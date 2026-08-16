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Nam ca sĩ phải bỏ nghề đi nướng thịt kiếm sống vì lời tuyên bố liên quan đến 5000 khán giả

Minh Hồng
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Trong nhiều năm, anh đã luôn nghĩ về con số 638 người còn thiếu.

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Mới đây, nam ca sĩ Kang Hyun Soo đã bất ngờ tiết lộ cuộc sống của anh sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu. Kang Hyun Soo lần đầu tiên được công chúng biết đến vào năm 1997 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam song ca The Mix. Sau đó, anh tái ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 1999 với album CHOICE, và nổi tiếng vào năm 2003 dưới nghệ danh V.One với bài hát I Guess So. Thế nhưng sau đó, Kang Hyun Soo đã dần biến mất khỏi showbiz Hàn và chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên truyền hình vào năm 2015, 2020.

Giờ đây, anh trở lại và tiết lộ mình đang kinh doanh nhà hàng thịt nướng yakiniku kiểu Nhật ở Seoul, Hàn Quốc. Nam ca sĩ đình đám 1 thời hồi tưởng về ngày sự nghiệp của anh đi đến hồi kết: "Tôi suýt nữa đã giải nghệ cách đây 25 năm. Tôi đã tham gia một chương trình và nói rằng tôi sẽ giải nghệ nếu không tập hợp được 2.000 khán giả”. Kang Hyun Soo nhắc đến lần xuất hiện của mình trên chương trình Guerrilla Concert của đài MBC năm 2001.

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Kang Hyun Soo hiện kinh doanh nhà hàng thịt nướng sau khi rời xa showbiz. Ảnh: Koreaboo

Ở thời đó, "concert du kích" là mô típ chương trình phổ biến, khi các ca sĩ chuẩn bị một sân khấu ngẫu hứng mà không báo trước và cố gắng thu hút một lượng khán giả nhất định. Mặc dù Kang Hyun Soo đã thu hút được 2.000 người, nhưng chương trình lại đưa ra yêu cầu anh cần phải có 5.000 khán giả mới được phép hát. Tuy nhiên đến cuối cùng, giọng ca này thu hút được 4.362 người, còn thiếu 638 người nữa. Điều này khiến Kang Hyun Soo trở thành ca sĩ thất bại đầu tiên của phần thi này. Kể từ đó, anh mất tự tin và dần xa rời khỏi tầm mắt công chúng.

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Anh không thể thu hút đủ 5000 khán giả trong chương trình Guerrilla Concert của đài MBC năm 2001, từ đó bị mang danh "kẻ thất bại". Ảnh: SBS

Ca sĩ sinh năm 1978 hồi tưởng: "Giờ tôi nướng thịt ở Seongsu. Có những ngày sau khi khai trương, không có ai đến nhà hàng trong một thời gian dài. Những lúc đó, tôi đã nghĩ về con số kia”. Anh nói thêm: “Không phải là thiếu 638 người, mà thực tế là có tới 4.362 người đã đến. Tôi mất 25 năm để nhận ra ý nghĩa của một con số duy nhất. Lần này tôi sẽ không thất bại”.

Như vậy sau nhiều năm, Kang Hyun Soo đã thôi dằn vặt về sự cố trong quá khứ và hài lòng với chương thứ 2 trong cuộc đời. Trong nhiều năm, anh đã luôn nghĩ về con số 638 người còn thiếu, mà không hề nhận ra có đến 4.362 người yêu mến và chờ đợi mình. Cư dân mạng Hàn Quốc sau khi nghe tin đã để lại nhiều bình luận khác nhau như “Tôi vẫn đang nghe nhạc của V.One rất chăm chú ”, “Tôi tò mò về cuộc sống gần đây của anh ấy, nên thông tin này rất đáng hoan nghênh”, “Tôi nên ghé đến nhà hàng của anh ấy sớm thôi”...

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Sau nhiều năm, Kang Hyun Soo đã thôi dằn vặt về sự cố trong quá khứ và hài lòng với chương thứ 2 trong cuộc đời. Ảnh: Namuwiki

Kang Hyun Soo có tên thật là Lee Sang Jin, sinh năm 1976 đến từ thành phố Daegu. Anh khởi nghiệp ca hát từ năm 1997 và đổi qua nhiều nghệ danh. Bên cạnh việc mở nhà hàng, anh còn từng làm nhân viên kỹ thuật công ty IT và thành lập công ty tuyển chọn người nổi tiếng Star Korea. Vào ngày 1/10/2016, Kang Hyun Soo đã kết hôn với người bạn gái không phải người nổi tiếng mà anh đã hẹn hò suốt 10 năm.

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Kang Hyun Soo sinh năm 1976, lần đầu tiên được công chúng biết đến vào năm 1997. Ảnh: Starnews

Nguồn: Koreaboo

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sao hàn

Kang Hyun Soo

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