Nam ca sĩ hôn ngấu nghiến 1 phụ nữ có gia đình ngay trước mặt người chồng, soi quá khứ mới thấy ngán ngẩm

Mới đây, trong một đêm nhạc của Chris Brown, nam ca sĩ đã có hành động gây chú ý khi mời một khán giả nữ lên sân khấu và hai người đã có màn khóa môi trực tiếp trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này lập tức nhận được sự quan tâm lớn và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Đặc biệt, đoạn video còn lồng ghép cảnh một người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ nói trên với biểu cảm vô cùng ngán ngẩm. Mặc dù sau đó có nhiều thông tin đính chính rằng người đàn ông trong clip hoàn toàn không phải là chồng của cô gái. Đây chỉ là một sản phẩm cắt ghép có chủ đích nhằm thu hút lượt tương tác, nhưng sự việc vẫn làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về cách nam ca sĩ tương tác thân mật với người hâm mộ trong các buổi biểu diễn.

Việc mời khán giả trực tiếp lên sân khấu vốn là một phần quen thuộc và mang tính biểu tượng trong tiết mục trình diễn ca khúc Take You Down của Chris Brown suốt nhiều năm qua. Thông thường, nam ca sĩ sẽ lựa chọn một fan nữ ở khu vực gần sân khấu, hoặc đôi khi là các khách mời nổi tiếng, để họ ngồi hoặc nằm trên một chiếc ghế sofa đỏ được chuẩn bị sẵn.

Sau đó, anh cùng dàn vũ công sẽ thực hiện những động tác vũ đạo mang tính khiêu gợi, thậm chí có những khoảnh khắc ghé sát mặt như đang thực hiện một nụ hôn thực sự. Đối mặt với những màn biểu diễn này, cộng đồng người hâm mộ thường coi đây là một trải nghiệm vinh dự hiếm có hay đơn thuần chỉ là một chiêu trò giải trí phục vụ khán giả.

Nhưng ngược lại, nhiều khán giả khác lại đưa ra những lời chỉ trích gay gắt. Họ gọi các phân đoạn này là một show diễn người lớn kỳ quái, đồng thời cho rằng hành động này có phần quấy rối và đã đi quá giới hạn của một đêm nhạc giải trí thông thường.

Gác lại những ồn ào xoay quanh các biểu diễn trên sân khấu, không thể phủ nhận Chris Brown là một trong những nghệ sĩ R&B và Hip-hop thành công, có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong thế hệ của mình. Chris Brown tên thật là Christopher Maurice Brown, sinh năm 1989 tại Mỹ. Anh chàng nhanh chóng nổi tiếng nhờ chất giọng R&B đặc trưng cùng kỹ năng vũ đạo xuất chúng, thường xuyên được giới chuyên môn và khán giả so sánh với huyền thoại âm nhạc Michael Jackson.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hai thập kỷ, nam ca sĩ đã bán được hơn 197 triệu bản thu âm trên toàn cầu. Đồng thời, anh đang nắm giữ kỷ lục về số lượng bài hát lọt vào top bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đối với một nam nghệ sĩ, minh chứng cho sức hút bền bỉ trên thị trường âm nhạc.

Con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của Chris Brown bắt đầu rộng mở vào năm 2004 khi anh được hãng đĩa Jive Records ký hợp đồng thu âm lúc mới 15 tuổi. Đến năm 2005, anh chính thức trình làng album đầu tay mang tên Chris Brown. Đĩa đơn mở đường Run It! lập tức gặt hái thành công vang dội, thống trị bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 5 tuần liên tiếp. Thành tích này đưa anh trở thành nam ca sĩ đầu tiên kể từ kỷ lục của Diddy năm 1997 có đĩa đơn ra mắt đạt vị trí #1.

Vào năm 2007, nam ca sĩ phát hành album thứ hai mang tên Exclusive. Dự án này tiếp tục thành công rực rỡ với doanh số đạt chứng nhận 4x Platinum tại thị trường Mỹ, sở hữu hàng loạt bản hit đình đám như Kiss Kiss, With You và sau đó là Forever vào năm 2008. Cùng năm 2007, nam ca sĩ quyết định lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất qua các bộ phim điện ảnh như Stomp the Yard, This Christmas và series truyền hình The O.C. Đồng thời, anh cũng tự thành lập hãng thu âm riêng mang tên Chris Brown Entertainment để mở rộng quy mô hoạt động.

Tuy nhiên, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của anh từng đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng sau bê bối hành hung bạn gái cũ là nữ ca sĩ Rihanna. Chris Brown đã phải nhận tội hành hung và đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn chưa từng có từ phía công chúng lẫn giới truyền thông. Cuối năm 2009, anh phát hành album Graffiti . Dù tiêu thụ được 2 triệu bản, sự đón nhận của khán giả không còn tích cực như trước do những ảnh hưởng tiêu cực từ đời tư.

Sau giai đoạn khó khăn và vấp phải nhiều chỉ trích, Chris Brown đã có màn tái xuất ngoạn mục vào năm 2011 với album F.A.M.E . Album này ra mắt ở vị trí #1 Billboard 200 và mang về cho anh giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Album R&B xuất sắc nhất. Tiếp đà thành công, năm 2012, anh phát hành album Fortune và một lần nữa đạt vị trí #1 Billboard 200.

Từ năm 2015, Chris Brown duy trì sức sáng tạo bền bỉ với hàng loạt dự án đồ sộ. Anh liên tiếp trình làng các album nổi bật như Royalty, Heartbreak on a Full Moon, Indigo . Nam ca sĩ liên tục khuấy đảo mạng xã hội với ca khúc Go Crazy thuộc mixtape Slime & B. Hay màn lội ngược dòng ngoạn mục của bản hit Under The Influence vào năm 2022 khi album phòng thu thứ 10 Breezy ra mắt và gặt hái nhiều thành công thương mại.

Duy trì phong độ ổn định, vào năm 2023, Chris Brown phát hành album 11:11 . Sau đó, phiên bản deluxe của album này được ra mắt vào tháng 4 năm 2024. Dự án âm nhạc chất lượng này đã xuất sắc mang về cho anh giải Grammy thứ hai trong sự nghiệp ở hạng mục Album R&B xuất sắc nhất.

Bước sang đầu năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp giọng trong bản remix ca khúc WGFT của Gunna. Cùng thời điểm, anh chính thức hé lộ với người hâm mộ về album phòng thu sắp ra mắt mang tên Brown. Các trang tin truyền thông cũng đồng loạt xác nhận anh đang rục rịch chuẩn bị cho một album hợp tác đặc biệt, đi kèm với đó là một tour diễn quy mô lớn trải dài khắp Châu Âu và Châu Phi cùng với ngôi sao dòng nhạc Afrobeats Davido.