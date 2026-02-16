Nam ca sĩ ở Mỹ về nước, nói 1 điều về quản lý của Phi Nhung

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã về nước và tới quán cà phê của gia đình cố ca sĩ Phi Nhung chơi. Tại đây, nam ca sĩ đã ngẫu hứng lên sân khấu hát góp vui một ca khúc bolero cho khách đến nghe, khiến ai cũng vỗ tay hào hứng.

Quang Lê và Tuyết Nhung

Hát xong, Quang Lê ra chụp hình với di ảnh Phi Nhung ở một góc quán. Được yêu cầu, Quang Lê lập tức cất giọng hát chay một đoạn bài Bậu ơi đừng khóc (bài hit gắn liền với tên tuổi Phi Nhung lúc sinh thời) để bày tỏ tình cảm và tri ân đàn chị.

Con gái nuôi Phi Nhung là ca sĩ Tuyết Nhung thấy vậy liền đem hoa lên tặng Quang Lê. Nam ca sĩ nói với đàn em: "Chú cảm ơn con! Nhưng con tặng chú hoa giả, vậy là tình cảm của con dành cho chú là giả rồi". Câu nói này khiến Tuyết Nhung giật mình, phải vội thanh minh.

Tiếp đó, Quang Lê nói với di ảnh của Phi Nhung: "Nói chung tôi thấy chị Phi Nhung có mấy đứa con nuôi rất giỏi, lại có anh Diễm (quản lý của Phi Nhung) cũng lo toan giỏi. Chị Phi Nhung đi rồi nhưng anh Diễm ở đây lo hết nguyên cả một sản nghiệp của chị luôn. Diễm lo đầy đủ lắm".

Phi Nhung và quản lý

Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Diễm Phạm - người quản lý thân thiết của cô vẫn tiếp tục đứng mũi chịu sào, thay mặt cố nghệ sĩ quán xuyến các công việc còn dang dở. Diễm Phạm hiện trực tiếp điều hành chuỗi nhà hàng chay Buddha Chay, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định để duy trì nguồn thu cho quỹ từ thiện và nuôi dưỡng các con nuôi của Phi Nhung.

Về cuộc sống cá nhân, Diễm Phạm giữ lối sống kín tiếng, ít khi chia sẻ về bản thân mà chủ yếu đăng tải các hình ảnh kỷ niệm hoặc hoạt động tưởng nhớ người bạn quá cố. Người quản lý này vẫn sống tại căn nhà cũ của Phi Nhung, tận tay chăm sóc bàn thờ và gìn giữ những di vật gắn liền với tên tuổi cô.

Dù đối mặt với không ít áp lực dư luận và khối lượng công việc khổng lồ, Diễm Phạm vẫn được các con nuôi của Phi Nhung coi như điểm tựa vững chắc về tinh thần.