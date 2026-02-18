Nam ca sĩ U50 độc thân nói thẳng: "Một đứa trẻ sinh ra cần có đầy đủ gia đình và tình yêu thương"

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Quốc Đại trong vai trò giám khảo.

Anh nói: "Vị trí giám khảo đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn rất nhiều. Người giám khảo không chỉ nhận xét bề nổi mà phải nhìn ra tiềm năng thật sự của thí sinh, đồng thời đánh giá chính xác thực lực ngay trên sân khấu.

Quốc Đại

Khi đã vào đến vòng chung kết, các thí sinh đều đầu tư rất kỹ, năng lực gần như ngang nhau. Vì vậy, người giám khảo phải thật cẩn trọng, có cái nhìn khách quan nhất.

Tôi cũng từng là thí sinh trong những ngày đầu đi hát nên thấu hiểu cảm giác mong muốn được ghi nhận đúng giá trị, điều này càng thôi thúc tôi chấm điểm bằng sự công tâm và chiều sâu nghề nghiệp.

Được ngồi chung ghế giám khảo cùng anh Thái Châu và chị Ngọc Ánh mang đến cho tôi nhiều cảm xúc.

Tôi vô cùng trân trọng họ vì tôi ngưỡng mộ họ từ khi chưa đi hát. Được ngồi chung vị trí giám khảo, thậm chí còn được hát cùng anh chị là một kỷ niệm rất đẹp. Đây là cơ hội không phải ca sĩ nào cũng có được.

Việc lắng nghe những góp ý từ các tiền bối cũng là một may mắn lớn và là tấm gương quý giá để anh tiếp tục học hỏi".

Quốc Đại cũng chia sẻ việc kết hợp cùng ca sĩ triệu view Duyên Quỳnh trong MV Thương em tôi: "Chúng tôi cũng đi với nhau trong nhiều hoạt động thiện nguyện, biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Ca khúc này là sáng tác đầu tay của Duyên Quỳnh mang đậm tinh thần nhân văn. Nhiệm vụ của tôi là hòa âm và thể hiện sao cho đúng nhất cảm xúc mà Quỳnh gửi gắm.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các nghệ sĩ trẻ, tôi chọn cách mở rộng tư duy, học hỏi xu hướng mới để không bị bỏ lại phía sau. Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, năng lượng mạnh mẽ. Mình không thể so sánh nhưng có thể học hỏi. Quan trọng là bắt kịp xu hướng nhưng vẫn giữ được nét riêng của mình".

Về đời sống cá nhân, Quốc Đại nói: "Tôi thường xuyên chạy show vào các dịp lễ, Tết, Quốc Đại luôn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ gia đình. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cố gắng sắp xếp để được ở bên người thân trong khoảnh khắc giao thừa, điều thiêng liêng không thể thiếu.

Tôi hài lòng với lựa chọn độc thân, không vợ con hiện tại. Tôi không có tư tưởng sinh con. Một đứa trẻ sinh ra cần có đầy đủ gia đình và tình yêu thương. Tôi đã có các cháu để yêu thương và nhận lại sự quan tâm, đủ để cảm thấy trọn vẹn".