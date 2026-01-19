Nam ca sĩ từng cưới hoa hậu, tuổi 50 sống một mình trong biệt thự 400m2 đẹp hơn resort ở Phú Nhuận

Giọng ca được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đánh giá cao

Quang Dũng sinh năm 1975 tại Bình Định cũ (nay là Gia Lai). Ngay từ những ngày đầu, anh đã sớm bộc lộ đam mê ca hát và bắt đầu con đường nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 1997. Năm đó, Quang Dũng tham dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình tỉnh Bình Định và đoạt giải Nhì , mở đầu cho một hành trình âm nhạc dài hơi sau này.

Ca sĩ Quang Dũng

Không lâu sau, năm 1998, Quang Dũng tiếp tục được Sở Văn hóa tỉnh Bình Định giới thiệu đại diện cho tỉnh tham gia cuộc thi “Giọng hát hay các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên” ở Huế. Tại đây, anh giành được Huy chương Vàng , khẳng định chất giọng trữ tình đậm nét và độ trình diễn chững chạc vượt trội so với tuổi nghề.

Sau những thành công ở sân chơi nghệ thuật địa phương, Quang Dũng quyết định vào TP.HCM lập nghiệp , bắt đầu bằng những đêm diễn ở các phòng trà, quán cà phê nhạc. Ưu thế giọng hát ấm, sâu lắng cùng phong cách biểu diễn tinh tế giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu nhạc.

Một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Quang Dũng là khi anh có dịp trình diễn các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn , như Diễm xưa , Biển nhớ … Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng trực tiếp lắng nghe và đánh giá cao giọng hát của anh. Sau đó, ông còn chọn lựa những bài phù hợp với giọng Quang Dũng và hướng dẫn cách trình diễn, giúp anh định hình phong cách âm nhạc sâu sắc về sau.

Tên tuổi của Quang Dũng gắn liền với nhiều ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Năm 2001, Quang Dũng phát hành album đầu tay chọn ca khúc Biển nghìn thu ở lại làm nhạc chủ đạo được ký tặng bởi chính Trịnh Công Sơn, đánh dấu bước chuyển mình từ một giọng ca phòng trà nhỏ sang nghệ sĩ có sản phẩm chính thức trên thị trường âm nhạc. Nhờ chất giọng trữ tình, biểu cảm và phong cách trình diễn nhẹ nhàng mà anh dần trở thành một trong những giọng ca được yêu thích trong dòng nhạc pop ballad và nhạc Trịnh.

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Quang Dũng đã liên tục trình làng nhiều album, MV và bản hit được khán giả yêu thích như Vì đó là em , Vị ngọt đôi môi , Anh còn nợ em , Còn ta với nồng nàn … và tiếp tục duy trì vai trò nghệ sĩ được mời biểu diễn tại các chương trình âm nhạc trong nước và quốc tế. Tên tuổi của anh gắn liền với một dòng nhạc trữ tình lãng mạn và phong thái biểu diễn tinh tế, sâu lắng.

Cuộc sống độc thân trong biệt thự 400m2 ở Phú Nhuận

Song song với sự nghiệp ca hát, đời tư của Quang Dũng từng thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng, đặc biệt là chuyện tình cảm. Năm 2007, anh kết hôn với hoa hậu Jennifer Phạm. Cả hai từng là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi bật trong làng giải trí Việt. Đám cưới của họ được tổ chức hoành tráng tại TP. HCM và tại Mỹ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài đến năm 2009. Sau khoảng 2 năm chung sống và có một con trai tên Bảo Nam, cặp đôi ly hôn. Họ cùng nhau nuôi dạy con với mối quan hệ văn minh dù không còn là vợ chồng.

Ở tuổi 50, Quang Dũng hài lòng với cuộc sống độc thân

Sau khi hôn nhân tan vỡ, Quang Dũng khá kín tiếng về đời tư, hạn chế chia sẻ trước truyền thông. Ở tuổi 50, anh vẫn độc thân, rất phong độ và có cuộc sống khá sung túc. Nam ca sĩ sở hữu một biệt thự rộng khoảng 400m2 tọa lạc tại phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Biệt thự của Quang Dũng gồm 3 tầng, được thiết kế mang phong cách Á Đông, nhiều khu vườn, hồ cá Koi và khu sinh hoạt mở, tạo cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên. Tầng trên cùng rộng rãi được nam ca sĩ dành làm phòng tiệc kiêm sân khấu nhạc sống để anh thỉnh thoảng thư giãn cùng gia đình, bạn bè.

Quang Dũng cũng chưng nhiều món decor hình Phật được anh dày công sưu tập. Theo nam ca sĩ, khi trưởng thành và có thành công nhất định, anh vẫn luôn dặn lòng hướng thiện.

Biệt thự 400m2, đẹp như resort của Quang Dũng

Khi đến thăm, ca sĩ Thanh Thảo khen nhà Quang Dũng tiện nghi, ấm cúng, "đẹp hơn resort". Còn Đàm Vĩnh Hưng thì thốt lên: "Tham quan nhà Quang Dũng mà ngỡ đang ở resort. Hai cánh cửa vô cùng đặc biệt được khắc họ tên và ngày tháng năm sinh của Dũng bằng tiếng Ai Cập".

Ngoài căn biệt thự trên, Quang Dũng còn sở hữu một biệt thự khác tại Mỹ để thuận tiện cho mỗi khi đi lưu diễn và thăm con trai.

Trong một lần hiếm hoi nói về tài sản của mình, Quang Dũng chia sẻ với Vietnamnet: "Tôi không kiếm tiền 'khủng' nhưng rất hãnh diện có kinh tế vững, tích lũy tài sản sau nhiều năm chăm chỉ đi hát. Tôi không đặt vấn đề vì sợ Bảo Nam ỷ lại nhưng chắc chắn con ổn, không rơi vào cảnh thiếu thốn ngay cả khi tôi còn hay mất".