Nam ca sĩ nổi tiếng tuổi 50 bật khóc "xin show": Tôi hứa là không đòi hỏi cát-xê gì đâu!

Chiều ngày 6/8, ca sĩ Nguyên Vũ chính thức giới thiệu đến khán giả dự án "Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình" gồm 34 bài hát cả ngợi 34 tỉnh thành vừa sáp nhập.

Trong đó có thể kể tới các ca khúc: Việt Nam - Hành trình xanh, An Giang địa linh nhân kiệt, Đất Phú trời Yên, Thành phố ngày mới ... do chính nam ca sĩ sinh năm 1975 và nhiều tác giả trẻ khác sáng tác.

Tại buổi họp báo giới thiệu dự án, ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, thông qua dự án này, anh muốn góp phần tôn vinh, quảng bá vẻ đẹp của các tỉnh, thành mới, kêu gọi gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá bản sắc vùng miền, ca ngợi vẻ đẹp của người Việt và tỏ lòng biết ơn các anh hùng, mong người nghe thêm yêu và tự hào về quê hương mình.

Để thực hiện dự án này, Nguyên Vũ đã từ chối nhiều show. Anh bày tỏ: " Tôi bỏ nhiều công việc, từ chối các show ở Mỹ, Canada và châu Âu để ở nhà làm dự án này, có cớ ở Việt Nam nhiều hơn, gần mẹ hơn. Mỗi ngày lên thực đơn cho mẹ, ôm hôn mẹ là một hạnh phúc".

Ca sĩ Nguyên Vũ tại buổi họp báo giới thiệu dự án.

Được biết, sau khi công bố dự án, Nguyên Vũ cũng sẽ khởi động tour diễn tại các tỉnh, thành khắp cả nước và hát phục vụ người dân đồng thời quay video làm phiên bản sân khấu live tại từng địa phương.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ việc làm MV này là trách nhiệm của một nghệ sĩ sinh ra và lớn lên trên đất nước này. Tôi đã qua thời phải lo "cơm áo gạo tiền", cuộc đời của mình bây giờ đầy đủ hơn nên tôi muốn đền đáp công ơn của ba mẹ, những khán giả đã thương mến tôi.

Chính vì thế, tôi đã có dự án cộng đồng như thế. Bây giờ, mình cảm thấy vui khi làm những điều này và không suy nghĩ đến câu chuyện tài chính nữa.

Mình có được điều kiện kinh tế để mình chăm sóc lo lắng cho những hoàn cảnh neo đơn. Ngoài ra, tôi muốn làm điều gì đó dù nhỏ bé thôi để đền đáp lại công ơn của đất nước" .

Anh không ngần ngại "xin show" đồng nghiệp ngay trên sân khấu.

Đặc biệt, nam ca sĩ không ngần ngại "xin show" đồng nghiệp. Tại sự kiện, anh nói: " Tôi cảm thấy mình vẫn còn năng lượng, còn sức trẻ nên nếu các anh chị cần tôi, muốn tôi tham gia các dự án đừng ngần ngại, cứ alo đi ạ, tôi sẵn sàng đáp ứng hết, không ngại thời gian hay sức khỏe. Tôi mong được đồng hành với mọi người lắm.

Các anh chị thấy Nguyên Vũ tham gia được gì cứ cho Nguyên Vũ tham gia đi, cho phép Nguyên Vũ tham gia đi, Nguyên Vũ hứa là không đòi hỏi cát-xê gì đâu".

Giải thích về việc "xin show", nam ca sĩ khẳng định: " Chính vì các đơn vị tổ chức, nhà sản xuất và đạo diễn mặc định tôi nhiều show, bận hoặc cát-xê cao, họ có thể ngại liên lạc tôi. Tôi chỉ muốn gợi mở để mọi người cởi bỏ được trăn trở đó ".

Đồng thời nam ca sĩ sinh năm 1975 cũng khẳng định, không ngại bị hiểu lầm là hết thời. Anh nói: " Từ khi bước vào nghề này, tôi đã hiểu tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước là chuyện rất bình thường.

Tôi biết mình đang ở đâu, có được những gì. Tôi không còn quan tâm những thị phi. Có chuyện gì cần tôi, mọi người cứ nhờ. Tôi sẽ cố gắng thu xếp chung tay với mọi người ".

Và xúc động bật khóc khi nhắc về mẹ, về những người bạn đột ngột qua đời trong thời gian gần đây.

Trên sân khấu giới thiệu dự án, Nguyên Vũ còn bật khóc khi chia sẻ về mẹ về những người bạn đột ngột qua đời thời gian gần đây. Anh tâm sự: " Tôi không có nhiều bạn nhưng ai cũng là bạn tôi cả. Như trước đây tôi từng chia sẻ, cũng bảo, sao Nguyên Vũ gặp ai cũng hồ hởi, thậm chí biết người ta ghét mình mà mình vẫn đến nói chuyện.

Thực ra thời gian qua, bạn bè của tôi mất nhiều lắm cho nên tôi thấy là mình cần tình bạn hơn, cần sự giao tiếp rất nhiều. Đời vô thường mà, chúng ta còn gặp nhau lúc nào cứ vui lúc đó ".

Nguyên Vũ sinh năm 1975, hoạt động âm nhạc từ năm 1990, khi 15 tuổi. Dấu ấn đầu tiên của anh trong nghệ thuật là giải A cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc năm 1992. Anh đã phát hành 17 album cùng nhiều single, MV. Ngoài ca hát, anh còn đóng phim, làm MC và được biết đến là một nghệ sĩ đa năng của Việt Nam.

Ở tuổi 50 nhưng nam ca sĩ vẫn rất đắt show. Ngoài đi hát, anh còn được mời ngồi ghế nóng của nhiều chương trình, cuộc thi về âm nhạc.