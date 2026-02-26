Nam ca sĩ Vbiz chạy 12 show/ngày mua được 4 cây vàng, nay sống trong biệt thự giá "2000 cây vàng"

Nhắc đến nhạc trẻ Việt thập niên 1990, Đoan Trường (sinh năm 1976) là cái tên không thể bỏ qua. Cùng Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường, anh từng được khán giả ưu ái gọi là “Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt. Anh là giọng ca phủ sóng khắp sân khấu lớn nhỏ với loạt hit như Đơn Côi, Tình Phiêu Lãng, Dấu Yêu, Em Xé Tan Lời Yêu Thương … Thời kỳ hoàng kim ấy đã đưa Đoan Trường trở thành một trong những nam ca sĩ đắt show và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

Đoan Trường là một trong những nam ca sĩ đắt show và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất thời bấy giờ

Trong sự nghiệp của mình, Đoan Trường cũng ghi dấu bằng nhiều giải thưởng ấn tượng: giải Nhất Liên hoan Tiếng hát học sinh TP.HCM năm 1985, giải Nhất Liên hoan Tiếng hát sinh viên Moscow, giải Nhì Giọng ca vàng sinh viên toàn Liên bang Nga năm 1993 (với hơn 20 quốc gia tham dự) và giải Album được yêu thích năm 2006. Những thành tích này phần nào cho thấy nền tảng chuyên môn vững chắc của anh trước khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của nhạc trẻ Việt.

Đáng chú ý, Đoan Trường từng là một trong những nghệ sĩ sớm đưa nhạc Hoa, nhạc Hàn viết lại lời Việt để biểu diễn tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí hạn chế và chưa đủ nguồn lực sản xuất sản phẩm bài bản, những bản phối ấy của anh không được phát hành rộng rãi nên ít người biết đến. Về sau, khi các ca sĩ khác sử dụng chính những giai điệu đó, đầu tư thu âm và quảng bá chuyên nghiệp hơn với phần lời mới, ca khúc lại nhanh chóng được công chúng đón nhận và trở thành hit.

Đoan Trường từng là một trong những nghệ sĩ sớm đưa nhạc Hoa, nhạc Hàn viết lại lời Việt để biểu diễn tại thị trường trong nước

Nhớ lại những mùa Tết thời đỉnh cao, Đoan Trường cho biết anh gần như không có khái niệm nghỉ ngơi. Từ mùng 8 đến rằm tháng Giêng, lịch diễn dày đặc khiến anh liên tục di chuyển bằng máy bay để kịp chạy show khắp nơi. Dù cùng mang tên “Trường” và đều là những gương mặt nổi tiếng một thời, bộ tứ hiếm khi đứng chung sân khấu dịp Tết do mỗi người có thị phần và khu vực hoạt động riêng. Trước khi Nam tiến, Đoan Trường từng tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, vì vậy anh thường xuyên được mời biểu diễn dày đặc tại khu vực này mỗi độ xuân về.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, cát-xê của anh có thể lên tới hơn 2 cây vàng mỗi show, con số đáng mơ ước thời bấy giờ. Dịp Tết năm 2002, nam ca sĩ từng chạy 12 show trong một ngày, thu về khoảng 4 cây vàng. Nhờ chăm chỉ hoạt động và biết cách quản lý tài chính, anh sớm tích lũy được nền tảng kinh tế vững chắc sau gần một thập kỷ hoạt động sôi nổi (1998-2008).

Nam ca sĩ từng chạy 12 show trong một ngày, thu về khoảng 4 cây vàng

Khi sự nghiệp vẫn đang được chú ý, Đoan Trường bất ngờ rút lui khỏi showbiz để làm việc cho tập đoàn nước ngoài. Anh tự nhận mình là “ca lạ” trong giới giải trí: đam mê nghệ thuật nhưng không lệ thuộc hào quang. Nam ca sĩ từng dự đoán con đường âm nhạc của mình sẽ kéo dài khoảng 10 năm, và thực tế đã diễn ra đúng như vậy.

Sau nhiều năm, Đoan Trường hiện sống trong căn nhà mặt tiền 5 tầng tại quận 3, TP.HCM - cơ ngơi từng được ước tính trị giá khoảng 2.000 cây vàng ở thời điểm hoàn thiện. Nam ca sĩ cho biết giá trị cao chủ yếu đến từ vị trí “đất vàng” chứ không nằm hoàn toàn ở phần xây dựng.

Đoan Trường hiện sống trong căn nhà mặt tiền 5 tầng tại quận 3, TP.HCM, được ước tính trị giá khoảng 2.000 cây vàng

Ngôi nhà được trang bị thang máy, phòng xông hơi ướt và khô, tọa lạc trên tuyến đường sầm uất. Nhờ sở hữu mặt bằng đắc địa, nhiều công ty bất động sản từng ngỏ ý mua lại để hợp khối cùng ba căn liền kề, đưa ra những đề nghị hấp dẫn như đổi biệt thự, căn hộ cao cấp, xe hơi và tiền mặt, nhưng anh vẫn chọn giữ lại chốn quen thuộc.

Ở tuổi hiện tại, Đoan Trường sống độc thân, kín tiếng và dành thời gian cho đam mê du lịch. Trước câu hỏi về chuyện tình cảm, anh nhẹ nhàng cho rằng mọi thứ “tùy duyên”. Dù từng mở lòng, anh chưa tìm được người phù hợp và cũng chuẩn bị sẵn cho cuộc sống một mình về lâu dài: mua bảo hiểm sức khỏe, tích lũy tài chính và chủ động lên kế hoạch chăm sóc tuổi già.

Đoan Trường sống độc thân, kín tiếng và dành thời gian cho đam mê du lịch

Ảnh: FBNV