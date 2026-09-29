Nam ca sĩ tử vong vào sáng 29/9 sau ca phẫu thuật vòm họng làm mất nhiều máu

Nam ca sĩ nổi tiếng này mắc phải căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 4.

Sáng 29/9, tờ Thairath đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Thái Lan Tong Suraphan vừa qua đời đột ngột sau khi trải qua ca phẫu thuật vòm họng làm mất nhiều máu. Được biết, nam ngôi sao trút hơi thở cuối cùng sau 1 thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 4.

Trước đó, con gái đã đăng bài kêu gọi hiến máu cho Tong Suraphan do nam nghệ sĩ đã phải trải qua ca phẫu thuật vòm họng và mất rất nhiều máu, cần máu cùng tiểu cầu để tiếp tục điều trị. Con gái cũng cho biết thêm Tong khi ấy đang trong giai đoạn hồi phục và tình trạng sức khỏe đã có phần tiến triển tốt hơn trước, nhưng việc giao tiếp của nam ca sĩ còn gặp khó khăn do vẫn phải dùng máy trợ thở. Thế nhưng tới nay, Tong đã không qua khỏi và từ giã cõi đời ở tuổi 56.

Tong Suraphan qua đời đột ngột sau 1 thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng. Ảnh: X

Phía gia đình cũng vừa lên tiếng xác nhận thông tin nam ngôi sao sinh năm 1970 đột ngột rời xa nhân thế: “Xin chào tất cả mọi người, tôi là anh trai của Tong Suraphan. Tôi xin được thông báo rằng Tong đã rời xa chúng ta mãi mãi. Hiện gia đình chúng tôi vẫn đang ở trong bệnh viện và lo liệu hậu sự”.

Người thân bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của Tong Suraphan. Ảnh: Sanook

Tong Suraphan sinh năm 1970. Nam nghệ sĩ bắt đầu khởi nghiệp bằng công việc hậu trường, sản xuất âm nhạc cho hãng đĩa RS Promotion. Sau đó, Tong rủ người bạn thân thời trung học là Tor Sahaphap cùng thành lập nhóm nhạc 2 thành viên mang tên Two - nhóm nhạc theo đuổi phong cách âm nhạc pop-rock và pop-dance dễ nghe.

Nhóm Two chính thức ra mắt vào năm 1991, nhanh chóng gây bão trên diện rộng ngay từ những nhạc phẩm đầu tiên. Album đầu tay mang tên Rak Luan Luan Tae Kwan Na đã thành công vang dội khi vượt mốc doanh số 1 triệu bản. Trong đó, ca khúc chủ đề trong album đã trở nên nổi tiếng khắp mọi nhà tại Thái Lan.

Ngay sau đó, Two tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ với album thứ 2 mang tên Deng Dai Tah Mai Dieng. Album cũng nhanh chóng đạt mốc doanh số 1 triệu bản, tiếp tục giúp nhóm Two củng cố được vị trí trên thị trường âm nhạc Thái Lan. Ngoài vai trò ca sĩ, Tong còn ghi dấu ấn qua việc đảm nhận công việc nhà sản xuất âm nhạc cho nhiều hãng đĩa ở Tpop.

Về tình duyên, Tong từng trải qua cuộc hôn nhân với nữ ca sĩ nổi tiếng 1 thời Prissana Praisaeng. 2 ngôi sao có với nhau 2 người con trong thời gian còn chung sống. Đáng tiếc, Tong - Prissana Praisaeng đã “đường ai nấy đi” sau 1 thời gian kết hôn. Hậu chia tay, Tong đảm nhận trách nhiệm nuôi dưỡng 2 người con. Trên mạng từng râm ran nghi vấn Tong cấm cản vợ cũ đến thăm các con, thế nhưng nam ngôi sao đã ra sức bác bỏ tin đồn thất thiệt này.

Đến năm 2011, Tong tái hôn với 1 giảng viên tại Đại học Pathum Thani, và cả 2 đã không có con trong suốt thời gian chung sống.