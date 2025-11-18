Nam ca sĩ là thạc sĩ, giảng viên đại học: "Tôi không dễ dãi"

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Nam Cường trong vai trò giám khảo.

Nam Cường

Với kinh nghiệm của một cựu quán quân, Nam Cường dành lời khuyên cho các thí sinh: "Mỗi chương trình có đặc thù riêng. Người kể chuyện tình không chỉ yêu cầu thí sinh hát hay mà quan trọng là cách dẫn dắt từ phần mở đầu nhỏ của tiết mục đến bài hát hoàn chỉnh, truyền tải câu chuyện mình muốn kể đến khán giả.

Về tiêu chí chấm điểm, tôi khẳng định bản thân không quá khó tính nhưng tôi cũng không dễ dãi.

Nếu tôi dễ dãi quá, các đàn em sẽ khó tạo dấu ấn. Tham gia bất kỳ chương trình nào cũng là cơ hội để tỏa sáng và thay đổi bản thân, để khi bước ra từ chương trình các bạn phải để lại một dấu ấn nào đó với khán giả.

Dàn thí sinh năm nay tôi thấy khá trẻ trung, sáng tạo và tràn đầy năng lượng. Chính sự mới mẻ mà họ mang đến đã giúp chương trình này bước sang mùa thứ 9 vẫn giữ được sức hút và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả".

Được biết, Nam Cường là một trong những ca sĩ học nhiều nhất showbiz. Anh có 3 bằng đại học, một bằng thạc sĩ và hiện cũng đang làm giảng viên âm nhạc.

Anh chia sẻ: "Khi bắt đầu với vai trò là "người lái đò", tôi luôn nỗ lực học tập và hoàn thiện bản thân.

Tôi hiện đang trong giai đoạn hoàn tất tấm bằng thạc sĩ thứ hai. Mỗi người có một mục tiêu riêng. Tôi trở lại con đường học vấn từ năm 2020, vừa tích lũy kinh nghiệm vừa nuôi ước mơ trở thành giảng viên. Việc học giúp tôi trưởng thành hơn và có thể truyền đạt những giá trị thiết thực cho sinh viên.

Là ca sĩ, tôi chinh phục khán giả bằng âm nhạc. Khi đứng trên bục giảng làm giảng viên, tôi phải rũ bỏ tâm thế và hình ảnh nghệ sĩ để mang đến tri thức cho sinh viên, giúp cho các bạn có công việc sau khi rời ghế nhà trường. Đây là trọng trách, vai trò rất lớn, không đơn thuần như khi đi hát.

Bên cạnh hình ảnh một người nghệ sĩ, người thầy mà mọi người vẫn thường biết đến, tôi còn là người chồng người cha toàn vẹn cho gia đình. Ở vai trò phụ huynh, tôi vẫn giữ tinh thần của một người thầy nhưng theo cách nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.

Tôi cho rằng phương pháp giáo dục phải phù hợp với thời đại. Ngày trước 'thương cho roi cho vọt' có thể hiệu quả, nhưng bây giờ trẻ em thông minh và nhạy cảm hơn. Tôi chọn cách trò chuyện, chia sẻ và kiên trì, như mưa dầm thấm lâu để các con thấu hiểu và trưởng thành".

Từ sân khấu đến giảng đường, từ nghệ sĩ đến người thầy, Nam Cường luôn truyền cảm hứng bằng đam mê, kiến thức và trái tim nhiệt huyết, minh chứng sống động cho một hành trình bền bỉ và đầy ý nghĩa.