng đầu của Noo Phước Thịnh trong showbiz Việt.

3 lần lọt top đề cử đẹp nhất thế giới và cuộc sống độc thân tuổi U40

Không thể phủ nhận ngoại hình là một trong những yếu tố quan trọng giúp Noo Phước Thịnh nhanh chóng tiến xa trong showbiz. Từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí, anh đã gây ấn tượng với gương mặt điển trai và phong cách cuốn hút.

Sự thăng hạng về ngoại hình của nam ca sĩ dần được khẳng định qua thời gian. Điển hình là việc anh trở thành đại diện Việt Nam hiếm hoi được tạp chí TC Candler đề cử vào danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới trong ba năm liên tiếp. Lần đầu tiên anh xuất hiện trong danh sách này là vào năm 2021 với tư cách đại diện nam duy nhất của Việt Nam. Việc tiếp tục được gọi tên trong cùng năm đó và kéo dài sang năm 2022 đã chứng minh phong độ ngoại hình ổn định cùng thần thái trưởng thành của nam ca sĩ trong mắt giới quan sát quốc tế.

Sinh ngày 18 tháng 12 năm 1988, Noo Phước Thịnh chính thức bước sang tuổi 38 vào năm 2026. Ở độ tuổi U40, trái ngược với hình ảnh thư sinh thuở mới vào nghề, anh dành nhiều thời gian chăm chút bản thân và rèn luyện thể hình. Những hình ảnh khoe vóc dáng săn chắc, cuồn cuộn được nam ca sĩ chia sẻ thường xuyên nhận về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật cùng sự nghiệp viên mãn, anh hiện tại vẫn chọn cuộc sống độc thân, dành thời gian đi du lịch và tận hưởng sự bình yên bên gia đình cùng hội bạn thân thiết.

Trong suốt hơn một thập kỷ làm nghề, Noo Phước Thịnh là người cực kỳ kín tiếng về đời tư. Mối tình hiếm hoi được anh công khai thừa nhận là với Hoa hậu Mai Phương Thúy. Dù hiện tại cả hai đã xác nhận trở lại làm bạn tri kỷ, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên xuất hiện cùng nhau và dành cho đối phương những cử chỉ quan tâm tinh tế.

Bước vào độ tuổi U40, Noo Phước Thịnh dường như đang tận hưởng giai đoạn thăng hoa và bình yên nhất của một người đàn ông trưởng thành. Lựa chọn đứng ngoài những ồn ào tình ái, anh dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch, quây quần bên gia đình và hội bạn thân thiết. Cuộc sống độc thân tự tại, giàu có cùng thái độ làm nghề nghiêm túc giúp anh giữ vững hình ảnh một ngôi sao sạch, đẳng cấp và luôn giữ được sức nóng bền bỉ trong lòng công chúng.

