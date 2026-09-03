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Nam ca sĩ U60 đình đám một thời sau 7 tháng đi bán cà phê: "Chị chơi vậy ai chơi lại chị"

Xi Xi
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"Nếu quý khách vì thương Hưng và thích thức uống của tiệm mà đến nghe Hưng hát (miễn phí) thì hết sức thông cảm nha!", nam ca sĩ U60 đình đám một thời chia sẻ.

Sau khoảng 7 tháng kinh doanh cà phê, Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ trên trang cá nhân những câu chuyện khiến anh "bức xúc" xoay quanh việc bán đồ uống và hát miễn phí phục vụ khách trong những dịp đặc biệt.

Nam ca sĩ U60 đình đám một thời sau 7 tháng đi bán cà phê: "Chị chơi vậy ai chơi lại chị" - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng mở quán cà phê từ tháng 2/2026.

Mở đầu status, Đàm Vĩnh Hưng cho biết mỗi lần hát tại quán, anh đều "thưa chuyện" rất rõ ràng. Và điều đầu tiên nam ca sĩ nhấn mạnh chính là phong cách bài trí của quán.

"Quán Hưng là phong cách xưa nên bàn ghế sẽ là lộn xộn, đủ kiểu và chắc chắn sẽ không thay đổi style này. Nếu quý khách vì thương Hưng và thích thức uống của tiệm mà đến nghe Hưng hát (miễn phí) thì hết sức thông cảm nha!", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Nam ca sĩ cho biết những ngày anh biểu diễn, quán thường rất đông khách, thậm chí anh phải hát đến suất thứ hai. Có những khách dù không còn chỗ vẫn muốn vào nghe và nói rằng "đứng cũng được" hoặc "ngồi đâu cũng được" vì chỉ ghé trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, theo Đàm Vĩnh Hưng, sau đó có trường hợp lại đánh giá quán 1 sao vì không hài lòng về chỗ ngồi. Điều này khiến anh bức xúc.

Vấn đề thứ hai Đàm Vĩnh Hưng nhắc tới trong status là sự việc xảy ra vào ngày lễ 2/9 vừa qua. Theo nam ca sĩ, một nữ khách nhất định muốn vào quán để xem anh hát dù quán rất đông. Và vì mải xem quên lấy đồ uống rồi lại lên đánh giá quán 1 sao.

Nam ca sĩ U60 đình đám một thời sau 7 tháng đi bán cà phê: "Chị chơi vậy ai chơi lại chị" - Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên tới quán hát miễn phí phục vụ khách.

Nam ca sĩ vừa than thở vừa hài hước viết: "Hôm qua lễ, còn đông hơn nữa, có chị khách kia cũng nhất định vào xem, chắc mê âm nhạc quá nên máy báo nhận nước reng chị cũng không thèm nghe, không ra lấy nước, nhân viên của quán cũng không biết chị nào để mà phục vụ, hát xong, chụp hình, chia tay chia chân rồi chị mới hỏi 'nước chị đâu?' và kêu nhân viên cho chị đem về.

Về đến nhà nước đá tan ra (không tan mới lạ, 45 phút hát, 20 phút xếp hàng chụp hình, 30 phút chị đi xe về nhà, đá nào mà còn nữa chị ơi?) thì lại được chị ưu ái lên Google đánh giá 1 sao! Chị chơi vậy ai chơi lại chị?".

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người, bởi ngành dịch vụ không khác gì làm dâu trăm họ.

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Tags

Đàm Vĩnh Hưng

Quán cà phê

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