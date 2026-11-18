Người hâm mộ bàng hoàng trước cái chết của nam ca sĩ nổi tiếng này.

Sáng 18/11, tờ Thairath đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Thái Lan - Peet Peera vừa qua đời đột ngột tại nhà riêng. Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa 17/11 khi cảnh sát nhận được tin báo có người tử vong ở 1 khu dân cư thuộc khu vực Chaeng Watthana 2, xã Bang Tanai, huyện Pak Kret, tỉnh Nonthaburi. Lực lượng chức năng sau đó đã lập tức đến hiện trường để kiểm tra.

Qua kiểm tra bên trong ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện Peet Peera nằm bất tỉnh ở phòng tắm tầng 2, tại hiện trường còn có 1 chiếc cà vạt buộc vào khung cửa phòng tắm. Vợ nam ca sĩ là người đầu tiên phát hiện sự việc và đã gọi điện trình báo. Nam ca sĩ sau đó được đưa tới bệnh viện Pak Kret 2 nhưng các bác sĩ đã không thể giành lại sự sống cho anh. Peet Peera trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 47.

Peet Peera vừa đột ngột qua đời ở nhà riêng. Ảnh: Thairath

Đại diện phía cảnh sát cho biết thêm về tiến trình điều tra: “Qua khám nghiệm hiện trường, chúng tôi không phát hiện bất kỳ dấu vết xô xát hay điểm khả nghi nào bên trong ngôi nhà. Vào thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà chỉ có Peet Peera, vợ và mẹ anh, còn con của nam ca sĩ thì đang ở trường học”

Phía gia đình cho rằng Peet Peera đã có quyết định cực đoan. Ngoài ra, qua lấy lời khai ban đầu, vợ Peet thừa nhận 2 vợ chồng vừa xảy ra cãi vã về chuyện cá nhân cách đó không lâu. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn nắm được 1 thông tin quan trọng, đó là trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Peet Peera đã gửi 1 tin nhắn mang nội dung giống như lời trăng trối cho người bạn thân. Cảnh sát dự kiến triệu tập người này đến để lấy lời khai bổ sung.

Nam ca sĩ được phát hiện tử vong sau khi cãi nhau với vợ. Ảnh: Thairath

Peet Peera được biết đến với chất giọng ấm áp và đặc trưng. Anh là cựu thành viên của nhóm Peacemaker trước khi tách ra hoạt động solo.

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, Peet Peera sở hữu nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến. Tại làng nhạc Thái Lan, Peet Peera được mệnh danh là “ông hoàng nhạc buồn”. Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ sinh năm 1979 là 1 mất mát to lớn đối với nền âm nhạc Thái Lan. Nhưng giọng hát cùng những tác phẩm chất lượng của anh sẽ sống mãi trong ký ức của người hâm mộ xứ sở chùa vàng.