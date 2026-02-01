Nam ca sĩ mùng 3 Tết lên Công an phường, gây sốt trang Thông tin Chính phủ

Giữa không khí du Xuân rộn ràng của mùng 3 Tết, khi phần lớn nghệ sĩ tất bật chạy show hoặc sum họp gia đình, hình ảnh một nam ca sĩ trẻ xuất hiện tại Công an phường bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội. Nhân vật được nhắc đến là RHYDER. Với mái tóc xanh nổi bật, anh có mặt tại trụ sở Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) để hoàn tất thủ tục làm căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Khoảnh khắc RHYDER làm giấy tờ giữa những ngày đầu năm nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng (ảnh: Facebook)

Khoảnh khắc RHYDER làm giấy tờ giữa những ngày đầu năm nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng. Sự tương phản giữa hình ảnh một nghệ sĩ Gen Z cá tính, quen thuộc trên sân khấu lớn, với không gian hành chính công khiến nhiều người thích thú. Không ít bình luận gọi đây là “độc lạ RHYDER”, bởi thay vì du lịch hay biểu diễn, nam ca sĩ lại dành mùng 3 Tết cho việc hoàn thiện thủ tục cá nhân.

Loạt ảnh này sau đó được trang Thông tin Chính phủ đăng tải

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Loạt ảnh này sau đó được trang Thông tin Chính phủ đăng tải trong một bài viết về hoạt động xuyên Tết của lực lượng quản lý hành chính. Nội dung chia sẻ nhấn mạnh việc Công an tỉnh Thanh Hóa duy trì chế độ thường trực trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước và kích hoạt tài khoản VNeID, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trở về quê ăn Tết. Hình ảnh “công dân đến Công an phường Hạc Thành để hoàn tất thủ tục cấp căn cước công dân” nhanh chóng được cộng đồng mạng nhận ra là RHYDER.

Sự xuất hiện của nam ca sĩ trong bối cảnh này mang đến hiệu ứng truyền thông đặc biệt. Từ một hoạt động cá nhân, RHYDER vô tình trở thành tư liệu truyền thông cho lực lượng chức năng. Việc một nghệ sĩ trẻ chủ động thực hiện nghĩa vụ công dân trong kỳ nghỉ lễ lớn cũng được nhiều người nhìn nhận như một hình ảnh tích cực, gần gũi.

Từ một hoạt động cá nhân, RHYDER vô tình trở thành tư liệu truyền thông cho lực lượng chức năng (ảnh: FBNV)

RHYDER, tên thật Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, không phải gương mặt xa lạ với khán giả đại chúng. Anh từng đăng quang Quán quân chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013 khi mới 12 tuổi. Hào quang sớm giúp Quang Anh trở thành một trong những “thần đồng” âm nhạc nổi bật thời điểm đó. Tuy nhiên, thay vì khai thác triệt để danh tiếng, anh lựa chọn con đường học tập bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, theo đuổi chuyên ngành trống Jazz.

Giai đoạn 2018-2022 đánh dấu quá trình chuyển mình nhiều thử thách. Đổi nghệ danh thành RHYDER, anh bắt đầu ra mắt các sản phẩm cá nhân, tìm kiếm bản sắc âm nhạc trưởng thành hơn. Dù chưa tạo được cú bật lớn về mặt thương mại, đây là quãng thời gian giúp nam nghệ sĩ hoàn thiện kỹ năng sáng tác, sản xuất và tư duy biểu diễn.

Đổi nghệ danh thành RHYDER, anh bắt đầu ra mắt các sản phẩm cá nhân, tìm kiếm bản sắc âm nhạc trưởng thành hơn

Bước ngoặt đến vào năm 2023 khi RHYDER tham gia Rap Việt và lọt Top 9 chung cuộc. Dù vướng tranh luận xoay quanh việc thiên về hát hơn rap, anh vẫn được ghi nhận bởi tư duy âm nhạc hiện đại và khả năng làm chủ sân khấu. Năm 2024, RHYDER tiếp tục tạo dấu ấn khi trở thành Á quân chương trình Anh trai Say Hi, đồng thời góp mặt trong đội hình “Best 5”. Thành tích này giúp anh tái định vị hình ảnh trong lòng khán giả trẻ.

Năm 2025, RHYDER phát hành album phòng thu đầu tay mang tên Trap

Năm 2025, RHYDER phát hành album phòng thu đầu tay mang tên Trap, đánh dấu chặng đường 12 năm hoạt động nghệ thuật với sự trưởng thành rõ nét về âm nhạc lẫn hình ảnh. Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ Gen Z toàn diện, có khả năng tự sáng tác, hòa âm phối khí và sản xuất. Việc thành thạo trống, piano và kỹ thuật looping giúp RHYDER tạo nên màu sắc riêng trong các màn trình diễn trực tiếp.

Khả năng “cân” nhiều vai trò từ hát, rap đến sản xuất giúp anh trở thành nhân tố được săn đón trong các dự án hợp tác (ảnh: FBNV)

Trong giới chuyên môn, RHYDER nhiều lần nhận được lời khen từ đồng nghiệp và huấn luyện viên. Khả năng “cân” nhiều vai trò từ hát, rap đến sản xuất giúp anh trở thành nhân tố được săn đón trong các dự án hợp tác. Nhiều ca khúc anh tham gia sản xuất hoặc thể hiện đạt thứ hạng cao trên các nền tảng nhạc số và bảng xếp hạng trực tuyến, góp phần củng cố vị thế của một nghệ sĩ trẻ đa năng.