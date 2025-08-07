Cuộc sống và sức khỏe Phước Sang sau hơn 1 năm bị đột quỵ lần 3

Mới đây, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ clip quay Phước Sang tại phim trường “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàng”. Được biết trong phim, Phước Sang tham gia một vai khách mời.

Trong clip, Phước Sang đi lại khó khăn, phải có người dìu. Anh nói chuyện chưa trôi chảy nhưng vẫn “tung miếng” cùng Trung Lùn khi nhận mình còn “bén”. Tuy vận động chậm chạp nhưng thần sắc của nam nghệ sĩ khá tốt.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự thương mến và gửi lời chúc sức khỏe tới Phước Sang. Cát Phượng viết: “Thương anh Sang”. Một khán giả để lại comment: “Anh Phước Sang, đại gia một thời. Buồn và thương cho anh”; “Ánh mắt hiền lành, dễ thương. Anh đã một thời nghĩa hiệp, nghĩa khí. Chúc anh mạnh khỏe”.

Hồi đầu tháng 3 năm ngoái, Phước Sang phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ, tắc mạch máu não. Sau khi nhập viện, nam nghệ sĩ được các y bác sĩ can thiệp nội mạch, mổ hút huyết khối.

Hậu phẫu, Phước Sang được chuyển qua khoa điều trị tích cực, kèm vật lý trị liệu. Sau khoảng nửa tháng, anh được xuất viện về nhà. Trước đó, nam nghệ sĩ từng 2 lần bị đột quỵ.

Hình ảnh mới nhất của Phước Sang sau hơn 1 năm bị đột quỵ lần 3.

Hồi đầu tháng 6/2024, Phước Sang xuất hiện trong chương trình “24 giờ gieo hạt yêu thương”. Tại sự kiện này, Phước Sang đi khá yếu, phải có người dìu lên xuống bậc thang. Một bên mắt phải của anh còn hoạt động khó khăn. Thân hình gầy gò (anh giảm 30 kg) nhưng nét mặt và thần thái khá tươi tỉnh.

Thời điểm đó, Phước Sang cho biết, trong thời gian bị bệnh, chính con trai lớn 17 tuổi là người trực tiếp chăm sóc, tắm rửa, vệ sinh cơ thể cho bố. Con trai anh còn đút cơm, nhắc bố uống thuốc ăn ngủ đúng giờ để bảo vệ sức khỏe.

Phước Sang đang sống cùng các con ở TP Thủ Đức – TPHCM. Mỗi ngày anh đều phải dành khoảng 2 giờ đến cơ sở y tế tập vật lý trị liệu.

Phước Sang sinh năm 1969. Anh là người sáng lập sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng đình đám thập niên 90, sân khấu Kịch Sài Gòn, sân khấu kịch Nam Quang và hãng phim Phước Sang những năm 2000.

Anh được đồng nghiệp cũng như báo giới đặt cho biệt danh “vua phim Tết” vì hàng loạt các bộ phim ăn khách vào dịp này như: Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử, Hello cô Ba…

Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Phước Sang vỡ nợ khi lấn sân sang kinh doanh bất động sản vào năm 2012. Cũng vì biến cố này mà hôn nhân của anh đổ vỡ. Bản thân anh đã đối diện với khó khăn trong hơn chục năm qua, cả về tài chính, sức khỏe cũng như tinh thần.

Dù vận động khó khăn nhưng nam nghệ sĩ vẫn tái xuất màn ảnh với 1 vai khách mời.

Sau biến cố, Phước Sang tái hôn và sống kín tiếng hơn. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn luôn khao khát được làm nghề, được quay lại với nghệ thuật nhiều hơn khi có cơ hội. Và lần này, dù sức khỏe chưa tốt nhưng anh vẫn tái xuất màn ảnh rộng với một vai khách mời trong dự án của đàn em.