Nam ca sĩ từng được so sánh ngang ngửa Sơn Tùng, nay diện mạo xuề xoà khó tin

Hoài Lâm từng là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop, ghi dấu ấn qua nhiều bản hit và được đánh giá cao về chuyên môn. Dù hiện tại không còn xuất hiện dày đặc, nhưng cái tên Hoài Lâm vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Từng là cái tên được đặt lên bàn cân với Sơn Tùng M-TP nhờ tài năng và sức hút đặc biệt, Hoài Lâm nay khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ với diện mạo đời thường có phần xuề xoà.

Mới đây, loạt hình ảnh giản dị được nam ca sĩ sinh năm 1995 chia sẻ trên story nhận được sự quan tâm. Không còn hình ảnh chỉn chu, hào nhoáng như thời đỉnh cao, Hoài Lâm diện trang phục thoải mái, thoải mái zoom cận gương mặt trước ống kính. Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ lại thời kỳ hoàng kim của Hoài Lâm, khi anh sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, phong cách lịch lãm cùng giọng hát đầy nội lực. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng nam ca sĩ đang lựa chọn cuộc sống bình yên, né tránh ánh hào quang showbiz.

Hoài Lâm lộ diện với trang phục đơn giản, được nhận xét có phần hơi xuề xoà.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ lại thời kỳ hoàng kim của Hoài Lâm, khi anh sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, phong cách lịch lãm.

Thời kỳ hoạt động đỉnh cao, netizen từng đánh giá cao nhan sắc và tài năng của nam ca sĩ sinh năm 1995.

Vào cuối tháng 12/2025, Hoài Lâm từng gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo có nhiều thay đổi. Dù diện suit lịch lãm, bảnh bao, nam ca sĩ vẫn để lộ thần sắc có phần mệt mỏi, thiếu sức sống. Tuy nhiên, có thể nhận thấy anh đang dần lấy lại vóc dáng, với những tín hiệu tích cực trong hành trình kiểm soát cân nặng, giúp gương mặt trở nên hài hòa hơn.

Hoài Lâm từng để lộ gương mặt mệt mỏi gượng gạo khi tham gia sự kiện cuối năm 2025.

Hoài Lâm hoạt động nhỏ giọt, ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí.

Sinh năm 1995, Hoài Lâm từng được xem là "hiện tượng" của Vpop. Ngay từ những ngày đầu, anh sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và được Hoài Linh nhận làm con nuôi, dìu dắt trong nghệ thuật.

Năm 2014, Hoài Lâm đăng quang chương trình Gương Mặt Thân Quen, từ đó nhanh chóng vụt sáng trở thành gương mặt trẻ đầy triển vọng. Anh ghi dấu ấn với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc qua loạt ca khúc như "Như Những Phút Ban Đầu", "Hoa Nở Không Màu", "Buồn Làm Chi Em Ơi"…