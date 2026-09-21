Nam ca sĩ hạng A công khai dẫn vợ con ra ngoài dạo phố sau thời gian bị fan ghẻ lạnh

Nam ca sĩ này cũng hứng “gạch đá” tới tấp ngay sau đám cưới vì có hành động khiến nhiều khán giả cảm thấy “nhức mắt”.

Nam ca sĩ hạng A Chen (EXO) từng trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng xứ Hàn sau khi bất ngờ thông báo kết hôn và lên chức bố cùng lúc cách đây 6 năm. Tới sáng 20/9, truyền thông xứ Trung đưa tin, Chen vừa tình cờ lọt vào ống kính của “người qua đường” khi đưa vợ con ra ngoài dạo phố. Nam ca sĩ đình đám và bà xã diện trang phục giản dị. Trong đó, thành viên EXO diện chiếc áo sơ mi linen màu be nhạt kết hợp cùng quần cargo túi hộp khỏe khoắn, năng động. Vợ anh sánh bước bên cạnh trong set đồ giản dị gồm áo phông đen và quần jeans ống rộng.

Đáng chú ý, nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào màn xuất hiện của con gái Chen - bé Ahrin (7 tuổi). So với những hình ảnh trước đây, cô bé đã cao lớn hơn nhiều. Trước ống kính, Ahrin nắm chặt tay bố chạy nhảy tung tăng trong chiếc váy xòe rực rỡ, từ cô bé toát ra vẻ hoạt bát, đáng yêu.

Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, bà xã Chen bất ngờ chuyển tài khoản mạng xã hội riêng tư sang chế độ công khai. Trên tài khoản này, vợ của thành viên EXO đã khoe ảnh con gái lúc nhỏ, đồng thời tiết lộ luôn bức hình được chụp trong thời gian cô đang mang bầu.

Nhiều netizen nhận định, bà xã Chen dường như muốn khiêu khích, trêu ngươi người hâm mộ của nam ca sĩ sau khi vợ chồng cô bị phản đối gay gắt.

Được biết, hình ảnh của Chen bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại quê nhà Hàn Quốc sau khi nam idol bất ngờ thông báo kết hôn và lên chức bố cùng lúc hồi đầu năm 2020. Việc thành viên nhóm nhạc “đỉnh lưu” gen 3 đột ngột trở thành bố bỉm sữa đã khiến nhiều fan sốc nặng. Họ quay lưng với Chen, cho rằng nam idol vô trách nhiệm với EXO, thậm chí còn biểu tình đòi đuổi anh ra khỏi nhóm.

Dù bên nhau đã lâu nhưng mãi tới tận năm 2023, Chen và vợ mới chính thức cử hành hôn lễ. Ngay sau đám cưới, nam ca sĩ tiếp tục hứng trọn “cơn mưa gạch đá” vì được cho là có động thái dằn mặt người hâm mộ.

Còn nhớ trong hôn lễ ngày đó, Chen mời các nhạc công về biểu diễn bản nhạc Don't go - 1 ca khúc vốn dành cho người hâm mộ EXO - trước sự chứng kiến của cô dâu và quan khách. Hành động này của nam ca sĩ đã làm dấy lên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội xứ kim chi. Trên các diễn đàn, Chen bị “ném đá” thậm tệ, bởi từ lâu nhiều người hâm mộ của nhóm không ủng hộ chuyện nam ca sĩ sinh năm 1992 kết hôn, ấy vậy mà không rõ vì lý do gì anh lại đột nhiên dùng nhạc phẩm dành cho fan EXO trong hôn lễ của mình. Từ đây, 1 số khán giả cho rằng, Chen đã hành động thiếu suy nghĩ và công khai cà khịa người hâm mộ ngay trong đám cưới. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có 1 bộ phận cư dân mạng lên tiếng bênh vực thành viên EXO khi nhấn mạnh, anh có quyền lựa chọn bất kỳ bài hát nào cho ngày trọng đại của đời mình.

Đến nay, Chen vẫn bị tẩy chay dữ dội tại quê nhà Hàn Quốc và chưa có dấu hiệu cho thấy anh có thể khôi phục lại được hình ảnh và danh tiếng vốn có. Hồi cuối năm ngoái, anh tái xuất làng nhạc nhưng doanh số bán album lại vô cùng ảm đạm. Được biết, nam thần tượng sinh năm 1992 chỉ tẩu tán được 13.576 bản album mới Arcadia trong tuần đầu. Con số này đánh dấu bước thụt lùi đáng kinh ngạc, bởi anh từng bán được hơn 79.000 bản cho album trước đó chỉ trong vòng 1 tuần.