Nam ca sĩ Vbiz là đại gia ngầm, tuổi 44 trẻ trung như đôi mươi, sống một mình trong căn nhà 200 tỷ

Ca sĩ Khánh Phương sinh năm 1981 tại TP.HCM trong một gia đình khá giả, có cha mẹ là doanh nhân thành đạt. Năm 2001, anh cùng Trương Thế Vinh, Trần Tuyên và Phương Tài lập nhóm nhạc MP5. Tuy nhiên, sau ba năm hoạt động không tạo được dấu ấn, nhóm tan rã, mỗi người rẽ sang con đường riêng.

Đến năm 2008, Khánh Phương vụt sáng nhờ ca khúc Chiếc khăn gió ấm, nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng nhạc Việt. Anh tiếp tục ghi dấu với loạt bản hit như Tựa vào vai anh, Ngàn lần khắc tên em, Mưa thủy tinh, Đành thôi quên lãng...Cuối thập niên 2000, Khánh Phương là một trong những ca sĩ được khán giả yêu thích nhất.

Ca sĩ Khánh Phương từng là tên tuổi đình đám với bản hit Chiếc khăn gió ấm.

Được biết, Khánh Phương và gia đình sở hữu căn biệt thự trị giá khoảng 200 tỷ đồng, tọa lạc ngay trung tâm Quận 1, TP.HCM. Công trình gồm một trệt và sáu tầng lầu, vừa là nơi ở vừa được tận dụng để kinh doanh khách sạn.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Một số hình ảnh trong căn biệt thự 200 tỷ của Khánh Phương.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, bản thiết kế ban đầu do chính bố anh phác thảo, còn anh góp ý tưởng hoàn thiện. Biệt thự nổi bật với gam màu xám - trắng chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Ở tuổi U50, Khánh Phương vẫn giữ được vẻ ngoài khiến khán giả xuýt xoa, gần như không khác nhiều so với thời kỳ đỉnh cao với bản hit Chiếc khăn gió ấm.

Nam ca sĩ được biết đến là đại gia ngầm của showbiz Việt với khối tài sản khủng đáng mơ ước. Bên cạnh căn biệt thự trị giá khoảng 200 tỷ đồng, Khánh Phương còn sở hữu một căn hộ khác ở quận 5. Anh cũng có cả nhà riêng ở Hà Nội để tiện sinh hoạt và nghỉ ngơi mỗi khi ra Bắc biểu diễn.

Ở tuổi 44, Khánh Phương sở hữu khối tài sản khủng.

Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình trẻ trung không khác với thời mới gia nhập showbiz.

Tháng 5/2023, thông tin Khánh Phương tạm lãi 12 tỷ đồng sau 6 tháng nắm giữ cổ phiếu SJC (cổ phiếu của Công ty Sông Đà 1.01) khiến dư luận xôn xao. Nam ca sĩ cũng xác nhận thông tin đó là sự thật.

Bà xã Khánh Phương là bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Tuy vậy, vợ anh bị bắt giữ về tội lừa đảo tài sản. Theo thông tin mới nhất, Vũ Thị Thúy đã lừa 26.000 người góp hơn 9.113 tỷ đồng vào doanh nghiệp và đến nay còn chiếm đoạt hơn 4.800 tỷ đồng.

Tại kết luận điều tra lần 1, cơ quan tố tụng thể hiện Khánh Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên, mua giúp Vũ Thị Thúy một số bất động sản liên quan vụ án.

Nam ca sĩ vẫn đều đặn chạy show, chuẩn bị ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới và tổ chức những liveshow bị hoãn.

Hiện tại, cuộc sống của Khánh Phương đang dần ổn định sau những biến cố. Nam ca sĩ vẫn đều đặn chạy show, chuẩn bị ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới và tổ chức những liveshow bị hoãn.

Khánh Phương đi du lịch nước ngoài cùng Quỳnh Kool và MC Thái Dũng.

Bên cạnh công việc, anh tận hưởng những phút giây thư giãn bên bạn bè, du lịch nước ngoài và sống trong không gian sang trọng của căn biệt thự cũng như các bất động sản riêng. Dù trải qua sóng gió, Khánh Phương vẫn giữ được phong độ và vẻ ngoài trẻ trung, tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả.