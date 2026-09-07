"Thương nói thương, ghét nói ghét, thẳng tính, không lòng vòng" – Đàm Vĩnh Hưng nói.

Vừa qua, tại chương trình MASTER by AA ORIGINAL, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tiết lộ: "Tôi có máu Hải Phòng lắm, tôi còn được mọi người bình chọn là công dân danh dự Hải Phòng đấy. Máu tôi là máu Hải Phòng, thương nói thương, ghét nói ghét, thẳng tính, không lòng vòng".

Đàm Vĩnh Hưng

Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về quan điểm giới trẻ ngày nay: "Tôi vẫn thấy đâu đó sự lễ phép ở giới trẻ, chứ không đến mức như người ta nói. Các bạn trẻ xin chụp hình với tôi xong cũng cúi đầu cảm ơn. Các bạn còn học rất nhanh, tiếp nhận rất nhanh mọi thứ trên thế giới. Đó là cái tôi thích.

Nhưng ngược lại, có những cái các bạn phản ứng theo kiểu của người ngoài thế giới nên rất mâu thuẫn. Tôi thấy giới trẻ có nhiều sự mâu thuẫn khi phản ứng trên không gian mạng, có lúc dễ thương nhưng có lúc cũng rất khó chịu.

Ví dụ, những người 50, 60 tuổi như tôi vẫn bị giới trẻ gọi là con, là thằng hết, như nhau hết. Đó là thực tế. Nhưng đó là trên mạng thôi còn gặp ở ngoài thì tôi thấy các bạn vẫn rất lễ phép, ngoan ngoãn. Còn lên trên mạng thì họ gọi tôi là thằng luôn.

Đó là sự đối lập ở giới trẻ khiến tôi vừa thích vừa không thích. Tôi thích giới trẻ ở một điểm là dùng từ ngữ rất duyên dáng. Có những câu bình luận của giới trẻ khiến tôi rất buồn cười vì hài hước. Tôi rất thích.

Tôi còn thích kiểu giới trẻ tiếp nhận sự văn minh một cách nhanh chóng. Họ biết phân biệt, phân loại nghệ sĩ rõ ràng, lại duyên dáng. Các bạn cũng bày tỏ một cách mãnh liệt, thẳng thắn. Hồi xưa thì ai cũng nhẹ nhàng, đằm thắm, có thích ai cũng phải kín kẽ, không mãnh liệt, cuồng nhiệt như bây giờ.

Có rất nhiều điều người nghệ sĩ muốn giãi bày ra nhưng nhiều lúc ngồi giãi bày ra lại giống như bị lên phường vậy. Là nghệ sĩ thì có cái tôi, mặt mũi của họ chứ. Vì thế nên nhiều khi tôi cũng mặc kệ, không lên tiếng giải thích. Tôi không làm sai với cuộc đời, không tệ nạn, không băng hoại xã hội là được rồi".