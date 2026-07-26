Nam ca sĩ Vbiz rục rịch đám cưới với bạn gái chục năm không công khai, dàn sao khủng chưa từng có sẽ tham dự

Thời điểm sao nam Vbiz tổ chức đám cưới được dự đoán diễn ra vào cuối năm nay.

Trong showbiz Việt, có những cặp đôi yêu nhau là phải công khai, thường xuyên sánh đôi tại sự kiện hay thoải mái chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Thế nhưng cũng có những chuyện tình càng kín tiếng lại càng khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự bền bỉ và cách cả hai âm thầm đồng hành suốt nhiều năm. Quân A.P chính là một trong số đó.

Dù chưa một lần chính thức xác nhận mối quan hệ, nam ca sĩ vẫn được khán giả ưu ái gọi là "green flag" của Vbiz khi hơn 10 năm chỉ gắn bó với một cô gái duy nhất - Lê Khanh. Chuyện tình từ thời trung học của cả hai vốn không còn là bí mật với người hâm mộ, và giờ đây lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi Quân A.P bị phát hiện để lộ loạt ảnh được cho là chụp cưới tại châu Âu.

Mọi chuyện bắt đầu khi Quân A.P bất ngờ chia sẻ một bức ảnh chụp cùng một cô gái trong trang phục cô dâu - chú rể giữa khung cảnh lãng mạn tại Ý rồi nhanh chóng xóa đi chỉ sau ít phút. Dù nam ca sĩ đã "thu hồi" rất nhanh, bức ảnh vẫn kịp được cư dân mạng lưu lại và lan truyền trên nhiều nền tảng. Trong ảnh, Quân A.P diện vest lịch lãm, đứng cạnh cô gái mặc váy cưới trắng, tạo dáng giữa khung cảnh mang đậm chất châu Âu.

Quân A.P trượt tay để lộ ảnh cưới tại châu Âu

Không quá khó để cộng đồng mạng nhanh chóng xác định cô gái xuất hiện trong bức hình chính là Lê Khanh - bạn gái gắn bó với Quân A.P suốt nhiều năm qua. Trên trang cá nhân sau đó, Lê Khanh cũng có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Cô đăng tải loạt hình trong chuyến đi châu Âu với khung cảnh, thời gian trùng khớp với chuyến đi của Quân A.P nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ảnh cưới.

Đáng chú ý, mạng xã hội còn lan truyền thêm đoạn video hậu trường được cho là ghi lại buổi chụp ảnh cưới của Quân A.P và Lê Khanh tại Ý. Trong clip, cả hai diện đúng trang phục xuất hiện trong bức ảnh từng được đăng tải trước đó, thoải mái tương tác và tạo dáng giữa nhiều địa điểm nổi tiếng. Những hình ảnh này càng củng cố nghi vấn chuyến đi châu Âu vừa qua không đơn thuần là một kỳ nghỉ mà chính là chuyến chụp pre-wedding.

Động thái của cặp đôi càng dấy thêm nghi vấn về chuyện sang châu Âu chụp ảnh cưới

Khoảnh khắc tình tứ của Quân A.P và Lê Khanh trong chuyến đi Châu Âu

Thực tế, trước khi nghi vấn đám cưới nổ ra, Quân A.P và Lê Khanh đã nhiều lần để lộ những "hint" hẹn hò nhưng luôn giữ nguyên tắc không công khai rầm rộ. Cả hai thường xuyên xuất hiện tại cùng một địa điểm, check-in ở cùng thời gian nhưng hiếm khi đăng ảnh chung. Từ những chuyến du lịch nước ngoài, kỳ nghỉ trong nước đến các dịp lễ Tết, cư dân mạng đều phát hiện nhiều chi tiết trùng khớp trong hình ảnh mà hai người chia sẻ.

Đầu năm nay, Quân A.P còn khiến người hâm mộ thích thú khi đưa Lê Khanh về quê ăn Tết cùng gia đình. Dù vẫn giữ sự kín đáo quen thuộc, việc bạn gái xuất hiện trong những dịp quan trọng được xem là câu trả lời rõ ràng cho mối quan hệ hơn 1 thập kỷ giữa cả hai.

Nam ca sĩ cũng từng nhiều lần bị người hâm mộ "réo tên" về chuyện kết hôn. Trong một lần giao lưu cách đây không lâu, khi được fan hỏi thẳng: "Vậy thì cho em hỏi là cô dâu của mình đâu ạ?", nam ca sĩ không né tránh mà mỉm cười đáp: "Câu trả lời này tôi sẽ trả lời vào cuối năm nay".

Không công khai nhưng Quân A.P và Lê Khanh đã lộ nhiều hình ảnh du lịch ngọt ngào bên nhau trong suốt quãng thời gian đồng hành

Quân A.P từng úp mở chuyện công bố cô dâu vào cuối năm nay

Trong khi đó, Lê Khanh cũng không còn quá kín tiếng khi công khai tương tác trên bức ảnh chú rể của Quân A.P

Dù Quân A.P và Lê Khanh vẫn chưa lên tiếng xác nhận về chuyện kết hôn, nhưng với hàng loạt hint xuất hiện trong thời gian qua, không ít người tin rằng ngày vui của cặp đôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả thậm chí đã hài hước rủ nhau "đặt lịch ăn cưới online", nóng lòng chờ đợi một thông báo chính thức từ nam ca sĩ sau hơn một thập kỷ yêu kín tiếng.

Nếu đám cưới thực sự diễn ra, đây được dự đoán sẽ là một trong những hôn lễ được quan tâm nhất của Vbiz. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quân A.P sở hữu mối quan hệ thân thiết với đông đảo nghệ sĩ. Từ Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Hòa Minzy, đến dàn Anh Trai Say Hi như HIEUTHUHAI, JSOL, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, RHYDER... đều từng có nhiều dịp hợp tác hoặc xuất hiện cùng nam ca sĩ. Chính vì vậy, người hâm mộ cũng kỳ vọng đây sẽ là dịp hiếm hoi chứng kiến dàn sao đình đám quy tụ đông đủ để chung vui cùng một trong những "green flag" được yêu mến nhất Vbiz.

Dự sẽ có dàn sao khủng đổ bộ đám cưới của Quân A.P và Lê Khanh

Chuyện tình của Quân A.P và Lê Khanh đã kéo dài hơn một thập kỷ. Hai người quen nhau từ khi còn học tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), sau đó tiếp tục học chung tại THPT Phan Đình Phùng. Tình cảm nảy nở từ những năm học lớp 9 và được cả hai gìn giữ đến tận hiện tại.

Từ khoảng năm 2012, Quân A.P đã từng đăng tải những hình ảnh đầu tiên của Lê Khanh trên mạng xã hội. Dù sau này trở thành ca sĩ nổi tiếng, sở hữu nhiều bản hit và lượng người hâm mộ đông đảo, anh vẫn lựa chọn bảo vệ chuyện tình cảm thay vì biến nó thành chủ đề truyền thông. Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Quân A.P gần như không vướng bất kỳ tin đồn tình ái nào ngoài mối quan hệ với Lê Khanh.

Chính sự bền bỉ ấy khiến Quân A.P nhiều lần được khán giả gọi vui là "green flag" của Vbiz. Không phô trương, không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước truyền thông nhưng luôn đồng hành trong cuộc sống, cặp đôi đã cùng nhau đi qua quãng thời gian trưởng thành từ tuổi học trò, chứng kiến những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của đối phương.

Quân A.P và Lê Khanh đã có hơn 1 thập kỷ bên nhau

Ảnh: Tổng hợp